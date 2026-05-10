"డెడ్జోనింగ్"లోకి.. మీరూ వెళ్లిరండి!
- పని ఒత్తిడి నుంచి చక్కటి విశ్రాంతి - వర్క్ లైఫ్ను కొత్తగా రీస్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు
Published : May 10, 2026 at 5:14 PM IST
Dead zone tourism : ప్రస్తుతం ఎవ్వరిని కదిలించినా బిజీ బిజీ బిజీ! ఇలాంటి పని ఒత్తిడితో నిత్యం సతమతం అవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో దీర్ఘకాలం కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారు బీపీ, షుగర్ వంటి అనారోగ్యాల బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో లైఫ్ బిజీ జర్నీకి కాస్త పాజ్ ఇచ్చేందుకు, కొత్తగా రీస్టార్ట్ చేసేందుకు వచ్చిందే "డెడ్జోనింగ్"! మరి, ఇంతకీ ఇదేంటి? ఇందులో ఏం చేస్తారు? దీనివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మొబైల్ నుంచి కంప్యూటర్ వరకు ఎన్నో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మనిషి జీవితంలోకి వచ్చాయి. ఇవన్నీ మన పని సులువు చేయడానికి తెచ్చుకున్నవే. కానీ, వీటిలోనే చిక్కుకొని జీవితాలను కోల్పోతున్న వారికి లెక్కే లేదు. అందుకే, ఈ డిజిటల్ బంధనాలను తెంచుకుని.. ప్రకృతి ఒడిలోకి వెళ్లిరావడమే "డెడ్ జోనింగ్"!
ఏం చేస్తారు?
ఈ డెడ్ జోనింగ్ లో భాగంగా వెకేషన్కు వెళ్తారు. అయితే, రెగ్యులర్ టూర్ మాదిరిగా ఫోన్, ల్యాప్ టాప్ వంటివి వెంట తీసుకెళ్లరు. చాలా మంది టూర్ కు వెళ్లినప్పుడు కూడా వీటిని తీసుకెళ్లి, అక్కడ కూడా ఆఫీసు, బిజినెస్ పనులు కొనసాగిస్తున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ టూర్ తరహాలో పని చేస్తున్నారు. తద్వారా టూర్ వెళ్లామనే అనుభూతి కూడా లేకుండాపోతోంది. అందుకే.. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలేవీ కూడా వెంట లేకుండా వెళ్లిపోవడమే డెడ్ జోనింగ్ ప్రత్యేకత. మొత్తం డిజిటల్ ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెంచుకుంటారు.
ఎక్కడికి వెళ్తారు?
- బైల్ సిగ్నల్స్ అందుబాటులోలేని ప్రాంతాలకు వెళ్తారు. ఫోన్ పక్కన పడేసి ప్రకృతితో, మనుషులతో మాత్రమే గడుపుతారు.
- దీనివల్ల మెంటల్ రిఫ్రెష్మెంట్ వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిరంతర సోషల్ మీడియాలో ఉంటూ కంపేర్ చేసుకోవడం తగ్గుతుంది. ఇంకా మల్టీ టాస్కింగ్ పనుల ద్వారా కలిగే ఒత్తిడి నుంచి మనసుకు రిలాక్సేషన్ లభిస్తుంది.
- సెలవుల్లో కూడా ఆఫీసు ఫోన్ కాల్స్, జూమ్ మీటింగ్స్ ను విశ్రాంతి లభిస్తుంది.
- ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ పక్కన పెట్టడం ద్వారా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ తో క్వాలిటీ టైమ్ గడపడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది
ఎప్పుడు మొదలైంది?
ఈ 'డెడ్జోనింగ్' అనే పదం ప్రధానంగా యూరోపియన్ దేశాల్లో 2022-23 మధ్య కాలంలో పుట్టుకొచ్చింది. కరోనా తర్వాత 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' సంస్కృతి పెరగడంతో వర్క్ లైఫ్ కు, పర్సనల్ లైఫ్ కు మధ్య ఉండే సన్నటి గీత చెరిగిపోయింది. దీంతో.. 24 గంటలూ పనిలో ఉన్న భావన కలగడం మొదలైంది. దీనివల్ల మానసికంగా, శారీరకంగా రిలాక్సేషన్ లేకుండా పోయింది. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయట పడడానికే డెడ్ జోనింగ్ పుట్టుకొచ్చింది. 'డెడ్ జోన్స్' అంటే సిగ్నల్స్ లేని ప్రాంతాలు అని అర్థం.
ప్రస్తుతం దీన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యూత్ అనుసరిస్తున్నారు. భారత్లో కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని మారుమూల గ్రామాల్లో, కేరళలోని బ్యాక్ వాటర్స్ వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్తూ యువత రిలాక్స్ అవుతున్నారు. మరి, మీరు కూడా వర్క్ లైఫ్తో విసిగిపోతున్నట్టయితే సాధ్యమైనంత త్వరగా డెడ్ జోన్స్లోకి దూకేయండి. రీఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేయండి.