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"ప్రమాదాలకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు" - మూడోకన్నుగా నిలుస్తున్న డ్యాష్​బోర్డు కెమెరాలు!

ప్రతి కారులోనూ డ్యాష్ బోర్డు కెమెరాలు - ప్రమాద సమయాల్లో ఈ వీడియోలే సాక్ష్యాలు!

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dashboard_camera_for_car (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:58 AM IST

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Dashboard Camera for Car : కారులో వెళ్తుంటాం. హఠాత్తుగా మరో వాహనం అడ్డంగా వచ్చి మన కారును ఢీకా డుతుంది. ఏ తప్పూ చేయలేదని ఆ వాహనం డ్రైవర్ బుకాయిస్తాడు. దానికి సాక్ష్యం ఎవరు? సరిగ్గా ఇలాంటి వాటిని చూసేందుకే 'డ్యాష్ బోర్డ్ కెమెరా' అందుబాటులో ఉంది. రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ సమయంలో ఇది వాహనదారులకు రక్షణగా పనిచేస్తుంది. కారు విండ్​ షీల్డ్​కు అమర్చే ఈ చిన్న కెమెరా ప్రయాణంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని రికార్డ్ చేస్తూ వాహనదారులకు 'మూడో కన్ను'లా' మారుతోంది. ప్రయాణాల్లో ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా వెంబడించినా భయభ్రాంతులకు గురిచేసినా, సురక్షితంగా వెళ్తున్నప్పటికీ ఇతరుల తప్పిదాలతో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఈ కెమెరాలు రికార్డు చేసే వీడియోలే సాక్ష్యాలుగా పని చేస్తున్నాయి. మార్కెట్లో వీటి ధర రూ.2 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు ఉంది. లొకేషన్ ట్రాకింగ్, స్పీడ్ రికార్డింగ్, స్టోరేజ్ లాంటి అంశాల ఆధారంగా ధరలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే కార్లలో వీటిని అమర్చుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. బైకులకూ వీటిని అమర్చు కోవచ్చు. కానీ ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

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పలు దేశాల్లో తప్పనిసరి

డ్యాష్ క్యామ్​లను చట్టపరంగా తప్పనిసరి చేయనప్పటికీ కొన్ని దేశాలు నిర్దిష్ట నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నాయి. రష్యా, దక్షిణ కొరియాలో దాదాపు ప్రతి వాహనంలోనూ ఈ కెమెరాలు తప్పనిసరి. అక్కడి కోర్టుల్లో, ఇన్సూరెన్స్ క్లైయిమ్​ విషయాల్లో వీటిని సాక్ష్యాలుగా పరిగణిస్తున్నారు. చైనాలోని పలు కార్ల కంపెనీలు ఈ ఫీచర్​ను ఇన్​బిల్డ్​గా అందిస్తున్నాయి. బ్రిటన్, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, కెనడాలో వీటి వాడకాన్ని చట్టబద్ధం చేశారు. జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ దేశాల్లో ఎలాంటి నిషేధం లేదు. కానీ, ఈ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయొద్దన్న నిబంధన ఉంది.

భారత్​లో

మనదేశంలో డ్యాష్​బోర్డు కెమెరాల వినియోగంపై ఎలాంటి నిషేధం లేదు. దాదాపు ప్రతి వాహనంలోనూ ఈ కెమెరాలు తప్పనిసరి. మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం కార్లలో వీటిని అమర్చుకోవచ్చు. ఎడిటింగ్ చేయని, కచ్చితమైన టైమ్ స్టాంప్ (తేదీ, సమయం) ఉన్న వీడియోలను డిజి టల్ సాక్ష్యాలుగానూ పరిగ ణిస్తున్నారు.

బడ్జెట్​లోనే 1080 పి నుంచి 1440పి(2కే) రిజల్యూషన్ కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతర వాహనాల నంబర్లను స్పష్టంగా రికార్డ్ చేస్తాయి. ఈ కెమెరాల్లో రాత్రివేళల్లో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాల హెడ్​లైట్ల వెలుతురులోనూ రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపించేలా హెచ్​డీఆర్, సూపర్ నైట్ విజన్ ఉంటోంది. కనీసం 140 నుంచి 170 డిగ్రీల వైడ్ యాంగిల్ ఉండడం వల్ల కారు ముందుభాగంతో పాటు పక్కనున్న లేన్లలోని కదలికలు సైతం రికార్డు అవుతాయి. వాహనానికి ఏదైనా ప్రమాదం లేదా బలమైన కుదుపు వచ్చిన వెంటనే సంబంధిత వీడియో క్లిప్​ను కెమెరా అటోమెటిక్​గా లాక్ చేసే జి-సెన్సర్ (ఎమర్జెన్సీలాక్) సదుపాయంతో పుటేజ్ డిలీట్ అయ్యే అవకాశముండదు. పాత వీడియోల స్థానంలో కొత్తవి రికార్డయ్యేలా లూప్ రికార్డింగ్ ఫీచర్, వేడికి తట్టుకునేలా సూపర్ కెపాసిటర్లతోనూ ఈ కెమెరాలు లభిస్తున్నాయి.

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