మనం ఓ మాదిరిగా కూడా కనపడట్లేదా? - సైబర్ నేరగాళ్ల ఫస్ట్ టార్గెట్ భారతే!
- ప్రపంచ సగటుతో పోల్చితే ఇండియాలోనే బాధితుల సగటు ఎక్కువ!
Published : July 17, 2026 at 2:46 PM IST
Cyber Fraud : ఏ అటలోనైనా ఒక ప్రాథమిక సూత్రం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు వాలీబాల్ ఆడుతున్నారనుకుందాం. ఒక జట్టులోని తెలివైన ఆటగాళ్లు ప్రత్యర్థి జట్టులో వీక్గా ఉన్న ప్లేయర్ ఎవరో ముందుగా కనిపెట్టాలని చూస్తారు. ఇందుకోసం అందరి వద్దకూ బాల్ పంపిస్తారు. వాళ్లు బంతిని పికప్ చేసే విధానంతో ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత అపోజిట్ టీమ్లో ఎవరు వీక్గా ఉన్నారో వారినే టార్గెట్ చేస్తారు. పాయింట్లు సాధిస్తారు. అచ్చం ఇదేవిధంగా సైబర్ నేరగాళ్లు కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జనాలను టెస్ట్ చేస్తుంటారు. అలా చూసుకున్నప్పుడు అన్ని దేశాల్లో కెల్లా భారత్లోనే వారికి ఎక్కువగా వర్కవుట్ అవుతోందని గుర్తించినట్టున్నారు! అవును, మాగ్జిమమ్ సైబర్ దోపిడీ ఇక్కడే కొనసాగిస్తూ ఇండియాను స్వర్గధామంగా మార్చేసుకుంటున్నారు. ఇవేవో అంచనాలతో చెబుతున్న మాటలు కాదు, పక్కా లెక్కలతో చెబుతున్న వాస్తవాలు. గడిచిన ఏడాది కాలంలో స్పామ్ ముప్పు ఎదుర్కొన్న వారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 83 శాతం మంది ఉంటే, ఒక్క భారత్లోనే 88 శాతం మంది ఉన్నారు! మన దేశంలో సైబర్ బాధితులు ఏ స్థాయిలో ఉంటున్నారో చెప్పడానికి ఈ గణాంకాలు సరిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వెల్లడించిన సర్వే :
సైబర్, ఆన్లైన్ మోసాల్లో ప్రపంచ యావరేజ్తో పోల్చితే భారత్లోనే ఎక్కువ జరుగుతున్నాయని ఒక సర్వే వెల్లడించింది. నిత్యం వినియోగదారులు ఏదో ఒకరూపంలో సైబర్ ముప్పును ఫేస్ చేస్తున్నారని తెలిపింది. గడిచిన ఏడాది కాలంలో ఇంటర్నెట్ వాడుతున్న ప్రతీ 10 మందిలో, 8.8 మంది ఏదో ఒక ఆన్లైన్ ముప్పు బారిన పడినట్లు కాస్పర్స్కీ సంస్థ సర్వే తెలిపింది. వరల్డ్ వైడ్గా ఇంటర్నెట్ అత్యధికంగా ఉపయోగిస్తున్న 18 దేశాల్లో ఈ సర్వే చేసింది.
సర్వేలో వెల్లడైన అంశాలివే :
ఈ సర్వేలో పాల్గొన్న మొత్తం జనాభాలో 58% మంది సెల్ఫోన్ ద్వారానే తాము ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నట్టు చెప్పారు. వీరిలో ఏకంగా 56% మంది సైబర్ ముప్పును ఫేస్ చేసినట్టు చెప్పారు. అంటే కేవలం 2 శాతం మినహా అందరిపైనా దాడి చేసేందుకు సైబర్ ముఠా ప్రయత్నించిందన్నమాట. వీరిలో 45% మందికి పైగా డబ్బు పోగొట్టుకున్నట్టు సర్వేకు వెల్లడించారు. దీన్ని బట్టే భారత్లో సైబర్ బాధితులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎలా దాడి చేస్తున్నారు?
- సైబర్ మోసగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్గా ఉంటున్నారు. వరల్డ్ వైడ్గా జరుగుతున్న సంఘటనలు, చోటు చేసుకుంటున్న ట్రెండ్స్ను అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు.
- గతంలో ముగిసిన క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ సందర్భంగా అఫీషియల్ వెబ్సైట్లను పొలి ఉండేలా లింక్స్ తయారు చేసి పంపిస్తూ జనాలను మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నించారు.
- AIని వాడుతూ మెసెంజర్స్, ఈ-మెయిల్స్, ఆన్లైన్ షాపింగ్ వెబ్సైట్స్, సోషల్మీడియా యాప్స్ ద్వారా ఫిషింగ్ లింక్స్ పంపిస్తున్నారు.
- కొందరికి తెలిసిన వ్యక్తుల తరహాలో మెసేజ్లు పంపిస్తూ, మరికొందరికి బ్యాంకులు, ఇతర కార్యాలయాల నుంచి అధికారిక సమాచారం పంపించినట్టుగా చేసి అకౌంట్లను కొల్లగొట్టారు.