వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే "ఉల్లి పెరుగు పచ్చడి" - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా తయారు చేసుకోవచ్చు!
అమ్మమ్మ కాలం నాటి రుచి ఉల్లి పెరుగు పచ్చడి - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 4:59 PM IST
PERUGU CHUTNEY : అమ్మమ్మలు, తాతయ్యల కాలంలో పెరుగుతో తింటున్నపుడు పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్క లేదా పచ్చిమిర్చి నంజుకోవడం తెలిసిందే. ఇప్పటికీ చాలా మంది ఇలాంటి టేస్ట్తో అన్నం తింటుంటారు. ఈ వేసవిలో ఎండలు మండుతున్న ఇలాంటి సమయంలో పెరుగు పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మాంసాహారం, వేపుళ్లు, పాత ఊరగాయ పచ్చళ్లు కాకుండా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకునే ఈ పెరుగు పచ్చడితో తింటుంటే కడుపు చల్లగా అనిపిస్తుంది. పెరుగుతో పాటు కాసిన్ని కాచి చల్లార్చిన పాలు కలిపితే రుచి అమాంతం పెరిగిపోతుంది. మీరూ ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. కమ్మగా తినేయొచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - పావు కేజీ
- పాలు - 150 మి.లీ.
- ఉల్లిపాయలు - 2
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
- మినపప్పు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- అల్లం - 1 ఇంచు ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 స్పూన్
- ఇంగువ - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కప్పు పెరుగు తీసుకుని కాచి చల్లార్చిన అర టీ గ్లాసు పాలు పోసుకుని విస్కర్తో బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. గడ్డలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
- ఇపుడు ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ముందుగా మెంతులు వేసుకోవాలి. అవి కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చి శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి. ఆతర్వాత కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్తబడగానే ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, ఇంగువ వేసుకుని బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి. పెరుగు బాగా చిక్కగా అనిపిస్తే కొద్దిగా పాలు లేదా నీళ్లు, మజ్జిగ అయినా కలుపుకోవచ్చు.
- ఓ సారి ఉప్పు రుచి చూసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. ఎంతో రుచికరమైన పెరుగు పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది.
