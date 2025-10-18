ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "కరివేపాకు కారం పొడి" - పర్ఫెక్ట్​ రుచితో వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

కరివేపాకుతో పొడి ఇలా చేసి చూడండి - టేస్ట్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు!

Curry Leaves Powder
Curry Leaves Powder (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Curry Leaves Powder Recipe in Telugu : చాలా మంది ఇండ్లలో వివిధ రకాల పొడులు చేస్తుంటారు. పల్లీలు, పుట్నాలు ఉపయోగించి వీటిని తయారు చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి కరివేపాకుతో పొడి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. ఇటు రైస్​లోకి అటు టిఫిన్స్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి టేస్టీటేస్టీ కరివేపాకు పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

దీపావళి స్పెషల్ "సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్" - సింపుల్​గా ఇలా చేసి స్నేహితులకు స్వీట్ సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

Karivepaku Karam Podi
కరివేపాకు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కరివేపాకు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • ధనియాలు - 2 స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - 2 స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
Karivepaku Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు స్పూన్ల మినపప్పు వేసి వేయించి ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా ఇందులోనే 20 ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. అలాగే పావుకిలో కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Karivepaku Karam Podi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన ధనియాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, రెండు స్పూన్ల ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం కరివేపాకు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు పొడిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇదే మిక్సీజార్​లో 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు పొడిలో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Karivepaku Karam Podi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేసీ కరివేపాకు పొడి సిద్ధమైనట్లే! ఈ కరివేపాకు పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి నిల్వ చేసుకోవాలి. ఈ పొడిని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి సూపర్​ కాంబినేషన్!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ పొడిగా మారడం ఖాయం!

