7 మారథాన్లు పూర్తి చేసిన గర్భిణి - ఆమె పట్టుదలకు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే!
వరల్డ్ మారథాన్ మేజర్స్ను పూర్తి చేయడమే లక్ష్యం - గర్భిణిగా ఉన్నా సాధించేసింది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 11:20 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 11:42 AM IST
Pregnant women in marathons : గర్భం దాల్చింది మొదలు కాళ్లు కింద పెట్టనివ్వకుండా చూస్తుంటారు చాలా మంది. కానీ, గర్భిణులు చురుకుగా ఉంటేనే కడుపులో బిడ్డ ఆరోగ్యానికీ మంచిదంటారు వైద్యులు. ఇదిలా ఉంటే అమెరికాకు చెందిన 38ఏళ్ల డీర్డ్రే కీన్ గర్భంతో ఏకంగా మారథాన్లలో పాల్గొని ఆశ్చర్యపరిచింది. చాలా మంది ఒక్క మారథాన్ పూర్తి చేస్తే చాలు! అని జీవితాశయంగా పెట్టుకుంటారు. కానీ, న్యూయార్క్కు చెందిన ఈ గర్భిణి ఏకంగా ఏడు మారథాన్లు పూర్తి చేసింది.
డీర్డ్రే కీన్ వరల్డ్ మారథాన్ మేజర్స్ను పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అప్పటికే 60కి పైగా మారథాన్లు పూర్తిచేసింది. కానీ, గర్భం అడ్డంకిగా మారకపోవడం ఆమె పట్టుదలకు నిదర్శనం. కీన్ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్, మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తోంది. న్యూయార్క్ సిటీ మారథాన్లో ఆమె పూర్తి చేసిన ఏడో మారథాన్ కాగా, అవన్నీ ఒకే సంవత్సరంలో పైగా గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలోనే కావడం గమనార్హం. ఒకే సంవత్సరంలో అన్ని వరల్డ్ మారథాన్ మేజర్స్లో పరుగెత్తాలనే తన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఆమెకు అవసరమైన చివరి రేసు కూడా ఇదే. గర్భవతిగా ఉంటూ ఏడు మారథాన్లలో పరుగెత్తి, అన్ని వరల్డ్ మారథాన్ మేజర్స్ను పూర్తి చేసింది.
కీన్ 2025లో వివాహం చేసుకుని తన భర్త బ్రయాన్తో కలిసి జీవిస్తోంది. గర్భిణిగా ఏడు మారథాన్లు పూర్తి చేయడంపై ఆమె స్పందిస్తూ "34 వారాల గర్భంతో మారథాన్ పరుగెత్తడం ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు, కానీ ఆ సమయానికి నేను ఎంత ఫిట్గా ఉన్నానో, నా శరీరం గురించి నాకు ఎంత అవగాహన ఉందో కూడా నాకు తెలుసు. ఇది చాలా అసాధారణమైనప్పటికీ, ఇలా చేసిన మొదటి మహిళను నేను కాదు" అని పేర్కొంది.
కీన్ పరుగెత్తిన ప్రధాన మారథాన్లు
టోక్యో, బోస్టన్, లండన్, సిడ్నీ, బెర్లిన్, చికాగోలో మారథాన్లలో పరుగెత్తిన కీన్ ఒకే క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో అన్ని వరల్డ్ మారథాన్ మేజర్లను పూర్తి చేయాలనే తన లక్ష్యంలో న్యూయార్క్ రేసును చివరి విజయంగా పూర్తి చేసింది.
వైద్యుల అనుమతితోనే
కీన్ 25 వారాల గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు సిడ్నీ మారథాన్లో పోటీ పడటానికి ఆగస్టులో ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత 29 వారాలప్పుడు బెర్లిన్ మారథాన్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం 31 వారాలప్పుడు చికాగో మారథాన్ను కేవలం 4 గంటలలోపే పూర్తి చేశారు. చివరగా 34 వారాలప్పుడు న్యూయార్క్ సిటీ మారథాన్ను 4గంటల 6నిమిషాల 55సెకన్లలో ముగించారు. తన తండ్రి తనకు స్ఫూర్తి అని కీన్ చెప్పారు. ఆయన క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడానికి ఒక రోజు ముందు తన చివరి న్యూయార్క్ సిటీ మారథాన్ను పూర్తి చేశారని ఆ సమయంలో తనకు 13ఏళ్ల వయస్సు ఉంటుందని తెలిపారు. 1980, 1990లో మారథాన్లలో పరుగెత్తిన ఐరిష్ వలసదారుడైన ఆమె తండ్రి జాన్, చిన్న వయసులోనే కీన్కు పట్టుదలను ఆదర్శంగా చూపించారు.
గర్భధారణ సమయంలో సాధ్యమేనా?
గర్భధారణ సమయంలో ఏరోబిక్ వ్యాయామం సురక్షితమని వైద్య నిపుణులు సాధారణంగా భావిస్తారు. ఇది కీన్కు వైద్య అనుమతి లభించడంలో సహకరించింది. తన భర్త మద్దతుతో మిగిలిన పరుగు పందాలను సురక్షితంగా పూర్తి చేయడానికి అవకాశం దక్కింది. గర్భధారణ సమయంలో వ్యాయామం సాధారణంగా సురక్షితం, పైగా ప్రయోజనం కూడా.
మారథాన్లలో విజయం సాధించిన గర్భిణులు
కాలి హాగర్-థాకరీ : గర్భం దాల్చిన తొలినాళ్లలో మారథాన్లలో విజయం సాధించారు. 22 వారాల గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు 2026 బోస్టన్ మారథాన్ను 2:43:58 సమయంలో పూర్తి చేశారు.
అల్లీ ఆండర్సన్ : 32 వారాల గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు, సెప్టెంబర్ 2026లో సిడ్నీ మారథాన్ను కేవలం మూడు గంటల లోపే పూర్తి చేశారు.
అంబర్ మిల్లర్ : 2011 అక్టోబరులో 39 వారాల గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు చికాగో మారథాన్లో పాల్గొన్నారు. 26.2 మైళ్ల దూరాన్ని నడుస్తూ, పరిగెత్తుతూ పూర్తి చేశారు. చికాగో మారథాన్ ముగింపు రేఖను దాటిన కొద్ది నిమిషాలకే ఆమెకు ప్రసవ వేదన మొదలైంది. సుమారు 39 వారాల గర్భవతిగా ఉండి, 26.2 మైళ్ల దూరాన్ని కష్టపడి పూర్తి చేసిన ఆమె ఆ తర్వాత కొన్ని గంటల్లోనే ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు.
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