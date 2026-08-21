'రుణమో రామచంద్రా!' - లోన్లు ఎవరు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారో తెలుసా?
భారతీయ కుటుంబాలపై కోటి కోట్ల రూపాయలకు పైగా రుణాలు - పర్సనల్ లోన్లే ఎక్కువ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 9:45 AM IST
Bank Loans : వ్యక్తిగత రుణాలు, గృహ, వాహన, బంగారం, విద్యా రుణాలు! ఇలా ప్రతి అవసరానికి చేయిచాస్తూ కోట్లాది కుటుంబాలు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నాయి. దాదాపు 35కోట్ల కుటుంబాలు వివిధ రుణాలు తీసుకున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇందులో 28.3 కోట్ల కుటుంబాలపై తలసరి రుణ భారం రూ.4.77లక్షలుగా నమోదు కావడం గమనార్హం. అయితే, రుణ గ్రహీతల్లో అధికులు సకాలంలో చెల్లించగలిగిన ఆర్థిక స్థోమత కలిగిన (ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్) వారే కావడం ఊరటనిచ్చే అంశం.
దేశంలో కుటుంబాలపై ఏటేటా అప్పుల భారం అధికమవుతోందని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 80శాతం కుటుంబాలు వివిధ అవసరాలతో పాటు కార్లు, బైకులు, ఇళ్లు, స్థలాలు, పిల్లల చదువుల కోసం రుణాలపైనే ఆధారపడుతున్నాయి.
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దేశ వ్యాప్తంగా 30 నుంచి 35 కోట్ల వరకు కుటుంబాలు వివిధ రకాల లోన్లు తీసుకున్నట్లు అంచనా. కాగా, గడిచిన ఏడేళ్లలో 15 కోట్లకు పైగా కుటుంబాలు రుణబాట పట్టడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. దాదాపు 28.3 కోట్ల కుటుంబాలపై తలసరి రుణ భారం రూ.4.77 లక్షలు ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయమంత్రి పంకజ్చౌధరి లోక్సభలో వెల్లడించారు.
2018 మార్చి నాటికి 12.8 కోట్ల కుటుంబాలు వివిధ బ్యాంకులకు రూ.43,61,013 కోట్లు బకాయి పడగా 2025 మార్చి నాటికి వారి సంఖ్య 28.3 కోట్లకు చేరింది. ఇక తీసుకున్న రుణాల మొత్తం రూ.1,35,09,017 కోట్లకు పెరగడం గమనార్హం.
కొత్తగా అప్పు చేసిన కుటుంబాలు 121శాతం కాగా, తీసుకున్న రుణాల మొత్తం 209 శాతం వృద్ధి చెందాయి. దీంతో తలసరి రుణ భారం 39.85 శాతం అధికమైంది. ఇందులో వ్యక్తిగత రుణాలు ముందంజలో ఉండగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గృహ, వాహన, బంగారం, విద్యా రుణాలున్నాయి.
రుణాలు, కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితిగతులను ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. 'ఆర్బీఐ ఆర్థిక సుస్థిర నివేదిక - 2026' ప్రకారం వృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలతో పోలిస్తే భారత్లో కుటుంబ అప్పు తక్కువగానే ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. రుణగ్రహీతల్లో ఎక్కువ రేటింగ్ ఉన్న వారి సంఖ్య పెరగడం ఆరోగ్యకరమైన పరిణామమని పేర్కొన్నారు.
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