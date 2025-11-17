ETV Bharat / offbeat

సీతాఫలంతో నోరూరించే "కలాకండ్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే స్వీట్ షాప్​ టేస్ట్ పక్కా!

-ఈ సీజన్​లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన స్వీట్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Custard Apple Kalakand Recipe
Custard Apple Kalakand Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Custard Apple Kalakand Recipe : చలికాలంలో మాత్రమే లభించే మధురమైన పండు సీతాఫలం. ఆ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. అయితే, వింటర్ సీజన్​లో విరివిగా దొరికే ఈ పండును నేరుగా తినడమే కాకుండా దానితో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు మెజార్టీ పీపుల్. బర్ఫీ, ఖీర్, రబ్డీ, స్మూథీ, మిల్క్‌షేక్‌ ఇలా ఎన్నో రెసిపీలు తయారు చేసి ఆస్వాదిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు అప్పటికప్పుడు చేసుకునే మరో స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "సీతాఫల్ కలాకండ్‌". ఇది చాలా రుచికరంగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, చాలా మంది కలాకండ్ తయారీ టైమ్​ టేకింగ్​గా భావిస్తారు. కానీ, దీన్ని ఎవరైనా చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, కస్టర్డ్ యాపిల్​తో తియ్యతియ్యని కలాకండ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kalakand Recipe
సీతాఫలాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సీతాఫలాల గుజ్జు - ముప్పావు కప్పు
  • పంచదార - ఒక కప్పు
  • ఖోయా - ఒక కప్పు
  • ఛేనా(కాటేజ్ చీజ్) - రెండు కప్పులు
  • నెయ్యి - ఒక స్పూన్
  • పిస్తా - మూడు స్పూన్లు
  • బాదం పలుకులు - మూడు చెంచాలు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - మూడు చెంచాలు
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్

నువ్వులు, బెల్లం పొడితో - అద్దిరిపోయే "కమ్మరట్టు"

Kalakand Recipe
జీడిపప్పులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ముప్పావు కప్పు పరిమాణంలో సీతాఫలాల గుజ్జును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్​లో నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్​గా వేడయ్యాక బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు పలుకులను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో ఛేనా(కాటేజ్ చీజ్), ఖోయా, పంచదార వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చక్కెర పూర్తిగా కరిగే వరకూ వేయించుకోవాలి.

పనీర్​తో "పాప్‌కార్న్‌" - తిని తీరాల్సిందే గురూ!

Kalakand Recipe
బాదం (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పూర్తిగా కరిగిన చక్కెర మిశ్రమంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సీతాఫలాల గుజ్జు, మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం యాలకులపొడి, వేయించి పెట్టుకున్న వాటిలో సగం డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులను యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గరిటెతో అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుతూ కొన్ని క్షణాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కేక్ మౌల్డ్​ లేదా అంచులు ఉన్న ఒక పళ్లెం తీసుకుని లోపలి భాగంలో నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
Kalakand Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై దానిపైన వేయించి పెట్టుకున్న మిగిలిన పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పు పలుకులను చల్లి అది కాస్త సెట్​ అయ్యేవరకు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సీజనల్ ఫ్రూట్​తో నోరూరించే తియ్యతియ్యటి "సీతాఫల్‌ కలాకండ్‌" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
Kalakand Recipe
యాలకులు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ చక్కెరను మీ రుచికి తగ్గట్టుగా తీసుకోవాలి. సీతాఫలం కాస్త తీపిగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి చక్కెర మోతాదును పెంచుకోవడం లేదా తగ్గించుకోవడం చేయాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఖోయా, కాటేజ్ చీజ్ వంటివి బయట అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్​తో పాటు ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
Kalakand Recipe
చక్కెర (Getty Images)

పిల్లల మనసు నింపే "స్నాక్" - బ్రెడ్​తో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

KALAKAND RECIPE
KALAKAND RECIPE INGREDIENTS
HOW TO MAKE KALAKAND WITH SITAPHAL
సీతాఫలంతో కమ్మని కలాకండ్
CUSTARD APPLE KALAKAND RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.