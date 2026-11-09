సైకిల్ అయినా సరే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాల్సిందే
Road Safety for Cyclists : ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో సైక్లింగ్ మళ్లీ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే సైక్లిస్టులు కూడా ఇతర వాహనదారుల మాదిరిగానే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
Published : November 9, 2026 at 3:10 PM IST
ఒకప్పుడు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు సైకిళ్లనే ఎక్కువగా ఉపయోగించేవారు. కాలక్రమేణా మోటారు వాహనాల వినియోగం పెరగడంతో సైకిళ్ల వాడకం తగ్గింది. అయితే ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో సైక్లింగ్ మళ్లీ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోంది. జిమ్కు వెళ్లేందుకు సమయం లేనివారు, నడకకు ప్రత్యామ్నాయంగా సైక్లింగ్ను ఎంచుకుంటున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కూడా చాలామంది సైకిళ్లపై ప్రయాణిస్తున్నారు.
రోడ్లపై వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
సైక్లిస్టులు కూడా ఇతర వాహనదారుల మాదిరిగానే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రోడ్డుపై ఇతర వాహనాలు వెళ్లే దిశలోనే సైకిల్ తొక్కాలి. ఎదురుదిశలో ప్రయాణించడం ప్రమాదకరం. ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ల దగ్గర తప్పనిసరిగా నిబంధనలు పాటించాలి. రహదారులపై వ్యాయామం కోసం సైక్లింగ్ చేసేవారు తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం వేళల్లో వెలుతురు, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను గమనించాలి.
రాత్రివేళ ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు
రాత్రి సమయంలో సైకిల్ ఇతర వాహనదారులకు స్పష్టంగా కనిపించేలా ముందు తెల్లటి లైటు, వెనుక ఎరుపు లైటు లేదా రిఫ్లెక్టర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తలకు సరైన సైజు హెల్మెట్ ధరించాలి. సైకిల్ బ్రేకులు, టైర్లను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేసుకోవాలి. రహదారి పక్కన పార్క్ చేసిన వాహనాలకు కనీసం ఒక మీటరు దూరంలో ప్రయాణించడం మంచిది. దీనివల్ల అకస్మాత్తుగా వాహనాల డోర్లు తెరిచినప్పుడు ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించవచ్చు.
చేతి సంకేతాలతో అప్రమత్తం చేయాలి
సైకిళ్లకు ప్రత్యేక ఇండికేటర్లు ఉండవు. కాబట్టి మలుపులు తిరిగేటప్పుడు, లేన్ మారేటప్పుడు చేతులతో సంకేతాలు ఇవ్వాలి. ఎడమవైపు తిరిగేటప్పుడు ఎడమ చేతిని, కుడివైపు తిరిగేటప్పుడు కుడిచేతిని బయటకు చాపాలి. వేగం తగ్గించేటప్పుడు లేదా ఆగేటప్పుడు చేతిని కిందికి చూపించాలి.
ప్రమాదకర డ్రైవింగ్ చేస్తే చర్యలు
ఇతర వాహనదారులు సైక్లిస్టులను దాటేటప్పుడు కనీసం 1.5 మీటర్ల పక్కదూరం పాటించాలి. సైక్లిస్టులకు ప్రమాదం కలిగించేలా వాహనాలు నడిపితే ప్రమాదకర డ్రైవింగ్గా పరిగణించే అవకాశం ఉంది. మోటారు వాహనాల చట్టంలోని సెక్షన్ 184 ప్రకారం జరిమానా, జైలు శిక్ష, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ వంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
భద్రతే ముఖ్యం
సైక్లింగ్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, భద్రతకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు. సురక్షిత ప్రయాణంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత.
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