"దాల్ ప్రీ మిక్స్" ఉంటే నిమిషాల్లో ఘుమఘమలాడే పప్పు రెడీ! - ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి

- పప్పు ఉడికించడానికి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు! - కోరుకున్న వెంటనే సిద్ధమైపోతుంది!

Dal premix (Dal premix)
Published : November 16, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Dal premix : తెలుగు వంటిళ్లలో రెగ్యులర్​గా ఘుమఘుమలాడిపోయే కర్రీల్లో పప్పు ముందు వరసలో ఉంటుంది. వారంలో ఒకటీ రెండు సార్లు తప్పకుండా పప్పు ఉడుకుతూ ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఇంట్లో కూరగాయలు నిండుకున్నప్పుడు కూడా అందరినీ ఆదుకునే వన్ అండ్ ఓన్లీ రెసిపీ పప్పు! అందుకే, ప్రతి ఒంటింట్లోనూ పప్పు డబ్బాల నిండుగా ఉంటుంది.

ఇంత వరకూ బాగానే ఉన్నప్పటికీ పప్పును వండడమే సమస్య. ఇది ఉడకడానికి టైమ్ పడుతుంది. అర్జెంటుగా బయటికి వెళ్లాల్సినప్పుడు పప్పును త్వరగా ప్రిపేర్ చేయడం సాధ్యం కాదు. అందుకే మీ కోసం ఓ సూపర్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చాం. అదే పప్పు ప్రీ మిక్స్. సెలవు రోజుల్లోనో, ఖాళీగా ఉన్న సమయంలోనో దీన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే సరిపోతుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నిమిషాల్లోనే పప్పును రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 1 కప్పు కందిపప్పు
  • 4 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరిపొడి
  • 4 టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలపప్పు
  • 4 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు
  • 1 స్పూన్ ఆవాలు
  • 1 స్పూన్ ధనియాలు
  • 1 స్పూన్ మెంతులు
  • 1 స్పూన్ పసుపు
  • 25 ఎండుమిర్చి
  • అర స్పూన్‌ ఇంగువ
  • నిమ్మకాయంత సైజు చింతపండు
  • 10 రెమ్మల కరివేపాకు
  • తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ ఆన్ చేసుకొని పెద్ద కడాయి పెట్టి కందిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరీ మాడిపోయేలా కాకుండా, మరీ పచ్చిగా కాకుండా దోరగా వేపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే కడాయిలో మెంతులు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆవాలు, పుట్నాలపప్పు, ధనియాలు, కరివేపాకు, చింతపండు, ఎండుమిర్చి, కొబ్బరిపొడిని కూడా ఇలాగే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అయితే అన్నీ కలిపి ఒకేసారి ఫ్రై చేయకూడదు. ఒక్కో పదార్థం ఒక్కో తీరుగా ఉంటుంది కాబట్టి.. వేర్వేరుగానే వేపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఎండు మిర్చి వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోనే కందిపప్పు, ధనియాలు, మెంతులు, పుట్నాలపప్పు యాడ్ చేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • చివరగా ఉప్పు, పసుపు, ఇంగువ, చింతపండు వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో కొబ్బరిపొడి, ఆవాలు, కరివేపాకు, వేసుకోవాలి.
  • అంతే, అద్దిరిపోయే దాల్ ప్రీమిక్స్ రెడీ అయిపోతుంది.
  • ఇది సుమారు 3 నెలలపాటు నిల్వ ఉంటుంది. గాలి చొరబడని సీసాలో స్టోర్ చేస్తే సరిపోతుంది. లేదంటే జిప్‌ లాక్‌ కవర్లో స్టోర్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది.

