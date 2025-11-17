సీతాఫలంతో నోరూరించే "కలాకండ్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ పక్కా!
-ఈ సీజన్లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన స్వీట్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : November 17, 2025 at 10:48 AM IST
Custard Apple Kalakand Recipe : చలికాలంలో మాత్రమే లభించే మధురమైన పండు సీతాఫలం. ఆ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. అయితే, వింటర్ సీజన్లో విరివిగా దొరికే ఈ పండును నేరుగా తినడమే కాకుండా దానితో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు మెజార్టీ పీపుల్. బర్ఫీ, ఖీర్, రబ్డీ, స్మూథీ, మిల్క్షేక్ ఇలా ఎన్నో రెసిపీలు తయారు చేసి ఆస్వాదిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు అప్పటికప్పుడు చేసుకునే మరో స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "సీతాఫల్ కలాకండ్". ఇది చాలా రుచికరంగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, చాలా మంది కలాకండ్ తయారీ టైమ్ టేకింగ్గా భావిస్తారు. కానీ, దీన్ని ఎవరైనా చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, కస్టర్డ్ యాపిల్తో తియ్యతియ్యని కలాకండ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సీతాఫలాల గుజ్జు - ముప్పావు కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- ఖోయా - ఒక కప్పు
- ఛేనా(కాటేజ్ చీజ్) - రెండు కప్పులు
- నెయ్యి - ఒక స్పూన్
- పిస్తా - మూడు స్పూన్లు
- బాదం పలుకులు - మూడు చెంచాలు
- జీడిపప్పు పలుకులు - మూడు చెంచాలు
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ముప్పావు కప్పు పరిమాణంలో సీతాఫలాల గుజ్జును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్లో నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్గా వేడయ్యాక బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు పలుకులను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో ఛేనా(కాటేజ్ చీజ్), ఖోయా, పంచదార వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చక్కెర పూర్తిగా కరిగే వరకూ వేయించుకోవాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పూర్తిగా కరిగిన చక్కెర మిశ్రమంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సీతాఫలాల గుజ్జు, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకులపొడి, వేయించి పెట్టుకున్న వాటిలో సగం డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులను యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గరిటెతో అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుతూ కొన్ని క్షణాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కేక్ మౌల్డ్ లేదా అంచులు ఉన్న ఒక పళ్లెం తీసుకుని లోపలి భాగంలో నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై దానిపైన వేయించి పెట్టుకున్న మిగిలిన పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పు పలుకులను చల్లి అది కాస్త సెట్ అయ్యేవరకు పక్కన ఉంచాలి.
- ఆ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సీజనల్ ఫ్రూట్తో నోరూరించే తియ్యతియ్యటి "సీతాఫల్ కలాకండ్" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ చక్కెరను మీ రుచికి తగ్గట్టుగా తీసుకోవాలి. సీతాఫలం కాస్త తీపిగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి చక్కెర మోతాదును పెంచుకోవడం లేదా తగ్గించుకోవడం చేయాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఖోయా, కాటేజ్ చీజ్ వంటివి బయట అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్తో పాటు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.