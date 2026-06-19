బర్రెపాలతో కోటి రూపాయల ఆదాయం - ఓ మహిళ సంపాదిస్తోంది!
- ఇంటింటికీ తిరుగుతూ పాల విక్రయం మొదలు పెట్టిన మహిళ - తన విజయ సూత్రం ఒక్కటేనని చెబుతున్న దర్యాబెన్
Published : June 19, 2026 at 12:23 PM IST
"ఆరంభింపరు నీచమానవులు విఘ్నాయాస సంత్రస్తులై
యారంభించి పరిత్యజింతురు విఘ్నాయత్తులై మధ్యముల్
ధీరుల్ విఘ్న నిహన్య మానులగుచున్
ధ్రుత్యున్నతోత్సాహులై ప్రారబ్ధార్ధము లుజ్జగింపరు సుమీ ప్రజ్ఞానిధుల్ గావునన్"
పై పద్యం అర్థం..
ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని భయపడి.. అసలు పని మొదలు పెట్టకుండానే ఉండిపోతారు కొందరు!
పని మొదలు పెట్టిన తర్వాత.. వచ్చే సమస్యలకు భయపడిపోయి మధ్యలోనే వదిలేస్తారు మరికొందరు!
ధైర్యవంతులు మాత్రం.. ఒక పనిని ప్రారంభించిన తర్వాత ఎన్ని ఆటంకాలు, కష్టాలు ఎదురైనా, మళ్లీ మళ్లీ విఫలమవుతున్నా సరే భయపడరు. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ముందుకే అడుగేస్తారు తప్ప, మధ్యలో అస్సలు వదిలిపెట్టరు.
మొదటి జాబితాలో వందల కోట్ల మంది ఉంటారు
రెండో లిస్టులో కూడా కోట్ల సంఖ్యలోనే ఉంటారు
మూడో వరుసలో మాత్రం అతి తక్కువ మంది ఉంటారు. అలాంటి వారిలో "దర్యాబెన్ రాజ్పుత్" ఒకరు.
రెండు పశువులు నుంచి పాలు తీసి ఇంటింటికీ తిరుగుతూ అమ్మిన ఆమె.. ఇప్పుడు ఏడాదికి రూ.1.85 కోట్ల డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు! ఆమె ఇప్పుడు "డెయిరీ క్వీన్". ఎలా ఆ స్థాయికి ఎదిగారు? ఎలాంటి పరిస్థితులను చవిచూశారు? ఆమె విజయ రహస్యం ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని బనాస్కాంఠా జిల్లాకు చెందిన వారు దర్యాబెన్. 18 ఏళ్ల వయసులోనే పెళ్లయ్యింది. వివాహం తర్వాత అందరు మహిళల మాదిరిగానే ఇంటికే పరిమితం అయ్యారు. అయితే, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇబ్బంది పెట్టడం మొదలు పెట్టాయి. ఈ పరిస్థితిని మార్చడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. కానీ, ఏం చేయాలి అని ఆలోచించారు. తనకు పెద్దగా చదువురాదు. అందువల్ల, తనకు తెలిసిన పశువుల పెంపకమే చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఇంటింటికీ తిరిగి :
పొద్దున్నే నిద్రలేచి ఇంటి పనులన్నీ పూర్తి చేసుకొని, అత్తవారింట్లో ఉన్న పశువుల బాగోగులు చూసేవారు. పూర్తిగా తెల్లవారకుండానే తమ ఇంట్లో ఉన్న రెండు పశువుల పాలు పిండి ఊళ్లో వాళ్లకు విక్రయించేవారు. ఆమే స్వయంగా ఇంటింటికీ తిరిగేవారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మొదట్లో ఇంటింటికీ తిరిగి పాలు అమ్ముతుంటే ఒకరకమైన చులకనభావంగా కొందరు చూశారు. అయినప్పటికీ, దర్యాబెన్ వెనకడుగు వేయలేదు.
పాలు విక్రయించగా వచ్చిన డబ్బును జాగ్రత్తగా పొదుపు చేసేవారు. అలా కాలక్రమంలో మరికొన్ని పశువులను పెంచుకున్నారు. ఇలా తన పాల వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకున్నారు. పాల దిగుబడి పెరగడంతో సొంతంగా డెయిరీ ఫామ్ మొదలుపెట్టాలనే ఆలోచనకు వచ్చారు. కానీ, అది అనుకున్నంత ఈజీగా జరగలేదు. చాలా సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అయినప్పటికీ, ఆమె వెనకడుగు వేయలేదు. అలా.. రెండు పశువులతో మొదలైన ఆమె వ్యాపారం.. ఇప్పుడు దాదాపు 300 పైగా పశువులకు చేరుకుంది.
రోజుకు వెయ్యి లీటర్లు :
తన వద్దున పశువులతో ప్రతిరోజూ దాదాపు వెయ్యి లీటర్లకు పైగా పాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. వెయ్యిమైళ్ల ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే మొదలవుతుందనే మాటకు దర్యాబెన్ మరో ఉదాహరణగా నిలిచారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఆమె మొదలు పెట్టిన ఈ పాలవ్యాపారం ఇప్పుడు మరో 14మందికి ఉపాధి అందిస్తోంది. ఇది తనకు ఎంతో ఆనందానిస్తోందని చెబుతారు దర్యాబెన్. ఖర్చులన్నీ పోగా సంవత్సరానికి దాదాపు రూ.1.85 కోట్ల ఆదాయం వస్తోందని చెబుతున్నారు.
మరి, ఇంతకీ మీ వ్యాపార రహస్యం ఏంటని అడిగితే ఏం చెబుతారు? అని ప్రశ్నిస్తే.. వెనకడుగు వేయకుండా ముందుకు సాగడమే అంటున్నారు దర్యా. అంతేకదా మరి, కష్టాలతో ఆగిపోకుండా వాటిని ఎదిరించి ముందుకు సాగినవారే విజేతలుగా నిలుస్తారు ఏ రంగంలోనైనా!
Conclusion: