ETV Bharat / offbeat

సీతాఫలంతో కమ్మని "హల్వా" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ స్వీట్ - రుచి అద్భుతమే!

Custard Apple Halwa
Custard Apple Halwa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Custard Apple Halwa: పండ్లలో మెజార్టీ పీపుల్​ సీతాఫలాన్ని ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే తియ్యగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది ఈ ఫ్రూట్​. అయితే చాలా మంది ఈ పండును నేరుగా తింటే, మరికొద్దిమంది ఖీర్, మఫిన్స్, పుడ్డింగ్‌, స్మూథీ, మిల్క్‌షేక్‌ ఇలా రకరకాలుగా చేసుకుని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్​గా హల్వా ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఏదైనా అకేషన్​ ఉన్నప్పుడు దీనిని స్పెషల్​గా చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ హ్యాపీగా తినేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని సీతాఫలంతో హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Custard Apple Halwa
సీతాఫలం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సీతాఫలాలు - 3
  • పాలు - పావు లీటర్
  • నెయ్యి - 120 గ్రాములు
  • ఉప్మా రవ్వ - 120 గ్రాములు
  • పంచదార పొడి - 50 గ్రాములు
  • బాదం - 10
  • జీడిపప్పులు - 10
  • కిస్‌మిస్‌ - 20
  • జాజికాయ పొడి - చిటికెడు
Custard Apple Halwa
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా సీతాఫలం గుజ్జు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం సీతాఫలాలపై తొక్కు, లోపలి గింజలు తీసేసి గుజ్జును సెపరేట్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కాగినప్పుడు బాదం పప్పులు వేసి వేయించాలి.
Custard Apple Halwa
పాలు (Getty Images)
  • అవి కాస్త వేగాక జీడిపప్పులు, ఓ నిమిషం తర్వాత కిస్​మిస్​లు వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • అదే పాన్​లోకి మిగిలిన నెయ్యి కూడా వేయాలి. ఆపై అందులోకి రవ్వను యాడ్​ చేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • రవ్వ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారడంతో పాటు మంచి వాసన వస్తుండగా పంచదార పొడి, పాలు జత చేసి కలియతిప్పుతుండాలి.
Custard Apple Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • రవ్వ ఉడికి కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత జాజికాయ పొడి, వేయించిన బాదం, జీడిపప్పులు, కిస్‌మిస్, సీతాఫలాల గుజ్జు చేర్చి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. రుచికరమైన కసర్డ్‌ యాపిల్‌ హల్వా సిద్ధమైపోతుంది. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Custard Apple Halwa
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఇక్కడ చక్కెరను మీ రుచికి తగ్గట్టుగా తీసుకోవాలి. సీతాఫలం కాస్త తీపిగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి చక్కెర మోతాదును పెంచుకోవడం లేదా తగ్గించుకోవడం చేయాలి.
  • పచ్చి పాలు లేదా కాగబెట్టిన పాలను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే కాగబెట్టిన పాలు వాడితే పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత యూజ్​ చేస్తే సరి.
  • ఉప్మా రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే నెయ్యి అంతే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి.
Custard Apple Halwa
సీతాఫలం హల్వా (Getty Images)

రాగి పిండి, అటుకుల కాంబోలో "రొట్టెలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలూ వంక పెట్టకుండా తింటారు!

సీతాఫలంతో నోరూరించే "కలాకండ్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే స్వీట్ షాప్​ టేస్ట్ పక్కా!

TAGGED:

HALWA WITH CUSTARD APPLE
CUSTARD APPLE HALWA
CUSTARD APPLE HALWA AT HOME
సీతాఫలంతో హల్వా
CUSTARD APPLE HALWA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.