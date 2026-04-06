వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే "ఉల్లి పెరుగు పచ్చడి" - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా తయారు చేసుకోవచ్చు!

Published : April 6, 2026 at 4:59 PM IST

PERUGU CHUTNEY : అమ్మమ్మలు, తాతయ్యల కాలంలో పెరుగుతో తింటున్నపుడు పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్క లేదా పచ్చిమిర్చి నంజుకోవడం తెలిసిందే. ఇప్పటికీ చాలా మంది ఇలాంటి టేస్ట్​తో అన్నం తింటుంటారు. ఈ వేసవిలో ఎండలు మండుతున్న ఇలాంటి సమయంలో పెరుగు పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మాంసాహారం, వేపుళ్లు, పాత ఊరగాయ పచ్చళ్లు కాకుండా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకునే ఈ పెరుగు పచ్చడితో తింటుంటే కడుపు చల్లగా అనిపిస్తుంది. పెరుగుతో పాటు కాసిన్ని కాచి చల్లార్చిన పాలు కలిపితే రుచి అమాంతం పెరిగిపోతుంది. మీరూ ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. కమ్మగా తినేయొచ్చు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - పావు కేజీ
  • పాలు - 150 మి.లీ.
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • మినపప్పు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • అల్లం - 1 ఇంచు ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 స్పూన్
  • ఇంగువ - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కప్పు పెరుగు తీసుకుని కాచి చల్లార్చిన అర టీ గ్లాసు పాలు పోసుకుని విస్కర్​తో బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. గడ్డలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
  • ఇపుడు ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ముందుగా మెంతులు వేసుకోవాలి. అవి కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చి శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి. ఆతర్వాత కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్తబడగానే ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, ఇంగువ వేసుకుని బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి. పెరుగు బాగా చిక్కగా అనిపిస్తే కొద్దిగా పాలు లేదా నీళ్లు, మజ్జిగ అయినా కలుపుకోవచ్చు.
  • ఓ సారి ఉప్పు రుచి చూసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. ఎంతో రుచికరమైన పెరుగు పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది.

