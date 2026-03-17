"అందమైన అమ్మాయిలు, హాయిగా మాట్లాడుకోవచ్చు" - సీపీ సజ్జనార్ ఏమన్నారంటే!

అందమైన యువతులతో ఆకర్షిస్తారు! - రాత్రి వేళ 'రూపాయికే వీడియో కాల్స్'

Published : March 17, 2026 at 7:00 PM IST

Dating Apps Hyderabad : 'ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? తోడు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? ఈ యాప్​ ఇన్​స్టాల్ చేసుకోండి! మీకు నచ్చిన వారితో మాట్లాడుతూ ఎంజాయ్ చేయండి!' అంటూ ఎన్నో వీడియోలు సాక్షాత్కరిస్తున్నాయి. మీకూ ఇలాంటి రీల్స్ కనిపించాయా? అవి నిజమని నమ్మితే తీవ్రంగా నష్టపోతారు. 'కేవలం 1 రూపాయి చెల్లించి మీకు నచ్చిన వారితో మాట్లాడుకోవచ్చు' అనే ప్రకటనలు కనిపిస్తే ఒక్క క్షణం ఆగి ఆలోచించాల్సిందే! 'ఒక్క రూపాయికి ఏం వస్తుంది?' అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాల్సిందే! ఇదే విషయమై హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఏమన్నారంటే!

మొబైల్ లాక్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు! ఎన్నో నోటిఫికేషన్లు కనిపిస్తుంటాయి. అందులో ఏముందో! అని ఓపెన్ చేస్తే చాలా వరకు ఉపయోగం లేనివి, అందులోనూ సైబర్ నేరాలకు సంబంధించినవే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా యవకులను టార్గెట్ చేస్తూ అందమైన అమ్మాయిల ముఖంతో వల వేస్తున్న వీడియోలు ఈ మధ్య పెరిగిపోయాయి.

ఒంటరితనానికి అలవాటు పడే యువతను లక్ష్యంగా చేసుకొని సైబర్‌ కేటుగాళ్లు వల విసురుతున్నారు. "‘ఒంటరిగా ఉన్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. అందమైన అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో సరదాగా మాట్లాడండి. మీ రంగు, రూపంతో మాకు పనిలేదు"’ అంటూ AI యువతులతో ఆకర్షిస్తూ రీల్స్ పంపుతున్నారు. వాస్తవానికి తెరవెనుక జరిగేదంతా మోసమని, నిలువునా దోపిడీ చేసే పన్నాగం అని సజ్జనార్ వెల్లడించారు.

వీడియో కాల్‌ చేశారో అంతే!

వీడియోల్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపించేది నిజమైన అమ్మాయిలు కాదని గుర్తించాలి. అవన్నీ ఏఐ సాయంతో సృష్టించిన వీడియోలే అని తెలుసుకోవాలి. మాయమాటలకు బుట్టలో పడి వారు సూచించిన యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే ఇబ్బందుల్లో పడ్డట్టే. ఆ లింక్ ద్వారా యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేస్తే ఫోన్‌లోని కాంటాక్ట్స్, ఫొటోలు, వీడియో గ్యాలరీ మొత్తం వారి అధీనంలోకి వెళ్లిపోతాయి. ఇక రాత్రి వేళ ఒంటరిగా ఉన్నపుడు సరదాగా మాట్లాడదామని వీడియో కాల్ చేశారంటే వలకు చిక్కినట్టే. అవతలి వైపు న్యూడ్ వీడియోలు ప్లే చేసి, స్క్రీన్‌పై ఉన్న మీ ముఖాన్ని మీకు తెలియకుండా రికార్డ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత దాన్ని మార్ఫింగ్ చేసి వీడియో సృష్టిస్తారు. దాన్ని ముందుగా మీకు పంపించి మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లోని బంధుమిత్రులకు పంపుతామంటూ బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌ చేస్తూ డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తారు. పరువు పోతుందన్న భయంతో వారు అడిగినంత ఇచ్చుకుంటూ బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ చేసుకున్న వారు ఎంతో మంది చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

మోసపూరిత ప్రకటనలపై కఠిన చర్యలు

యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ తదితర సామాజిక మాధ్యమాల్లో మాటలు, మీటింగ్స్ పేరుతో మోసపూరిత ప్రకటనలు ఇస్తున్న వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సజ్జనార్ తెలిపారు. ఆన్‌లైన్‌లో ఎవరూ ఊరికే స్నేహితులు అవ్వరని, ఆకర్షణ వెనుక డబ్బు, పరువును దెబ్బతీసే భారీ కుట్ర దాగి ఉందని తెలుసుకోవాలని సూచించారు. క్షణికావేశంలో గుర్తు తెలియని ఫేక్‌ డేటింగ్‌, వీడియో కాలింగ్‌ యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకొని జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని చెప్పారు. రాత్రి వేళల్లోనే ఈ తరహా యాడ్స్‌ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయని, జాగ్రత్తగా లేకుంటే సైబర్‌ వలలో చిక్కుకుంటారని తెలిపారు. ఒకవేళ సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కితే పరువు పోతుందేమోనని భయపడకుండా తక్షణమే 1930 టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌కు కాల్‌ చేయాలని సూచించారు. బాధితులు http://cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చని సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్‌ తెలిపారు.

