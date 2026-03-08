ETV Bharat / offbeat

దిల్లీ ఫేమస్ నోరూరించే "చికెన్ చంగేజీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

ఎన్నడూ తినని నయా స్టైల్ "చికెన్ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమంటారు!

Chicken Changezi Recipe
Chicken Changezi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Delhi Famous Chicken Changezi Recipe : నార్మల్​గా మనందరం చికెన్ తెస్తే ఫ్రై, పులుసు, కర్రీ చేయడమో చేస్తుంటాం. లేదంటే బిర్యానీ వండేస్తుంటాం. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ చికెన్​తో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వంటకాలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ సండే ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నార్త్ ఇండియన్ స్పెషల్ "చికెన్ చంగేజీ". ముఖ్యంగా దిల్లీ ప్రాంతంలో ఈ వంటకం చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. మసాలా, జీడిపప్పు పేస్ట్, టమాటా ప్యూరీ కాంబోలో తయారయ్యే ఈ కర్రీ రుచి అద్దిరిపోతుంది. చిక్కని గ్రేవీతో ఘాటుగా, కమ్మగా ఉండి అన్నంలోకే కాకుండా చపాతీ, నాన్, రోటీల్లోకి అద్భుతమైన టేస్ట్​నిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Changezi Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కేజీ - చికెన్
  • ఒక కప్పు - పెరుగు
  • పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - ఆరు
  • రెండు కప్పులు - టమాటా ప్యూరీ
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • మూడు చెంచాలు - కారం
  • రెండు స్పూన్లు - ధనియాల పొడి
  • రెండు స్పూన్లు - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక చెంచా - గరం మసాలా
  • పసుపు - ఒక స్పూన్
  • నూనె - ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు - జీడిపప్పు పేస్ట్
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - తాజా క్రీమ్
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - కసూరీ మేతి
  • రెండు గుప్పెళ్లు - కొత్తిమీర తరుగు

Chicken Changezi Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నార్త్ ఇండియన్ స్పెషల్ నాన్​వెజ్ కర్రీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో చికెన్ ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో పెరుగు, కొద్దిగా కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • ఆలోపు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో టమాటా ప్యూరీ, జీడిపప్పు పేస్ట్​ను ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Chicken Changezi Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో టమాటా ప్యూరీని వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
  • టమాటా ప్యూరీ మగ్గి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, రుచికి తగినంత కారం యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chicken Changezi Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో చికెన్ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • చికెన్ ముక్కలు మెత్తబడ్డాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్ట్, కొన్ని వేడినీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం ఒకసారి ఉప్పు సరిచూసుకుని అవసరమైతే మరికొద్దిగా వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ గరంమసాలా, చేతితో నలిపిన కసూరీ మేతి, తాజా క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి.
Chicken Changezi Recipe
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​పై ఇంకో రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో ఘుమఘుమలాడే దిల్లీ స్పెషల్ "చికెన్ చంగేజీ" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఎప్పటిలా కాకుండా వెరైటీగా ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ నయా టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.

