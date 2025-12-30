జ్యూసీ, స్పైసీ "మటన్ లివర్ ఫ్రై" - ఈ 31st పార్టీకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
అద్దిరిపోయే మటన్ లివర్ ఫ్రై - నీచు వాసన లేకుండా ప్రతి ముక్క స్పైసీగా ఉంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 12:09 PM IST
Mutton Liver Fry : 2026కు స్వాగతం పలికేందుకు ప్రజలు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే డిసెంబర్ 31కి గుడ్బై చెబుతూ న్యూఇయర్కి వెల్కమ్ చెప్పేందుకు వివిధ రకాలుగా ప్లాన్స్ చేస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో లేదా ఫ్రెండ్స్తో పార్టీలు ఎక్కువగా చేసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఇక పార్టీలంటే నాన్వెజ్ తప్పనిసరి! అందుకే మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మటన్ లివర్ ఫ్రై. ఈ ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా, స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంతో పాటు చారు, పప్పుచారులోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ లివర్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- దాల్చినచెక్క - 1
- లవంగాలు - 8
- యాలకులు - 4
- అనాసపువ్వు - 1
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- రాతిపువ్వు - 1
- ఎండుమిర్చి - 6
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - ముప్పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 2 చిటికెడ్లు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో మటన్ లివర్ శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక దాల్చినచెక్క, 8 లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు వేయాలి. అలాగే ఒక అనాసపువ్వు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక రాతిపువ్వు, ఆరు ఎండుమిర్చి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడి చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ముప్పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ మెత్తబడిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు కప్పు నీళ్లు వేసి కలపాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత అర కిలో మటన్ లివర్ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి, చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొంచెం కొత్తిమీర మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మటన్ లివర్ ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!
