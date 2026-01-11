సంక్రాంతి పండుగ "స్పెషల్ చేపల పులుసు" - రేపటికి మరింత రుచిగా ఉంటుంది!
పుల్లగా, కారంగా కమ్మని చేపల పులుసు - ఇలా ట్రై చేస్తే సూపర్ టేస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 11:40 AM IST
CHEPALA PULUSU RECIPE : చేపల కర్రీ విషయంలో చాలా మందికి సందేహాలు ఉంటాయి. కర్రీలో ఏదో మిస్సవుతున్న ఫీలింగ్తో పాటు ముక్కలు నీచు వాసన రాకుండా ఏం చేయాలా! అని ఆలోచిస్తుంటారు. చేపల పులుసు ఎప్పుడూ తినేదే అయినా ఈ సారి పండక్కి స్పెషల్గా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. కుక్ చేసిన మరుసటి రోజు ఈ కర్రీ టేస్ట్ ఇంకా పెరుగుతుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
- మ్యారినేషన్ కోసం
- ఉప్పు - 1 స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
కర్రీ కోసం :
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- లవంగాలు - 3
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 12
- అల్లం - 2 ఇంచులు
- టమోటాలు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
ఇలా ట్రై చేయండి :
- ముందుగా చేప ముక్కలు క్లీన్ చేసుకుని ఉప్పు, కారం, పసుపు బాగా పట్టించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరో వైపు చింతపండు శుభ్రం చేసుకుని ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- మసాలా దినుసులు వేయించి పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు మెత్తని పేస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని మెంతులు వేయించాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, ధనియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క సన్నటి మంటపై వేయించాలి. చివరగా ఆవాలు కూడా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిన తర్వాత మెత్తని పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అందులో వెల్లుల్లి, అల్లం వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో కర్రీకి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన టమోటా, ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసి వేయించాలి.
- నూనె పైకి తేలగానే కొద్దిగా పసుపు, కారం వేసుకుని కలపాలి. కారం నూనెలో బాగా వేగాలని గుర్తుంచుకోండి. ఆ తర్వాత చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసి బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత మాత్రమే నీళ్లు పోసుకుని పులుసును బాగా మరిగించాలి. పులుసు మరుగుతున్న టైంలో మాత్రమే చేప ముక్కలు వేసి పరుచుకోవాలి.
- చేప ముక్కలు వేసిన తర్వాత ముందుగా 5 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై వేయించి మృదువుగా కలిపి ఆ తర్వాత హై ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత గరిటె పెట్టకుండా కలుపుకొని ఈ టైంలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా వేసుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత ఇపుడు మళ్లీ మూత పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికించాలి.
- చివరగా సన్నటి కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత దించుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ పుల్లగా, కారంగా, కమ్మగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసిన కర్రీ మరుసటి రోజు మరింత రుచిగా ఉంటుంది అనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు.
