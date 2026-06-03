"మీ సమీపంలో పిడుగు పడే అవకాశం" - పిడుగుపాటును సూచించే రంగులివే!
పిడుగుపాటును ముందే అంచనా వేయొచ్చు - అలర్ట్ చేసే "దామిని"
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 2:54 PM IST
DAMINI App : పిడుగుల రాకను ముందే తెలుసుకోవచ్చని వాతావరణశాఖ స్పష్టం చేస్తోంది. తద్వారా ప్రమాదాలకు దూరంగా ఉండడంతో పాటు ఇతరులకు సైతం సమాచారం అందించే అవకాశం ఉందని ఆ శాఖ అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. "దామిని" యాప్ పిడుగుపాటు సమాచారాన్ని ముందస్తుగానే తెలుసుకోవచ్చు.
సహజంగా నైరుతి రుతు పవనాల రాకకు ముందు తీవ్ర ఉష్ణోగ్రత కారణంగా పీడనం ఏర్పడి పవనాలను ఆకర్షిస్తుంది. రుతుపవనాలకు ముందు భూ ఉపరితల వాతావరణం తీవ్రంగా వేడెక్కి అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈ సమయంలో భారత వాతావరణ శాఖ, రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖలు ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉరుములు, పిడుగులు పడే అవకాశాలున్న ప్రాంతాల ప్రజలకు మెసేజ్లు పంపించి అప్రమత్తం చేస్తోంది. అయినప్పటికీ చాలా మంది సకాలంలో ఆపదను గుర్తించలేకపోతున్నారు. ఫలితంగా పిడుగుపాటుకు ఆస్తి నష్టంతో పాటు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
నల్లమల అభయారణ్యంలో "చారిత్రక సంపద" - చెంచులు, గిరిజనుల సహకారంతో రంగంలోకి!
గుర్తించి అప్రమత్తం చేస్తుంది
పిడుగుల రాకను గుర్తించి అప్రమత్తే చేసే దామిని యాప్ను పుణెలోని ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటీరియాలజీ రూపొందించింది. ఈ యాప్ ఉపయోగించడం ద్వారా పిడుగుల సమాచారం క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. 20 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల పరిధిలో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంటే ముందుగానే గుర్తించి అప్రమత్తం చేస్తుంది. మీతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల పేర్లు నమోదు చేస్తే సందేశం వారికి కూడా చేరుతుంది. తద్వారా వెంటనే అప్రమత్తమై సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకుని ప్రమాదం నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరిక - రంగులు తెలిపే అర్థం
- నీలం : మరో 21 నిమిషాల్లో పిడుగు పడుతుందని అంచనా.
- పసుపు : రాబోయే 14 నిమిషాల్లో పిడుగు పడే అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది.
- ఎరుపు : ఇంకో 7 నిమిషాల్లో పిడుగు పడుతుందని హెచ్చరికగా భావించాలి.
ఒకటీ రెండ్రోజుల్లో నైరుతి రుతి పవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు సహజమే. ఈ సమయంలో వ్యవసాయ పనుల్లో ఉండే రైతులు, మైదానంలో ఉండే పశువుల కాపరులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిడుగుపాటు నుంచి తమను తాము రక్షించుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ వాడకం అందరికీ తెలిసిందే. పోన్లలో దామిని యాప్ వాడడం వల్ల పిడుగుపడే ప్రాంతాలను ముందస్తుగా గుర్తించి అప్రమత్తం చేస్తుంది. తద్వారా ప్రాణ నష్టం తప్పే అవకాశం ఉంటుంది.
"సర్" వస్తున్నారు! మీ ఓటు జాగ్రత్త" - ఓటరు జాబితాలో ఉంచాలన్నా, తీసేయాలన్నా ఇపుడే!
"పావురాలు" దారి ఎలా కనుక్కుంటాయి? - 'జీపీఎస్' మిస్టరీ తేల్చిన శాస్త్రవేత్తలు