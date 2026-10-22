'నోరూరించే టూరిజం' గురించి తెలుసా? - ట్రెండింగ్లోకి కలినరీ టూరిజం!
ఫుడ్ ఫెస్టివళ్లకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - 'హోమ్ స్టే' రుచులకు ఫిదా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:27 PM IST
Food Tourism : కాకినాడ కాజా, అన్నవరం పూతరేకులు, మాడుగుల హల్వా, బందరు లడ్డూ! ఇలా ప్రాంతానికో వంటకం ఎంతో ప్రత్యేకం! ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు స్టార్ హోటళ్లకే పరిమితమైన ఫుడ్ ఫెస్టివళ్లను ఆయా ప్రాంతాల వారీగా స్థానిక వంటకాల సమ్మేళనంతో ఏర్పాటు చేయడం ట్రెండ్గా మారింది. ఫలింతగా ఫుడ్ టూరిజానికి ఆదరణ పెరిగింది.
ఆదరణ పెరుగుతోంది
ఆధ్యాత్మిక, సందర్శనీయ స్థలాలు, వైద్యం, పర్యాటకం మాత్రమే మనకు తెలుసు. వీటితో పాటు తాజాగా వినిపిస్తున్నదే రుచుల పర్యాటకం. దీన్నే ఆంగ్లంలో ఫుడ్ టూరిజం, కలినరీ టూరిజం అంటున్నారు పర్యాటకులు కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లేటపుడు అక్కడి స్థానిక రుచులు, వంటకాలను ముందుగానే తెలుసుకుని వాటిని ఆస్వాదించడం.. అక్కడి సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడమే ఈ రుచుల పర్యాటకం. రోజురోజుకీ ఆదరణ పెరుగుతుండటంతో ఒకప్పుడు స్టార్ హోటళ్లకే పరిమితమైన ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ కొన్ని నగరాల్లోనూ శాశ్వతంగా ఏర్పాటవుతున్నాయి. తాజాగా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన ఈట్ స్ట్రీట్ రాత్రిపూట దొరికే ప్రత్యేక వంటకాలు ఆహార ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పర్యాటక శాఖలే ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ప్రత్యేక వంటకాలకు రాష్ట్ర వంటకాలుగా గుర్తింపు కల్పించాయి.
స్థానిక వంటకాలకు పెద్దపీట
సామాజిక మాధ్యమాల వల్ల రుచులు ఎక్కడిదైనా సరే అది ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసిపోతోంది. ఇంతకుముందుపర్యటనలకు వెళ్లేవారు అక్కడి పుణ్యక్షేత్రాలు, స్థానిక సుందర ప్రదేశాలు, వసతి సౌకర్యాలు! ఇలాంటి వాటిపై ఆన్లైన్లో వెతికేవారు. కానీ, స్థానికంగా లభించే ప్రత్యేక వంటకాలు, వాటి రుచుల గురించి నేడు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.
ఇండౌర్లో చప్పన్ దుకాణ్
పాకశాస్త్ర పర్యాటకం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇండౌర్లోని ఛప్పన్ దుకాణ్ ప్రత్యేకత తెలుసుకోవాల్సిందే. దాదాపు 40ఏళ్ల కిందట ఇందౌర్ నగర పాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నగరం నడిబొడ్డున దీన్ని ఏర్పాటు చేసింది. వ్యాపారులకు కేటాయించిన 56 దుకాణాల్లో ఏడాది పొడవునా స్థానిక ఆహార పదార్థాలనే విక్రయిస్తుంటారు. ప్రభుత్వం ప్రతిఏటా ఇక్కడ అంతర్జాతీయ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తుండటంతో వాటికి ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఇండౌర్లోని స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా ఈ ప్రాంతాన్ని ఆధునీకరించి పాదచారులకు అనుకూలమైన వాహన జోన్గా తీర్చిదిద్దారు. పరిశుభ్రతా పరంగా చర్యలు చేపట్టడంతో గుర్తింపు దక్కింది.
హోమ్స్టే రుచులు అదుర్స్
రుచుల పర్యాటకులను ఆకర్షించడంలో హోమ్ స్టేలు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. పర్యాటకులు సైతం వీటిని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటు న్నారు. అక్కడి వంటలు పూర్తి స్థానికతతే ఉండటమే ఇందుకు కారణం. ఉదాహరణకు బెల్జియం నుంచి వచ్చిన ఒక యాత్రికుడు గుంటూరులోని హోమ్ స్టేలో వారం రోజులపాటు బస చేశారు. హోమ్ నిర్వాహకురాలు స్వయంగా చేసిపెట్టిన వంకాయ కూర, గోంగూర పచ్చడికి ఫిదా అయిపోయాడు. ఆ వంటకాల రుచి తనకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుందని తన బ్లాగ్లో రాసుకోవడం స్థానిక రుచిలకు పెరుగుతున్న ఆదరణకు అద్దం పడుతోంది.
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