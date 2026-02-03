స్త్రీ, పురుషులు ఎంత బంగారం వెంట తెచ్చుకోవచ్చో తెలుసా? - నూతన బ్యాగేజీ నిబంధనలు విడుదల!
అమల్లోకి "నూతన బ్యాగేజీ నిబంధనలు" - గతంతో పోలిస్తే భారీగా పన్ను మినహాయింపు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 3:22 PM IST
Gold importing from foreign countries : విదేశాల నుంచి మనదేశానికి వచ్చే ప్రయాణికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. 2016 నాటి బ్యాగేజీ నిబంధనలను కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు, కస్టమ్స్ బోర్డు (సీబీఐసీ) సవరించింది. ఈ మేరకు నూతన "బ్యాగేజీ నిబంధనలు 2026" ఈ నెల 2 నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు వెల్లడించింది.
విమానం లేదా సముద్ర మార్గాల్లో దేశానికి వచ్చే మహిళా ప్రయాణికులు 40 గ్రాముల వరకు, పురుషులు 20 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలను సుంకం లేకుండా తీసుకురావచ్చని తెలిపింది. అయితే, ఏడాదికి పైగా విదేశాల్లో ఉండి తిరిగి వచ్చే వారు లేదా భారత సంతతి పర్యాటకులకైనా ఈ అవకాశం ఉంటుంది.
"OTT ప్లాన్స్" వెతుకుతున్నారా? - మొబైల్, టీవీ నెలవారీ చార్జీలు ఇవే!
ఆభరణాలు కచ్చితంగా వ్యక్తిగత వినియోగం (ఆభరణాలు) కోసమే తీసుకురావాలి తప్ప బిస్కెట్లు, కడ్డీల రూపంలో మినహాయింపు ఉండదు. నిన్నా మొన్నటి వరకు మహిళలు రూ.లక్ష, పురుషులు రూ.50 వేల విలువైన ఆభరణాలే తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది.
భారతీయులు, భారత సంతతి పర్యాటకులు లేదా పర్యాటక వీసా కాకుండా ఇతర వీసాలపై వచ్చే విదేశీయులు, తమ వెంట తీసుకొచ్చే రూ.75,000 విలువైన వస్తువులపై కస్టమ్స్ సుంకం (డ్యూటీ) మినహాయింపు ఉంటుంది. గతంలో ఈ పరిమితి రూ.50వేలు మాత్రమే కాగా, ఇకపై వీరు వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం రూ.75వేల విలువైన వస్తువులను కస్టమ్స్ సుంకం చెల్లించకుండానే తెచ్చుకోవచ్చు. అయితే రెండేళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు ఈ మినహాయింపు ఉండదు.
విదేశీయులకు ప్రత్యేక పరిమితి : విమానం లేదా నౌకలపై వచ్చే విదేశీ పర్యాటకులు రూ.25వేల విలువైన కొత్త వస్తువులను పన్ను లేకుండా తీసుకురావచ్చు. రోడ్డు లేదా రైలు మార్గాల్లో వచ్చే ప్రయాణికులకు వారి వ్యక్తిగత అవసరాలకు వాడే పాత వస్తువులపై మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు : 18 ఏళ్లు అంతకు మించిన వయస్సున్న ప్రయాణికులు (విమాన సిబ్బంది కాకుండా) అదనంగా ఒక కొత్త ల్యాప్టాప్ లేదా నోట్ప్యాడ్ను సుంకం లేకుండా తమ లగేజీలో తీసుకురావచ్చు. కాగా, ప్రయాణంలో వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం తెచ్చుకునే పాత వస్తువులపై (దుస్తులు, ఇతర పరికరాలు) ఎలాంటి సుంకం ఉండబోదు.
శాశ్వతంగా తిరిగి వస్తుంటే
- విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపార రీత్యా విదేశాల్లో ఉండి తిరిగి శాశ్వతంగా భారత్కు తిరిగి వచ్చే వారికి, నివాస కాలం ఆధారంగా గృహోపకరణాలపై ప్రత్యేక మినహాయింపులు లభిస్తాయి.
- విదేశాల్లో 3 నుంచి ఏడాది పాటు నివాసం ఉన్న వారికి రూ.1.50లక్షల విలువైన గృహోపకరణాలపై పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.
- గత రెండేళ్లలో ఏడాదిపాటు విదేశాల్లో ఉన్న వారికి రూ.3 లక్షలు, కనీసం రెండేళ్లు విదేశాల్లో ఉండి తిరిగి వచ్చేవారు గరిష్ఠంగా రూ.7.50 లక్షల విలువైన వస్తువులను సుంకం లేకుండా తీసుకురావచ్చు.
బదిలీ కుదరదు
పన్ను మినహాయింపు పరిమితి పూర్తిగా వ్యక్తిగతం అని సీబీఐసీ వెల్లడించింది. కుటుంబంలో ఇద్దరు, ముగ్గురు ఉంటే, వారికి విడివిడిగానే ఈ పరిమితులు వర్తిస్తాయని, ఒక ప్రయాణికుడికి ఉన్న పరిమితిని మరొకరితో పంచుకునేందుకు, కలపడానికి కుదరదని స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా 2 లీటర్ల మద్యం, 100 సిగరెట్లు, 125 గ్రాముల పొగాకు ఉత్పత్తుల వరకు సుంకం వర్తించదు. తుపాకులు, నగలు, బంగారం, వెండి, టీవీ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు సాధారణ సుంకం మినహాయింపు ఉండదు. విమాన లేదా నౌకా సిబ్బంది తమ విధుల్లో భాగంగా ఇక్కడకు వస్తున్నట్లయితే రూ.2,500 విలువైన చాక్లెట్లు, సౌందర్య సాధనాలను సుంకం లేకుండా తేగలరు. విదేశీ కరెన్సీని దేశంలోకి తేవడం, బయటకు తీసుకెళ్లడం "ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్- 2015" నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటాయని సీబీఐసీ వెల్లడించింది.
దేశంలో టాప్ 10 నగరాల్లో విజయవాడ, తిరుపతి - రాష్ట్రంలో ప్రపంచ స్థాయి బల్క్డ్రగ్ పార్క్!
రైతుల కోసం వ్యవ'సాయం' చేసే యాప్స్ ఇవే - పొలం గట్టు పైనుంచి సమస్త సమాచారం!