ప్రకృతి ఒడిలో సరికొత్త 'వర్క్ ఫ్రమ్ పార్క్' - సిద్ధం చేస్తున్న సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్
Work From Home Parks In Hyderabad : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉద్యోగుల కోసం 'వర్క్ ఫ్రమ్ పార్క్' అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
Published : November 8, 2026 at 2:45 PM IST
ప్రతిరోజూ నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చొని పనిచేయడం కష్టంగా ఉందా? మీరు ప్రతిరోజూ ఇంటి నుంచి పని చేయలేకపోతున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. మీలాంటి వారి కోసమే సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) 'వర్క్ ఫ్రమ్ పార్క్' విధానాన్ని తీసుకొస్తోంది. ఈ కొత్త విధానాన్ని ఇటీవల దుబాయ్లో ప్రారంభించారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఐటీ కంపెనీలకు కేంద్రమైన సైబరాబాద్లో సీఎంసీ ఉద్యోగులకు, వ్యాపారవేత్తలకు, స్టార్టప్లు నడుపుతున్నయువతకు ప్రశాంతమైన పని వాతావరణాన్ని కల్పించనుంది.
పలు సౌకర్యాలతో ట్రాఫిక్కు దూరంగా
కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని సౌకర్యాలతో పాటు, ట్రాఫిక్ రద్దీకి దూరంగా పార్కులను రూపొందిస్తున్నారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలో 30 పార్కులను అభివృద్ధి చేసే లక్ష్యంతో మొదటి దశలో రెండు చోట్ల పనులు ప్రారంభించామని సీఎంసీ కమిషనర్ జి. సృజన తెలిపారు. జనవరి 1వ తేదీలోగా వాటిని ప్రారంభిస్తామని ఆమె వెల్లడించారు. దేశంలో ఈ విధంగా పార్కులను అభివృద్ధి చేయడం ఇదే మొదటిసారి.
'వర్క్ ఫ్రమ్ పార్క్'లో ఈఈ సదుపాయాలు
వర్క్ ఫ్రమ్ పార్క్ పనులు శేరిలింగంపల్లి జోన్లోని మజీద్బండ మాధవహిల్స్ కాలనీలో ఉన్న 1.5 ఎకరాల పార్కులో, కూకట్పల్లి జోన్లోని మాదాపూర్లో ఉన్న ఒక ఎకరం గార్డెన్లో వేగంగా జరుగుతున్నాయని సీఎంసీ కమిషనర్ పేర్కొన్నారు . వర్క్ ఫ్రమ్ పార్క్ను ప్రశాంతమైన వాతావరణం, ఎత్తైన చెట్లు, మధ్యలో ఆకట్టుకునే గదులు, సౌకర్యవంతమైన కుర్చీలు, ఉచిత వైఫై, కెఫెటేరియా, కో-వర్కింగ్ సీటింగ్, యాంఫీ థియేటర్, స్టార్టప్ థీమ్ మీటింగ్ హాల్, వాకింగ్ ట్రాక్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ సౌకర్యం, టాయిలెట్లు, ఇతర సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
మాధవహిల్స్ కాలనీ, మాదాపూర్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పార్క్లలో పనులు వేగవంతం అవుతున్నాయి. ఇక్కడ భద్రత కోసం సీసీటీవీ నిఘా ఉంటుంది. ఈ పార్కులు ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. వచ్చే ఏడాది నుంచి నామమాత్రపు వినియోగ రుసుముతో వీటిని అందుబాటులోకి తెస్తాం. అందిన అభిప్రాయాల ఆధారంగా మార్పులు, చేర్పులతో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా దీనిని అభివృద్ధి చేస్తాం - సృజన, సీఎంసీ కమిషనర్
జనవరిలో ఈ పార్కుల ప్రారంభం తరువాత వీటికొచ్చే స్పందన ఆధారంగా మరికొన్ని పార్కులు రూపొందించాలని సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ భావిస్తోంది.
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