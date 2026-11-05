'మట్టి ప్రమిదలు' నల్లగా, జిడ్డుగా మారాయా? - ఇలా క్లీన్ చేస్తే దీపావళికి కొత్తగా కనిపిస్తాయి!
Deepavali 2026 : పండక్కి మట్టి ప్రమిదలు, వెండి కుందులు ఇలా క్లీన్ చేయండి! - కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయంటున్న నిపుణులు!
Published : November 5, 2026 at 6:12 PM IST
Deepavali 2026 : చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో సంబరంగా చేసుకొనే వెలుగుల పండగే దీపావళి. ఈ పర్వదినం సందర్భంగా నోరూరించే మిఠాయిలు, టపాసుల మోతలతో పాటు మనందరిని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షించేవి దీపాలు. దివాళీ వేళ అందరూ ఇంటిని అందమైన దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో దీపాలు వెలిగించడానికి రకరకాల కుందుల్ని వాడుతుంటాం. ఇంట్లో పూజ కోసం ఇత్తడి, వెండి దీపపు కుందులను ఎంచుకుంటే, ఆరుబయట వెలిగించడానికి మట్టి, టెర్రకోటాతో ప్రిపేర్ చేసిన ప్రమిదలు, కుందులు ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే పూజ కోసం రోజూ వాడే కుందులు, ఏడాదికోసారి వాడే మట్టి ప్రమిదలపై జిడ్డు మరకలతో పాటు, నల్లటి పొగ కూడా పేరుకుపోతుంది. దీపావళి వాటిని కొత్తగా మెరిపించడానికి ఈ టిప్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వెండి కుందులను మెరిపించండిలా!
బేకింగ్ సోడా :
వెండి కుందులు రోజూ వాడినా, పక్కన పెట్టినా తేమ, గాలి కారణంగా కొన్ని రోజులకు అవి రంగు మారడం, నల్లబడడం గమనిస్తుంటాం. అయితే వీటిని తిరిగి కొత్తవాటిలా మెరిపించడానికి బేకింగ్ సోడా మంచిగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక పాత్రలో గోరువెచ్చని వాటర్ తీసుకుని అందులో చెంచా బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో వెండి దీపాలు/కుందులు వేసి ఓ 15 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అనంతరం మెత్తని బ్రష్తో మృదువుగా రుద్ది కడిగితే నలుపు తొలగిపోయి కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయంటున్నారు.
శానిటైజర్ :
ఈ టిప్ కూడా వెండి ప్రమిదలను శుభ్రపర్చడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, ఒక క్లాత్మీద కొద్దిగా హ్యాండ్ శానిటైజర్ను వేసి దాంతో వెండి కుందులను పాలిష్ చేసినట్లుగా రుద్దాలి. ఇందులోని ఆల్కహాల్ వాటి మీద ఉన్న మరకలు, జిడ్డుదనాన్ని తొలగించి తిరిగి కొత్తవాటిలా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు.
డిటర్జెంట్ పౌడర్ :
వెండి కుందుల్ని మెరిపించడంలో ఈ టిప్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో వేడినీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా డిటర్జెంట్ పౌడర్ వేసి కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో వెండి కుందుల్ని పది నిమిషాల పాటు ఉంచి, ఆపై టూత్బ్రష్తో నెమ్మదిగా రుద్దుతూ క్లీన్ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
'దీపావళి' నవంబర్ 8న లేక 9వ తేదీనా? - 'కార్తిక మాసం' ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం?
మట్టి ప్రమిదలు మెరుస్తాయిలా!
మట్టి/టెర్రకోటా ప్రమిదలు, కుందులపై పేరుకున్న దుమ్ము, జిడ్డు అంత ఈజీగా తొలగిపోదు. అలాంటి టైమ్లో ఈ ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
వెనిగర్+డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్ :
మట్టి ప్రమిదలు, కుందులు క్లీన్ చేయడానికి ముందుగా ఒక గిన్నెలో అరకప్పు నీళ్లు తీసుకోవాలి. నెక్ట్స్ అందులో టీస్పూన్ డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్, కొన్ని చుక్కల వెనిగర్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కుందులపై పోసి టూత్బ్రష్తో నెమ్మదిగా రుద్దడం వల్ల జిడ్డు పోయి కొత్తవాటిలా కనిపిస్తాయంటున్నారు.
నిమ్మరసం :
- ఇందుకోసం ఒక చిన్న పాత్రలో వాటర్ తీసుకుని అందులో రెండుమూడు టీస్పూన్ల నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి. దానిలో మట్టి దీపపు కుందుల్ని వేసి పది నిమిషాలు నానబెట్టాలి. కావాలంటే ఈ మిశ్రమంలో కాస్త ఉప్పు కూడా వేయచ్చు.
- ఆ తర్వాత ఈ మట్టిప్రమిదలను మృదువైన బ్రష్తో రుద్దుతూ శుభ్రం చేస్తే వాటిపై ఉన్న మురికి, జిడ్డు తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఈవిధంగా మట్టి/టెర్రకోటా ప్రమిదలు, కుందులను క్లీన్ చేశాక ఎండలో ఆరబెట్టి వాడుకోవాలి. అలాగే తిరిగి భద్రపరచుకునే ముందు మరోసారి శుభ్రం చేసి, బబుల్ ర్యాప్ కవర్లో చుట్టి కాటన్ బాక్స్లో ఉంచాలి.
- ఇక లోహపు కుందులను మస్లిన్ క్లాత్లో చుట్టి భద్రపరిస్తే మంచిది. ఇలా నిల్వ చేయడం ద్వారా వాటికి తేమ, గాలి తగలకుండా ఉంటాయి. తద్వారా అవి రంగు మారకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
అమావాస్య వేళ 'ఆకాశ దీపం' ఎందుకు వెలిగిస్తారు? - ప్రతి హిందువూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
'ధనత్రయోదశి' రోజున బంగారం, వెండి కొనాలా? - 'ఈ దీపం వెలిగిస్తే ఏడాదంతా మీ ఇంట్లో శుభమే!'