కొత్త సిమ్ కార్డు కొంటున్నారా? - "నెట్వర్క్" మారుతున్నా సరే ఇలా చేయకండి!
సిమ్కార్డు డీలర్లతో జాగ్రత్త - రాజస్థాన్లో సరికొత్త మోసం వెలుగులోకి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 4:58 PM IST
Sim Card Fraud : సిగ్నల్ సమస్య కారణంగా, లేదా నెట్ వర్క్ మారాలని పోర్ట్ పెట్టుకుంటున్నారా? లేదా కొత్త సిమ్కార్డు తీసుకుంటున్నారా? నెట్వర్క్ మారాలన్నా, కొత్త సిమ్ కార్డు కావాలన్నా మీ ఆధార్ సహా చేతి వేళ్ల ముద్రలు తప్పనిసరి. ఇదే అదనుగా కొంతమంది సిమ్ కార్డు డీలర్లు సరికొత్త దందాకు తెరలేపారు. రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్లో ఇటీవల జరిగిన ఓ ఉదంతమే ఇందుకు ఉదాహరణ కాగా, ఇదో కొత్త తరహా మోసం అని పోలీసులు చెప్తున్నారు.
"IRCTC వ్యాలెట్"లో డబ్బు విత్డ్రా చేయొచ్చా? - కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఏమన్నారంటే!
కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకోవడానికో లేక వేరే నెట్వర్క్ మారడానికే సిమ్కార్డులు విక్రయించే డీలర్ వద్దకు వెళ్తున్నపుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఫింగర్ ప్రింట్, ఐరిస్ స్కాన్ సరిగా జరగలేదని మిమ్మల్ని మళ్లీ అడిగితే అనుమానించాల్సిందనని పోలీసులు చెప్తున్నారు. లేదంటే సైబర్ నేరగాళ్లు మీకే తెలియకుండా మీ పేరు మీద లావాదేవీలు జరుపుతుంటారు.
జోధ్పూర్ పోలీసులు ఓ సైబర్ నేరానికి సంబంధించి కేసు దర్యాప్తు చేపట్టగా ఈ కొత్త మోసం వెలుగుచూసింది. దర్యాప్తులో భాగంగా తమకు లభించిన మొబైల్ నంబర్ ఆరా తీసిన పోలీసులు అది మురాద్ ఖాన్ పేరుతో ఉండడాన్ని గుర్తించారు. అతడు వెల్డర్ అని, సంగారియా ప్రాంతంలో నివసిస్తుంటాడని తెలిసింది. దీంతో పోలీసులు అతడిని విచారించగా కేసుతో సంబంధం లేదని తేలింది. మురాద్ ఖాన్ పేరిట తీసుకున్న ఆ సిమ్ కార్డుతో లక్షలాది రూపాయలు సైబర్ మోసాలు జరిగాయని పోలీసులు తెలిపారు. సిమ్ కార్డు అతడి పేరిటే ఉండడం, ఆధారాలతో సహా పోలీసులు బయటపెట్టడంతో మురాద్ ఆశ్చర్యపోయాడు. కాగా, అది తన నంబర్ కాదని పోలీసులకు మొరపెట్టుకున్నాడు. బాధితుడి నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుని కేసు దర్యాప్తు మళ్లీ ప్రారంభించారు.
మురాద్ ఖాన్ నంబర్ పోర్టబులిటీ ద్వారా వేరే నంబర్కు మారినట్లు పోలీసులు గుర్చించారు. అతడు సిమ్కార్డు నెట్వర్క్ సరిగా రాకపోవడంతో 2024 ఫిబ్రవరి 18న మొబైల్ నంబర్ పోర్టబిలిటీ ద్వారా వేరే నెట్వర్క్కు మారినట్లు పోలీసుల విచారణలో తెలిపాడు. సంగారియా పోలీస్ ఔట్పోస్ట్కు దగ్గర్లోని సిమ్ కార్డు విక్రయదారుడు ప్రకాశ్ భిల్ను సంప్రదించడంతో తన వద్ద అతడు రెండుసార్లు ఫొటో, ఫింగర్ ప్రింట్ను తీసుకున్నాడని వెల్లడించాడు. అలా తీసుకున్న వివరాలతో ఇంకో సిమ్కార్డు వేరొకరికి విక్రయించి ఉండొచ్చని నిర్దారించిన పోలీసులు బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు సిమ్కార్డు డీలర్ను అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరిచిన అనంతరం ప్రకాశ్ భిల్ను రిమాండ్కు తరలించారు. అక్షర జ్ఞానం లేని వారిని ఎంచుకుని, వారి పేరిట సిమ్ కార్డులను తీసుకుని వారికే తెలీకుండా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని, దీని వెనుక పెద్ద ముఠానే ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
'వారికి' మరో ఐదేళ్ల పాటు "పెన్షన్" ఛాన్స్ - నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర క్యాబినెట్!
అందరికీ తాగునీరు అందుతోందా? - దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా 2లక్షల మరణాలకు కారణాలేంటి?