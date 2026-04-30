ETV Bharat / offbeat

కొత్త పద్ధతిలో "బీరకాయ కర్రీ" - పచ్చికారంతో ఇలా వండితే నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 30, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Beerakaya Curry with Pachi Karam : సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో 'బీరకాయ' ఒకటి. వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండే ఇది ఒంటికి చలువదనాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, బీరకాయ కర్రీని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా వండుతుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, పచ్చికారంతో ఘుమఘుమలాడే "బీరకాయ కర్రీ". ఇది నార్మల్​గా వండే కర్రీలతో వాటితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. బీరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇలా చేసి పెడితే కడుపునిండా, తృప్తిగా తినేస్తారు. అలాగే, దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - కిలో
  • ఆయిల్ - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - తగినన్ని
  • వెల్లుల్లిరెబ్బలు - పన్నెండు
  • వేయించిన నువ్వుల పొడి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా బీరకాయలను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును లైట్​గా తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇక్కడ బీరకాయలను కట్ చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న ముక్కను నోట్లో వేసుకుని చూడండి. ఎందుకంటే కొన్ని చేదుగా ఉంటాయి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అవన్నీ మంచిగా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకునేటప్పుడే అందులో కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్, కరివేపాకు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు, పసుపు, టేస్ట్​కు సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక పాన్​పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బీరకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇక్కడ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే బీరకాయ ముక్కల్లో ఉండే వాటర్​యే అవి ఉడకడానికి సరిపోతుంది.
  • బీరకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు పచ్చికారాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం చిన్న మిక్సీ జార్​లో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • బీరకాయ ముక్కల్లో నీళ్లు ఊరి, అవి ఇంకిపోయి వేగినట్లుగా మారాలి. అప్పుడే బీరకాయ మంచిగా మగ్గిందనుకోవాలి.
  • బీరాకయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి-వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ కాసేపు వేయించుకోవాలి.
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • పచ్చిమిర్చి కూడా మంచిగా వేగి ఆ మిశ్రమం లైట్​గా కలర్ మారిందనుకున్నాక వేయించిన నువ్వుల పొడి వేసుకుని ఒకట్రెండు నిమిషాలు సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "బీరకాయ పచ్చికారం" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రొటీన్ కర్రీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా బీరకాయ కూర ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
నువ్వులు (Getty Images)

TAGGED:

BEERAKAYA PACHIKARAM CURRY
RIDGE GOURD CURRY
SUMMER SPECIAL CURRY
పచ్చికారంతో కమ్మని బీరకాయ కర్రీ
BEERAKAYA CURRY WITH PACHI KARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.