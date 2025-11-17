సీతాఫలంతో కమ్మని "హల్వా" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ స్వీట్ - రుచి అద్భుతమే!
Published : November 17, 2025 at 4:01 PM IST
Custard Apple Halwa: పండ్లలో మెజార్టీ పీపుల్ సీతాఫలాన్ని ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే తియ్యగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది ఈ ఫ్రూట్. అయితే చాలా మంది ఈ పండును నేరుగా తింటే, మరికొద్దిమంది ఖీర్, మఫిన్స్, పుడ్డింగ్, స్మూథీ, మిల్క్షేక్ ఇలా రకరకాలుగా చేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్గా హల్వా ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఏదైనా అకేషన్ ఉన్నప్పుడు దీనిని స్పెషల్గా చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ హ్యాపీగా తినేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని సీతాఫలంతో హల్వా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సీతాఫలాలు - 3
- పాలు - పావు లీటర్
- నెయ్యి - 120 గ్రాములు
- ఉప్మా రవ్వ - 120 గ్రాములు
- పంచదార పొడి - 50 గ్రాములు
- బాదం - 10
- జీడిపప్పులు - 10
- కిస్మిస్ - 20
- జాజికాయ పొడి - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా సీతాఫలం గుజ్జు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం సీతాఫలాలపై తొక్కు, లోపలి గింజలు తీసేసి గుజ్జును సెపరేట్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కాగినప్పుడు బాదం పప్పులు వేసి వేయించాలి.
- అవి కాస్త వేగాక జీడిపప్పులు, ఓ నిమిషం తర్వాత కిస్మిస్లు వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే పాన్లోకి మిగిలిన నెయ్యి కూడా వేయాలి. ఆపై అందులోకి రవ్వను యాడ్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- రవ్వ వేగి లైట్గా కలర్ మారడంతో పాటు మంచి వాసన వస్తుండగా పంచదార పొడి, పాలు జత చేసి కలియతిప్పుతుండాలి.
- రవ్వ ఉడికి కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత జాజికాయ పొడి, వేయించిన బాదం, జీడిపప్పులు, కిస్మిస్, సీతాఫలాల గుజ్జు చేర్చి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. రుచికరమైన కసర్డ్ యాపిల్ హల్వా సిద్ధమైపోతుంది. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఇక్కడ చక్కెరను మీ రుచికి తగ్గట్టుగా తీసుకోవాలి. సీతాఫలం కాస్త తీపిగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి చక్కెర మోతాదును పెంచుకోవడం లేదా తగ్గించుకోవడం చేయాలి.
- పచ్చి పాలు లేదా కాగబెట్టిన పాలను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే కాగబెట్టిన పాలు వాడితే పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత యూజ్ చేస్తే సరి.
- ఉప్మా రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే నెయ్యి అంతే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి.
