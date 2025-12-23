ETV Bharat / offbeat

కూల్​ వెదర్​లో హాట్​హాట్​ " దాల్​ సూప్​" - కుక్కర్​లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ సూపర్​!

-కందిపప్పు, పెసరపప్పుతో రొటీన్​ వంటలు చేస్తున్నారా? - ఇలా సూప్​ చేసుకోండి, కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

Dal Soup in Cooker
Dal Soup in Cooker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Dal Soup in Cooker: చల్లటి క్లైమెట్​లో వేడివేడి సూప్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అందుకే చలికాలం వచ్చిందంటే మెజార్టీ పీపుల్ రకరకాల సూప్​లు తాగుతుంటారు. అందులో టమాటా, క్యారెట్​, చికెన్​ సూప్​లు ముందుంటాయి. అయితే ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఓసారి తాగే ఉంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా మూడు పప్పులతో కలిసిన సూప్​ తాగారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. చాలా సింపుల్​గా అది కూడా కుక్కర్​లో చేసుకోవచ్చు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని దాల్​ సూప్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Dal Soup in Cooker
పప్పులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కందిపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎర్ర కందిపప్పు - ​2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పెసరపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటా - 1
  • గుమ్మడి కాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • క్యారెట్​ - 1
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Dal Soup in Cooker
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి కందిపప్పు, ఎర్ర కందిపప్పు, పెసరపప్పు వేసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటాను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్​, గుమ్మడికాయపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ ఉంచి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
Dal Soup in Cooker
కూరగాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్​ వేగాక టమాటా, గుమ్మడి ముక్కలు, క్యారెట్​ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • కూరగాయ ముక్కలు వేగి పచ్చివాసన పోయినాక నానబెట్టిన పప్పులను నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి పసుపు, ఉప్పు వేసి మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు కప్పుల నీరు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Dal Soup in Cooker
నెయ్యి (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి పప్పు మిశ్రమాన్ని ఓసారి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పప్పు మిశ్రమం చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గ్రైండ్​ చేసిన పేస్ట్​ వేసి సూప్​ చిక్కదనానికి సరిపడేలా వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
Dal Soup in Cooker
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • అనంతరం మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, కశ్మీరి రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ వేసి కలిపి సిమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దాల్​ సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dal Soup in Cooker
దాల్​ సూప్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఈ సూప్​ కోసం పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా బీన్స్​, బఠాణీ వంటివి కూడా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు.
  • సూప్​ను మరీ పల్చగా, మరీ చిక్కగా కాకుండా నార్మల్​గా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా వాటర్​ యాడ్​ చేసుకోవాలి.

