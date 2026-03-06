ETV Bharat / offbeat

ఎండాకాలంలో ఈ రెసిపీ తప్పక నేర్చుకోవాల్సిందే! - కడుపు చల్లచల్లగా ఉంటుంది!

సింపుల్ రెసిపీ "ఇన్​స్టెంట్ పెరుగు వడ" - ఈ సమ్మర్​లో చాలా స్పెషల్!

Published : March 6, 2026 at 10:31 AM IST

Dahi Vada Recipe in Telugu : ఎండాకాలంలో ఎవరైనా చల్లటి పానీయాలు కోరుకోవడం సహజమే! కానీ, చల్లటి ఆహారం, అది కూడా కడుపు చల్లగా ఉంచే స్నాక్​ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి! ఈ పెరుగు వడ (దహీ వడ), రెసీపీ కొత్తదేమీ కాకున్నా చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. కానీ, ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలియదు. దీని కోసం ముందస్తుగా పప్పు నానబెట్టడం, రుబ్బడం అవసరం ఉండదు. అప్పటికప్పుడు పెరుగు వడలు తయారు చేసుకుని చాలా సాఫ్ట్​గా సమ్మర్​లో ఆస్వాదించండి!

పెరుగు వడ తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పోపు కోసం ఇవి తప్పనిసరి : ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఎండు మిర్చి, పసుపు, ఇంగువ, గడ్డ పెరుగు, ఉప్పు.
  • వడ తయారీకి : డీప్ ఫ్రైకి సరిపడానూనె, శనగపిండి, గోధుమ పిండి, పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర తరుగు, కల్లుప్పు, వంట సోడా.
  • చవరిగా అలంకరణ కోసం : కొత్తిమీర తరుగు, క్యారెట్ తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, కారపూస.

పెరుగు వడ తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. వేడెక్కగానే సన్నటి మంటపై ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, అల్లం పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, ఇంగువ వేసుకోవాలి. కాస్త వేయించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఒక గిన్నెలోకి 4 కప్పుల పెరుగు తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని విస్కర్​తో బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పోపును ఈ పెరుగులోకి వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. వీలైతే ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది.
  • ఇపుడు ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర వేసుకుని కలపాలి. కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకుని కలపాలి. కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడెక్కిన తర్వాత పిండి పునుగులు వేసుకోవాలి. అన్నింటినీ వేయించాక ఓ గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు, ఉప్పు కలిపి వేయించిన పునుగులు వేసుకోవాలి. కాసేపు నానిన తర్వాత (15 నిమిషాలు) నీళ్లు లేకుండా పిండుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగులో వేసుకోవాలి. అలంకరణ కోసం కొత్తిమీర, క్యారెట్, ఉల్లిపాయ తరుగు, కారపూస చల్లుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
  • మండుతున్న వేసవిలో ఈ పెరుగు వడ రెసిపీ ఎంతో రుచిగా, కడుపు చల్లగా అనిపిస్తుంది.

