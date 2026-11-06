పేలని టపాసే అసలైన ప్రమాదం! - దీపాల పండుగలో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలివే!
బాణసంచా కాల్చే విషయంలో జాగ్రత్త - సొంత వైద్యం అస్సలు పనికిరాదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 3:49 PM IST
Diwali fireworks : దీపావళి అంటే దీపాల వెలుగులు, బాణసంచా మోతలు, కుటుంబ సభ్యుల కలయిక, ఆనందాల హరివిల్లు! అయితే పండుగ సంబరాల మాటున చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం పెను ప్రమాదాలకు దారితీయొచ్చు. కాలిన గాయాలు, శబ్ద కాలుష్యం, పొగతో శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సంబరాల సందడిలో ఆరోగ్యాన్ని విస్మరించొద్దు. చిన్నారుల భద్రతకు పెద్దపీట వేయండి.
కాల్చేటప్పుడు అప్రమత్తత తప్పనిసరి
బాణసంచా కాల్చే సమయంలో తగినంత దూరం పాటించాలి. పిల్లలు పెద్దల పర్యవేక్షణలోనే టపాసులు కాల్చేలా చూడాలి. శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పే కాటన్ దుస్తులు ధరించడం మంచిది. సమీపంలో నీళ్లు, ప్రథమ చికిత్స సామగ్రిని అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. కాలిపోని టపాసులను మళ్లీ వెలిగించే ప్రయత్నం చేయకూడదు. ప్రమాదం జరిగితే సొంత వైద్యం పనికిరాదు, ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం పొందాలి.
కంటిచూపును కాపాడుకోవడం ముఖ్యం
బాణసంచా ప్రమాదాల్లో కంటికి తగిలే గాయాలు అత్యంత తీవ్రమైనవి కావచ్చు. వెలిగించే వ్యక్తికే కాకుండా పక్కన నిలబడి చూసేవారికీ ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రేక్షకులు కూడా సురక్షిత దూరంలో ఉండాలి. కంటికి గాయం లేదా కాలిన అనుమానం కలిగితే రుద్దకూడదు. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి.
చెవులకు రక్షణ శ్వాసకు భరోసా
టపాసుల భారీ శబ్దాలు చిన్నారులు, వృద్ధులు, గుండె సంబంధిత సమస్యలున్నవారికి ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు. చెవులకు రక్షణ కల్పిస్తూ, శబ్దం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో గడిపే సమయాన్ని తగ్గించాలి. ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలున్నవారు బాణసంచా పొగకు దూరంగా ఉండాలి. వీలైనంతవరకు గాలి నాణ్యత మెరుగ్గా ఉన్న ప్రదేశాల్లోనే వేడుకల్లో పాల్గొనాలి.
కాలిన గాయాలపై నిర్లక్ష్యం వద్దు
బాణసంచా వల్ల కాలిన గాయాలైతే వెంటనే చల్లటి ప్రవహించే నీటితో సుమారు 20 నిమిషాలు ఆ ప్రాంతాన్ని చల్లబరచాలి. టూత్పేస్ట్, నూనెలు, ఇతర గృహ చిట్కాలు రాయకూడదు. తీవ్రమైన గాయాలు, బొబ్బలు, ముఖం లేదా కళ్లకు గాయాలైతే తక్షణమే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. వైద్యుల సూచన లేకుండా ఏ క్రీములనూ ఉపయోగించకూడదు.
పేలని టపాసే అసలైన ప్రమాదం!
వెలగని టపాసును చాలామంది చిన్న విషయంగా తీసుకుంటారు. కానీ అదే మళ్లీ పేలే ప్రమాదం ఉంది. వెంటనే దగ్గరకు వెళ్లి పరిశీలించకూడదు. దాన్ని తిరిగి వెలిగించకూడదు, చేతితో కదిలించకూడదు. సురక్షిత దూరంలో ఉండి, స్థానిక భద్రతా మార్గదర్శకాల ప్రకారం దాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలి.
టపాసులు అయిపోయినా ముప్పు తీరనట్టే!
కాలిపోయిన చిచ్చుబుడ్లు, టపాసుల అవశేషాలను వెంటనే చెత్తబుట్టలో వేయకూడదు. అవి పూర్తిగా చల్లారాయనుకుని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. అగ్నిమాపక శాఖ సూచనల ప్రకారం వాడిన టపాసులను నీటిలో లేదా తగిన ఇసుకలో పూర్తిగా తడిపి, చల్లారిన తర్వాతే సురక్షితంగా పారవేయాలి.
బాల్కనీలో బాణసంచా వద్దే వద్దు!
ఇరుకైన వీధులు, బాల్కనీలు, వాహనాలు నిలిపిన ప్రదేశాలు బాణసంచాకు అనువైనవి కావు. ఎగిరే టపాసులు కిటికీల గుండా ఇంట్లోకి రావచ్చు. గాలివేగం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎగిరే బాణసంచా కాల్చకూడదు. బహిరంగ ప్రదేశంలోనూ ఇతరులకు, భవనాలకు దూరంగా ఉండాలి.\
మూగజీవాల భయాన్నీ గుర్తించాలి!
టపాసుల మోతకు పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులు భయంతో వణికిపోవచ్చు. వాటిని వీలైనంత ప్రశాంతమైన ఇంటి లోపలి గదిలో ఉంచి, కిటికీలు మూసి, సురక్షిత వాతావరణం కల్పించాలి. బాణసంచా కాల్చే ప్రదేశాలకు వాటిని తీసుకెళ్లకూడదు.
దీపాలంకరణలోనూ చిన్న జాగ్రత్త!
తెరలు, కాగితపు అలంకరణలు, దుస్తుల దగ్గర దీపాలు పెట్టకూడదు. విద్యుత్ దీపాలంకరణలో ఒకే సాకెట్కు ఎక్కువ పరికరాలను అనుసంధానించకూడదు. నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు దీపాలు, కొవ్వొత్తులు ఆర్పి, విద్యుత్ అలంకరణలను తనిఖీ చేయాలి.
ఆనందమే ముఖ్యం, ఆర్భాటం కాదు!
పండుగ అంటే ఖర్చులతో పోటీ పడటం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆప్యాయతలను పంచుకోవడం. అధిక వ్యయాలకు దూరంగా ఉంటూ కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడపాలి. పిల్లలకు సురక్షితమైన వేడుకల ప్రాధాన్యాన్ని వివరించాలి. పర్యావరణహిత పద్ధతులకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. టపాసులు కాల్చడం పూర్తయిన తర్వాత నేలపై పడిన చిచ్చుబుడ్లు, పేలని టపాసులు చిన్నారులకు అందకుండా జాగ్రత్తపడాలి. పెంపుడు జంతువులను బాణసంచా శబ్దాలకు దూరంగా ఉంచాలి. దీపాల సమీపంలో తెరలు, కాగితపు అలంకరణలు లేకుండా చూసుకోవాలి. కంటికి గాయం, తీవ్రమైన కాలిన గాయం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఎదురైతే ఇంటి చిట్కాలతో కాలయాపన చేయకుండా తక్షణమే వైద్య సహాయం పొందాలి. పండుగ సంబరాలు క్షేమంగా సాగి, ఆనందాలు మరుసటి రోజూ మిగలాలంటే ఆర్భాటం కన్నా అప్రమత్తతకే పెద్దపీట వేయాలి.
జాగ్రత్తే నిజమైన పండుగ వెలుగు. మన ఆనందం ఇతరులకు ఇబ్బందిగా మారకుండా చూసుకుంటేనే దీపావళి అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది.
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