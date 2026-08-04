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వాహనాలకు 'సైబర్ సెక్యూరిటీ' - హ్యాకింగ్ ముప్పు తొలగించేలా కేంద్రం 'కొత్త రూల్స్'!

పెరగనున్న కొత్త కార్లు, టూవీలర్ల ధరలు! - కేంద్రం తీసుకొస్తున్న 'కొత్త నిబంధనలే' ఇందుకు కారణం!

Cyber Security for Vehicles
Cyber Security for Vehicles (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 4:30 PM IST

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Cyber Security for Vehicles : దేశంలో వాహన రంగాన్ని సైబర్ ముప్పు నుంచి కాపాడేందుకు సమగ్ర భద్రతా చట్టాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది కేంద్రం. కొత్తగా విక్రయించే ప్రతి వాహనానికీ కఠినమైన సైబర్ సెక్యూరిటీ రూల్స్ కచ్చితంగా అమలు చేసేలా చర్యలు చేపడుతోంది. నూతన విధానాన్ని 6 నెలల్లో అమల్లోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. ఇందుకోసం కేంద్ర మోటారు వాహనాల నిబంధనల(సీఎంవీఆర్) పరిధిలోని రూల్ 125-టి, రూల్ 125-యులను సవరించేందుకు ప్రభుత్వం చూస్తోంది. డేటా ప్రొటెక్షన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్స్ అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. అందుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

హ్యాకింగ్ నిరోధక ప్రమాణాలు ఉండాల్సిందే!

వాహనాల్లోని డిజిటల్ కనెక్టివిటీ, డేటా ట్రాన్స్​ఫర్, ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థలకు ఇకపై హ్యాకింగ్ నిరోధక ప్రమాణాలు తప్పనిసరి కానున్నాయి. AIS-189 (సైబర్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్​మెంట్ సిస్టమ్-CSMS), AIS-19 (సాఫ్ట్​వేర్ అప్డేట్ మేనేజ్​మెంట్ సిస్టమ్-SUMS) రూల్స్ ప్రకారం వెహికల్ తయారీ కంపెనీలు ముందస్తు పొందాలి. అప్పుడే కొత్త మోడళ్లకు అప్రూవల్ వస్తుంది. వాహనాలు అమ్మిన తరువాత, వాటికి సురక్షితమైన ఓటీఏ (ఓవర్-ది-ఎయిర్) సాఫ్ట్​వేర్ అప్డేట్లు అందించడం, డిజిటల్ దాడుల నుంచి రక్షణ కల్పించడమే ఈ కొత్త రూల్స్ ఉద్దేశం.

భద్రత ఉండేలా :

ఇటీవల థర్డ్ పార్టీ మొబైల్ యాప్​ల ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ రిక్షాలు, స్కూటర్ల బ్యాటరీ మేనేజ్​మెంట్ సిస్టమ్(BMS)ను అనధికారికంగా హ్యాక్ చేసిన ఘటనలు దేశంలో నమోదయ్యాయి. వెహికల్స్ రన్నింగ్​లో ఉన్నప్పుడే బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ద్వారా హ్యాకర్లు వాటిని నిలిపివేయగలిగారు. అకస్మాత్తుగా వెహికల్ ఆగడంతో, డ్రైవర్లు ఆందోళనకు గురయ్యారు. దీనిపై ఎలక్ట్రానిక్స్ సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించి, అనధికారిక BMS యాప్​లను తొలగించాలని గూగుల్, యాపిల్ కంపెనీలను ఆదేశించింది. ఫ్యూచర్​లో ఇలాంటి సాంకేతిక లోపాలు ముప్పుగా మారకూడదనే లక్ష్యంతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజా చర్యలు చేపట్టింది.

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2030 నాటికి 90% ADAS వెహికల్స్ :

ప్రస్తుతం వాహన రంగంలో అడ్వాన్స్​డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్(ADAS) వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్, లేన్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి సెమీ-అటానమస్ ఫీచర్లు పూర్తిగా సాఫ్ట్​వేర్​ పైనే ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. ఒకవేళ హ్యాకర్లు ఈ వాహనాల కంట్రోల్ సిస్టమ్​లను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటే, రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే, ADAS సెన్సార్లు, సమాచార ప్రసార మార్గాలను సురక్షితం చేయడంపై ఫోకస్ పెట్టింది ప్రభుత్వం. 2030 నాటికి కొత్త వాహనాల్లో దాదాపు 90% ADAS సామర్థ్యాలతోనే రానున్నాయన్నది నీతి ఆయోగ్ అంచనా.

డేటా ప్రొటెక్షన్ :

కనెక్టెడ్ వెహికల్స్ నిరంతరం తమ లొకేషన్, చుట్టుపక్కల పరిసరాల డేటాను సేకరించి తయారీ కంపెనీల సర్వర్లకు చేరవేస్తాయి. వినియోగదారుల డేటా దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండేందుకు, డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్(DPDP) 2025 రూల్స్ పాటించాలి. వాహనం అమ్మడానికి ముందే డేటా స్టోరేజ్, భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించి నట్లు, OEMలు నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

వాహన తయారీ సంస్థలపై ఆర్థిక భారం :

కొత్త రూల్స్ అమలుతో వాహన తయారీ కంపెనీలపై ఆర్థిక భారం పడుతుంది. సైబర్ భద్రత రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్​మెంట్(R&D), రీ ఇంజినీరింగ్ ఖర్చు భారీగా పెరుగుతుంది. ప్రైవేట్ విడిభాగాల సప్లైయర్స్ సైబర్ భద్రతనూ OEMలే పరిశీలించాలి. వెహికల్ రోడ్డెక్కిన నాటి నుంచి 10-15 ఏళ్ల పాటు సాఫ్ట్​వేర్ పర్యవేక్షణ, OTA అప్​డేట్స్ ఇవ్వడం పెద్ద ఛాలెంజ్​గా మారనుంది.

కొనుగోలుదారులపై ప్రభావం :

పెరిగిన ఖర్చులను వాహన కంపెనీలు కొంతైనా వాహన కొనుగోలుదారులకు మళ్లించే ఛాన్స్ ఉంది. దేశీయంగా సంస్థల మధ్య ధరల పోటీనే ఇందుకు కారణం. అదనపు ఉత్పత్తి వ్యయంలో కొంతమేరకు కంపెనీలు భరిస్తే, వాటి నికర లాభాలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. ఫలితంగా రాబోయే రోజుల్లో కొత్త కార్లు, టూవీలర్ల ధరలు పెరుగుతాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న కొత్త నిబంధనలతో కొత్త మోడళ్ల లాంఛ్​లు ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలూ ఉన్నాయంటున్నారు వాహన రంగ నిపుణులు.

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