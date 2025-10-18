కమ్మని "కరివేపాకు కారం పొడి" - పర్ఫెక్ట్ రుచితో వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
కరివేపాకుతో పొడి ఇలా చేసి చూడండి - టేస్ట్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 3:41 PM IST
Curry Leaves Powder Recipe in Telugu : చాలా మంది ఇండ్లలో వివిధ రకాల పొడులు చేస్తుంటారు. పల్లీలు, పుట్నాలు ఉపయోగించి వీటిని తయారు చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి కరివేపాకుతో పొడి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఇటు రైస్లోకి అటు టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి టేస్టీటేస్టీ కరివేపాకు పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
దీపావళి స్పెషల్ "సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్" - సింపుల్గా ఇలా చేసి స్నేహితులకు స్వీట్ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కరివేపాకు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఎండుమిర్చి - 20
- ధనియాలు - 2 స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 స్పూన్లు
- మినపప్పు - 2 స్పూన్లు
- ఉప్పు - 2 స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు స్పూన్ల మినపప్పు వేసి వేయించి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులోనే 20 ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అలాగే పావుకిలో కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన ధనియాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, రెండు స్పూన్ల ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం కరివేపాకు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకు పొడిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇదే మిక్సీజార్లో 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు పొడిలో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేసీ కరివేపాకు పొడి సిద్ధమైనట్లే! ఈ కరివేపాకు పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి నిల్వ చేసుకోవాలి. ఈ పొడిని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ పొడిగా మారడం ఖాయం!
స్ట్రీట్ స్టైల్ "పనీర్ ఫ్రాంకీ" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!
"ఇన్స్టెంట్ రాగి దోసెలు" - అప్పటికప్పుడు పిండి కలిపి తయారు చేయడమే!