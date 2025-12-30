ETV Bharat / offbeat

జ్యూసీ, స్పైసీ "మటన్ లివర్​ ఫ్రై" - ఈ 31st పార్టీకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​!

అద్దిరిపోయే మటన్ లివర్ ఫ్రై - నీచు వాసన లేకుండా ప్రతి ముక్క స్పైసీగా ఉంటుంది

Mutton Liver Fry
Mutton Liver Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mutton Liver Fry : 2026కు స్వాగతం పలికేందుకు ప్రజలు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే డిసెంబర్​ 31కి గుడ్​బై చెబుతూ న్యూఇయర్​కి వెల్​కమ్​ చెప్పేందుకు వివిధ రకాలుగా ప్లాన్స్ చేస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో లేదా ఫ్రెండ్స్​తో పార్టీలు ఎక్కువగా చేసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఇక పార్టీలంటే నాన్​వెజ్​ తప్పనిసరి! అందుకే మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మటన్ లివర్​ ఫ్రై. ఈ ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా, స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంతో పాటు చారు, పప్పుచారులోకి సూపర్ కాంబినేషన్.

కమ్మని "కొబ్బరి కారం పొడి" - కర్రీస్​ బోర్ కొడితే ఇదొక్కటి చాలు!

Mutton Liver Fry
మటన్ లివర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ లివర్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 8
  • యాలకులు - 4
  • అనాసపువ్వు - 1
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • రాతిపువ్వు - 1
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - ముప్పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - 2 చిటికెడ్లు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
Mutton Liver Fry
అల్లంవెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో మటన్​ లివర్​ శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక దాల్చినచెక్క, 8 లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు వేయాలి. అలాగే ఒక అనాసపువ్వు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక రాతిపువ్వు, ఆరు ఎండుమిర్చి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడి చేయాలి.
Mutton Liver Fry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ముప్పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్ మెత్తబడిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు కప్పు నీళ్లు వేసి కలపాలి.
Mutton Liver Fry
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత అర కిలో మటన్ లివర్ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి, చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Mutton Liver Fry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొంచెం కొత్తిమీర మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే మటన్ లివర్ ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!

కొత్త సంవత్సరాన్ని తియ్యగా ప్రారంభిద్దాం - మీ కోసం సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీ!

చిదంబరం స్పెషల్ "కలి" - దేవుడికి ఇలా నైవేద్యం చేసి పెట్టండి!

TAGGED:

మటన్ లివర్ ఫ్రై తయారీ
MUTTON LIVER FRY MAKING
GOAT LIVER FRY RECIPE
MUTTON LIVER MASALA FRY
MUTTON LIVER FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.