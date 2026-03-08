దిల్లీ ఫేమస్ నోరూరించే "చికెన్ చంగేజీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
Published : March 8, 2026 at 10:58 AM IST
Delhi Famous Chicken Changezi Recipe : నార్మల్గా మనందరం చికెన్ తెస్తే ఫ్రై, పులుసు, కర్రీ చేయడమో చేస్తుంటాం. లేదంటే బిర్యానీ వండేస్తుంటాం. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ చికెన్తో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వంటకాలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ సండే ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నార్త్ ఇండియన్ స్పెషల్ "చికెన్ చంగేజీ". ముఖ్యంగా దిల్లీ ప్రాంతంలో ఈ వంటకం చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. మసాలా, జీడిపప్పు పేస్ట్, టమాటా ప్యూరీ కాంబోలో తయారయ్యే ఈ కర్రీ రుచి అద్దిరిపోతుంది. చిక్కని గ్రేవీతో ఘాటుగా, కమ్మగా ఉండి అన్నంలోకే కాకుండా చపాతీ, నాన్, రోటీల్లోకి అద్భుతమైన టేస్ట్నిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కేజీ - చికెన్
- ఒక కప్పు - పెరుగు
- పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - ఆరు
- రెండు కప్పులు - టమాటా ప్యూరీ
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- మూడు చెంచాలు - కారం
- రెండు స్పూన్లు - ధనియాల పొడి
- రెండు స్పూన్లు - జీలకర్ర పొడి
- ఒక చెంచా - గరం మసాలా
- పసుపు - ఒక స్పూన్
- నూనె - ఆరేడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆరు టేబుల్స్పూన్లు - జీడిపప్పు పేస్ట్
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - తాజా క్రీమ్
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - కసూరీ మేతి
- రెండు గుప్పెళ్లు - కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ నార్త్ ఇండియన్ స్పెషల్ నాన్వెజ్ కర్రీ కోసం ముందుగా చికెన్ను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో చికెన్ ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో పెరుగు, కొద్దిగా కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
- ఆలోపు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో టమాటా ప్యూరీ, జీడిపప్పు పేస్ట్ను ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో టమాటా ప్యూరీని వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- టమాటా ప్యూరీ మగ్గి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, రుచికి తగినంత కారం యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో చికెన్ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కలు మెత్తబడ్డాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్ట్, కొన్ని వేడినీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఒకసారి ఉప్పు సరిచూసుకుని అవసరమైతే మరికొద్దిగా వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ గరంమసాలా, చేతితో నలిపిన కసూరీ మేతి, తాజా క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్పై ఇంకో రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో ఘుమఘుమలాడే దిల్లీ స్పెషల్ "చికెన్ చంగేజీ" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఎప్పటిలా కాకుండా వెరైటీగా ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ నయా టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
