ETV Bharat / offbeat

వాట్సాప్​లో ఆధార్, పాన్ పంపిస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే ఇబ్బందులేనట!

- డేటా దుర్వినియోగమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్న సైబర్ నిపుణులు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన

Cyber Fraud
Cyber Fraud (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber Fraud : ఇవాళ మెసేజింగ్ యాప్స్ ఎంత కీలకంగా మారాయో తెలిసిందే. ఎలాంటి సమాచారాన్నైనా వాట్సాప్ వంటి యాప్స్ ద్వారా షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇతరత్రా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటే పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చుగానీ, ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలను షేర్ చేసుకుంటే మాత్రం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇబ్బందులు తలెత్తొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఉదాహరణకు చాలా మంది పాన్‌ కార్డు, బ్యాంకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్స్ వంటి వివరాలు కూడా వాట్సాప్ ద్వారానే షేర్ చేస్తుంటారు. ఎవరైనా ప్రాపర్టీ బ్రోకర్‌ కు వ్యక్తిగత వివరాలను కూడా వాట్సప్‌ ద్వారానే పంపిస్తుంటారు. నిజానికి వ్యక్తిగతంగా కలిసి జిరాక్సు కాపీలు ఇవ్వడంకన్నా, ఇలా ఆన్​లైన్​లో షేర్​ చేయడం చాలా ఈజీ. ఇంకా టైమ్ సేవ్ అవుతుంది. అయితే, మరో యాంగిల్​ లో చూసుకుంటే మాత్రం రిస్క్​ కొనితెచ్చుకున్నట్టేనని, మీరు పంపించే వ్యక్తిగత సమాచారం దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని సైబర్‌ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఏం జరుగుతుంది?

మీరు వివరాలను వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత మీ పనిలో మీరు ఉంటారు. కానీ, ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చాలా మందికి అవగాహన ఉండదు. ఒకవేళ ఉన్నా లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ, ప్రమాదం ముంచుకొచ్చిన తర్వాత బాధపడితే ఉపయోగం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ పర్సనల్ డేటాను వాట్సప్ ద్వారా షేర్ చేసినప్పుడు అవతలి వ్యక్తి వాటిని ఫోన్‌లో, కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. అలా ఆటోమేటిక్‌గా వారి క్లౌడ్ స్టోరేజీలో సేవ్ అవుతాయి. నిజానికి ఆ వ్యక్తి ఫ్రాడ్ చేసేవాడు కాకపోవచ్చు, కానీ అతని ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ మీద సైబర్ దాడి జరిగినప్పుడు మీ డేటా కూడా దుర్వినియోగమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

అప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కొంటారో ఎవరూ చెప్పలేరు. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే పలానా వ్యక్తి నుంచి మీ డేటా లీక్ అయిందని చెబితే ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే, మీరు మీ వివరాలను పంపింది అధికారిక పద్ధతిలో కాదు కాబట్టి! ఈ విధానం ఆ కంపెనీకి చెందిన సైబర్‌ సెక్యూరిటీ పరిధిలోకి రాదని గుర్తించాలి.

ఇలా చేయండి :

  • ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరికైనా సరే మీ పాన్ కార్డు, ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు అడిగినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సోషల్ మీడియా, ఇతర మెసేజింగ్ యాప్స్ ద్వారా పంపించొద్దు.
  • మీరు ఏ కంపెనీ ఏజెంట్​కు, వ్యక్తికి వివరాలు పంపుతున్నారో ఆ కంపెనీ లేదా బ్యాంక్‌ అధికారిక లింక్‌ను మీకు సెండ్ చేయమని కోరాలి. అప్పుడు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి, మీ డాక్యుమెంట్లను అందులో అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • లేదంటే ఇతర వెరిఫికేషన్‌ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అడిగి తెలుసువాలి
  • ఇవేవీ అవకాశం లేదు, కంపల్సరీ పర్సనల్ ఫోన్ నంబర్‌కే మీ ధ్రువీకరణ పత్రాలు పంపించాల్సి వస్తే, పాస్‌వర్డ్‌ ప్రొటెక్షన్​తో షేర్‌ చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • ముందుగా పత్రాలు ప్రొటెక్షన్ తో పంపించిన తర్వాత, ఆ పాస్‌వర్డ్‌ను ప్రత్యేకంగా తెలియజేయాలని చెబుతున్నారు.
  • అంతేకాకుండా ఆధార్ పంపించాల్సి వస్తే చివరి 4 అంకెలు మాత్రమే కనిపించే "మాస్క్‌డ్ ఆధార్" ను మాత్రం పంపించాలని సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

WHATSAPP
AADHAR CARD
ONLINE FRAUD
PAN CARD
CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.