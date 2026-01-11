ETV Bharat / offbeat

సంక్రాంతి పండుగ "స్పెషల్ చేపల పులుసు" - రేపటికి మరింత రుచిగా ఉంటుంది!

పుల్లగా, కారంగా కమ్మని చేపల పులుసు - ఇలా ట్రై చేస్తే సూపర్ టేస్ట్!

chepala_pulusu_recipe
chepala_pulusu_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
CHEPALA PULUSU RECIPE : చేపల కర్రీ విషయంలో చాలా మందికి సందేహాలు ఉంటాయి. కర్రీలో ఏదో మిస్సవుతున్న ఫీలింగ్​తో పాటు ముక్కలు నీచు వాసన రాకుండా ఏం చేయాలా! అని ఆలోచిస్తుంటారు. చేపల పులుసు ఎప్పుడూ తినేదే అయినా ఈ సారి పండక్కి స్పెషల్​గా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. కుక్ చేసిన మరుసటి రోజు ఈ కర్రీ టేస్ట్ ఇంకా పెరుగుతుంది.

chepala_pulusu_recipe
chepala_pulusu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
  • మ్యారినేషన్ కోసం
  • ఉప్పు - 1 స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
chepala_pulusu_recipe
chepala_pulusu_recipe (Getty images)

కర్రీ కోసం :

  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • లవంగాలు - 3
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 12
  • అల్లం - 2 ఇంచులు
  • టమోటాలు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
chepala_pulusu_recipe
chepala_pulusu_recipe (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  • ముందుగా చేప ముక్కలు క్లీన్ చేసుకుని ఉప్పు, కారం, పసుపు బాగా పట్టించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో వైపు చింతపండు శుభ్రం చేసుకుని ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేయించి పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు మెత్తని పేస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
chepala_pulusu_recipe
chepala_pulusu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని మెంతులు వేయించాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, ధనియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క సన్నటి మంటపై వేయించాలి. చివరగా ఆవాలు కూడా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిన తర్వాత మెత్తని పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అందులో వెల్లుల్లి, అల్లం వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో కర్రీకి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన టమోటా, ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసి వేయించాలి.
chepala_pulusu_recipe
chepala_pulusu_recipe (Getty images)
  • నూనె పైకి తేలగానే కొద్దిగా పసుపు, కారం వేసుకుని కలపాలి. కారం నూనెలో బాగా వేగాలని గుర్తుంచుకోండి. ఆ తర్వాత చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసి బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత మాత్రమే నీళ్లు పోసుకుని పులుసును బాగా మరిగించాలి. పులుసు మరుగుతున్న టైంలో మాత్రమే చేప ముక్కలు వేసి పరుచుకోవాలి.
chepala_pulusu_recipe
chepala_pulusu_recipe (Getty images)
  • చేప ముక్కలు వేసిన తర్వాత ముందుగా 5 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై వేయించి మృదువుగా కలిపి ఆ తర్వాత హై ఫ్లేమ్​లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత గరిటె పెట్టకుండా కలుపుకొని ఈ టైంలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా వేసుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత ఇపుడు మళ్లీ మూత పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికించాలి.
  • చివరగా సన్నటి కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత దించుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ పుల్లగా, కారంగా, కమ్మగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసిన కర్రీ మరుసటి రోజు మరింత రుచిగా ఉంటుంది అనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు.

