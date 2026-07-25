"జంతర్ మంతర్" ఛూమంతర్ ఖాళీ!
- ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి అసలైన వేదికగా గుర్తింపు - ఇక్కడ ఆందోళన చేస్తే దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం అవుతుందనే భావన - అసలు దీన్ని ఎందుకు నిర్మించారో తెలుసా?
Published : July 25, 2026 at 4:19 PM IST
Jantar Mantar : ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలపడం ప్రాథమిక హక్కు. అయితే, ఆ నిరసనకు వేదిక ఏది అన్నదాన్నిబట్టి దాని తీవ్రత ఆధారపడుతుంది. అందుకే ప్రజాసంఘాలు, పార్టీలు.. సమస్య స్థాయిని బట్టి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను, కలెక్టరేట్లను, ఒక్కోసారి అసెంబ్లీ ప్రాంగణాలను కూడా వేదిక చేసుకోవాలని చూస్తుంటాయి. అప్పుడు ఆ నిరసనలు ఆయా జిల్లాలు, రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశాలుగా మారుతాయి. కానీ, ఒక సమస్య దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకు తెలియాలి, చర్చలో ఉండాలని భావిస్తే వారు ఎంచుకునే మొదటి, చివరికి వేదిక "జంతర్ మంతర్". ఇక్కడ ఏకధాటిగా ఆందోళన కొనసాగిందంటే ఆ సమస్యకు ఏదో ఒక దారి దొరుకుతుందనే భావన కూడా ఉంది. అలాంటి ఉద్యమాల వేదికను ఎవరు నిర్మించారో? దేనికోసం నిర్మించారో? అసలు గతంలో అక్కడ ఏముండేదో? మీకు తెలుసా??
3 శతాబ్దాల చరిత :
ఈ జంతర్ మంతర్ నిర్మాణం నిన్నా మొన్నటిది కాదు. ఏకంగా 300 ఏండ్ల చరిత్ర ఉంది. నాటి మొగల్ చక్రవర్తి "మహమ్మద్ షా" పాలన సమయంలో రాజ్పుత్ పాలకుడు "మహారాజా సవాయి జయ్సింగ్-2" 1731లో దీన్ని నిర్మించారు. ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇలాంటివి దేశవ్యాప్తంగా 5 కేంద్రాలు నిర్మించారు. వీటిలో ఇదే ఫేమస్.
ఎందుకు?
మరి వీటిని ఎందుకు నిర్మించారు అంటే, ఖగోళ పరిశీలన కోసం. ఆకాశంలోని నక్షత్రాలు, గ్రహాల కదలికలపై అధ్యయనం చేయడం కోసం, కాలాన్ని మరింత కచ్చితంగా లెక్కించడం కోసం, ఖగోళ గణనను ఇంకా మెరుగుపరిచేందుకు వీటిని నిర్మించారు.
నిరసనల కేంద్రంగా :
గతంలో ఢిల్లీలో నిరసనలకు కేరాఫ్ ఇండియా గేట్ సమీపంలోని "బోట్ క్లబ్ లాన్స్". దేశ స్వాతంత్య్రం అనంతరం కూడా చాలా కాలం దాకా ప్రధాన నిరసనలన్నీ ఇక్కడే జరిగేవి. మరికొన్ని ఆందోళనలు ఎర్రకోట వెనుక భాగంలో కూడా కొనసాగేవి. అయితే 1980వ దశకం చివరలో ఇక్కడ భారీ రైతు ఉద్యమం నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతా కారణాల రిత్యా ఆందోళనల వేదిక మారింది. 1993 నాటికి దేశ రాజధానిలో పోరాటాల వేదికగా జంతర్ మంతర్ రోడ్ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఈ ప్రాంతం పార్లమెంట్కు సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది.
దేశాన్ని కదిలించిన ఉద్యమాలెన్నో :
గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో ఈ ప్రాంతం ఎన్నో బలమైన ప్రజా ఉద్యమాలకు వేదికగా నిలిచింది. ఎన్నో విజయవంతమైన పోరాటాలకు జంతర్ మంతర్ సాక్ష్యంగా నిలిచింది. 2011లో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా సాగిన లోక్పాల్ ఉద్యమం నుంచి, నేటి సీజేపీ ఆందోళనల వరకు ఎన్నో పోరాటలకు జంతర్ మంతర్ వేదికగా నిలిచింది.
స్థానికుల అభ్యంతరంతో :
నిత్య ఉద్యమాలకు వేదికగా మారిన జంతర్ మంతర్ లో నిరసనకారులు ఒక్కోసారి వారాలు, నెలల తరబడి ఉండటం కామన్గా మారిపోయింది. దీంతో ఇక్కడ చెత్త పేరుకుపోతోందని స్థానికులు ఫిర్యాదులు చేశారు. దీంతో నిరసనల వేదికను రామ్లీలా మైదాన్కు మార్చాలని 2017 అక్టోబర్లో ఎన్జీటీ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ ఆదేశాలను సవాల్ చేయడంతో 2018 జులై 23న అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. అలా జంతర్ మంతర్లో పూర్తిగా నిషేధం విధించలేదు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ వెయ్యి మంది వరకు ఆందోళనలో పాల్గొనేందుకు అనుమతి ఉంది. ఈ సంఖ్య పెరిగితే రామ్లీలా మైదాన్ను వేదికగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొత్తానికి జంతర్ మంతర్ వేదిక ఒక చారిత్రక నిరసన ప్రదేశంగా మిగిలిపోయింది.
పిల్లలకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే, వారికి సాంత్వన కలిగించేందుకు "జంతర్ మంతర్ ఛూమంతర్ ఖాళీ. అందర్ దరద్ దెబ్బ ఖాలీ" అని పెద్దవాళ్లు ఊరడిస్తుంటారు. ప్రజాఉద్యమాల విషయంలో జంతర్ మంతర్ వేదిక కూడా ఇదేవిధంగా సాంత్వన కలిగిస్తోంది. ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో తనవంతు పాత్ర పోషిస్తోంది.