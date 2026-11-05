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హెచ్​డీ ఫొటోలు ఆన్​లైన్​లో పెడుతున్నారా? - మీ ఫోన్ హ్యాక్ చేయడం ఈజీ!

Fingerprints are New Target : స్మార్ట్​ ఫోన్లతో బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు పెరిగాక, ఆయా యాప్​ల లాకింగ్​ కోసం, ఏటీఎంలలో వేలిముద్రలు వాడడం మొదలు పెట్టారు. అదే ఇప్పుడు సైబర్ నేరగాళ్లకు వరంగా మారుతోంది.

Fingerprints are New Target
వేలి ముద్రల దొంగలొస్తున్నారు .. జాగ్రత్త! (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2026 at 3:39 PM IST

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కొత్త పుంతలు తొక్కుకున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సేవలను సులభతరం చేసే ఉద్దేశంతో కొత్తకొత్త ఆవిష్కరణలకు తెర తీస్తోంది. దీనిలో భాగంగా వచ్చిందే బయోమెట్రిక్ విధానం. ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరి వేలిముద్రలు మరొకరితో సరిపోకపోవడంతో మొదట్లో ఈ పరిజ్ఞానాన్ని నేరగాళ్లను పట్టుకునేందుకు వాడేవారు. ఆ తర్వాత ఇదే పరిజ్ఞానాన్ని అనేక రంగాలకు విస్తరించారు. స్మార్ట్​ ఫోన్ల ద్వారా బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు పెరిగాక, ఆయా యాప్​ల లాకింగ్​ కోసం, ఏటీఎంలలో కూడా వేలిముద్రలు వాడడం మొదలు పెట్టారు. దీంతో సైబర్ నేరగాళ్ల చూపు ఇప్పుడు వీటిపై పడింది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వేలిముద్రలు కొట్టేస్తూ వాటి ద్వారా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు.

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒక్క వేలి ముద్ర చాలు, లాక్​ చేసిన ఫోన్ తెరవొచ్చు. ఇంటికి వేసిన తాళం తీయొచ్చు. బ్యాంకు ఖాతాలోకి చొరబడి నిలువు దోపిడీ చేసేయొచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త లక్ష్యం వేలి ముద్రలు. అవి దొంగలపాలు కాకుండా అప్రమత్తం కావాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఫింగర్​ ప్రింట్​ ఇలా కొట్టేస్తున్నారు?

  • ఇప్పుడు ఫొటోలు దిగడం, వీడియోలు తీసుకోవడం మామూలైంది. వాటిని సోషల్​ మీడియాలలో పెడుతుంటారు. ఇప్పుడు ఫోన్లలో వాడుతున్న కెమెరాలన్నీ హైరిజుల్యూషన్​ ఉండటంతో ఫొటో కూడా చాలా స్పష్టంగా వస్తున్నాయి. వాటిలో అర చేతులు, చేతి వేళ్లు కనిపిస్తే నేరగాళ్లకు పండగే. వాటి నుంచి వేళ్లు, వాటిపై ఉన్న వేలిముద్రలను సేకరిస్తున్నారు. ఏఐ ఉపయోగించి మరింత స్పష్టంగా తయారు చేస్తున్నారు.
  • ఫోన్​లో రిమోట్​ యాక్సెస్​ ట్రోజన్​ (ర్యాట్​)ని చొప్పిస్తున్నారు. నేరగాళ్లు ఏదైనా మెసేజ్​ పంపుతారు. దీన్ని తెరవగానే ఫోన్లోకి ర్యాట్​ వచ్చేస్తుంది. అప్పటి నుంచి ఫోన్​లో జరిగే ప్రతి లావాదేవీ నేరగాళ్లకు చేరిపోతుంది. ఫింగర్​ ఫ్రింట్​ కూడా డేటా రూపంలో ఫోన్​లో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి డేటా కూడా నేరగాళ్లకు చేరిపోతుంది. దీన్ని సేకరించి తమ దగ్గర పెట్టుకుంటారు.

వేలిముద్ర దొరికితే అంతే సంగతులు

  • కొన్ని బ్యాంకులు ఆధార్​ ఎనేబుల్డ్​ పేమెంట్​ సిస్టం పేరుతో ఖాతాదారులకు వేలిముద్రల ద్వారా ఏటీఎం నుంచి డబ్బు విత్​డ్రా చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవల పెద్ద సంఖ్యలో తమ ఖాతాదారుల వివరాలు సైబర్​ నేరగాళ్లు కొట్టేశారని ఎస్​బీఐ స్వయంగా ప్రకటించింది. అలానే వాహన బీమా వ్యాపారంలో ఉన్న మరో సంస్థ నుంచి కూడా 4 కోట్ల మందికి పైగా ఖాతాదారుల వివరాలు కొట్టేశారు.
  • ఇలా కొట్టేసిన వివరాల్లో బ్యాంకు ఖాతా నంబరే కాదు ఆధార్​ వంటి వివరాలన్నీ ఉంటాయి. చోరీ చేసిన ముఠాలకు వేలిముద్రలు కూడా దొరికితే ఇక పండగే వారికి. కొట్టేసిన వేలిముద్రను ఉపయోగించి భౌతికంగా సిలికాన్​ వేలిముద్రలు తయారు చేస్తారు. వీటిని ఉపయోగించి ఏటీఎంలలో డబ్బు డ్రా చేయవచ్చు.
  • ఒకవేళ దస్తావేజుల ద్వారా వేలిముద్రలు చోరీ చేసి డబ్బు డ్రా చేసుకుంటున్న ఉదంతానికి సంబంధించి గతంలో తెలంగాణ సీఐడీ పోలీసులు బిహార్​కు చెందిన రంజిత్​షా, పశ్చిమబెంగాల్​కు చెందిన సఫల్​ అలం అనే నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వేలిముద్రలు ఎంతగా దుర్వినియోగం అవుతున్నాయో చెప్పడానికి గతంలో హైదరాబాద్​లో జరిగిన ఈ ఘటనే నిదర్శనం.
  • జీహెచ్​ఎంసీలో తొలగించిన, మరణించిన స్వీపర్ల వేలిముద్రలు నకిలీవి తయారు చేసి వారు విధుల్లో ఉన్నట్లు ఈ నకిలీ వేలిముద్రలు ద్వారా హాజరు వేసుకొని, వారికి రావాల్సిన వేతనాలు కొనగొట్టిన ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఆ తరుణంలో వేలిముద్రలు చోరీ అయితే నష్టం ఏ రూపంలో అయినా ఉండవచ్చు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

  • ఫోన్లు, బ్యాంకు యాప్​ల వంటి వాటికి వేలిముద్రలు కాకుండా పిన్​ నంబర్లు పెట్టుకోవడం, వాటిని తరచూ మార్చుకోవడం ఉత్తమం.
  • తెలియని వారి నుంచి వచ్చిన సందేశాలు ఓపెన్ చేయకండి. నాసికరమైన యాప్​లను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవద్దు.
  • అధే విధంగా వేలిముద్రలు కనిపించేలా చేతుల ఫొటోలు సోషల్​ మీడియాలో పెట్టొద్దు.

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వేలిముద్రలతో సైబర్​ నేరాలు

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