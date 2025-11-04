సింపుల్ పద్ధతిలో "దోసకాయ రోటి పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!
రోటి పచ్చళ్లంటే మీకు చాలా ఇష్టమా? - ఓసారి ఇలా దోసకాయ పచ్చడి చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 12:47 PM IST
Dosakaya Mukkala Roti Pachadi : చాలా ఇండ్లలో రోటి పచ్చళ్లను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. దొండకాయ, టమోటా, ఇతర పదార్థాలు ఉపయోగించి వివిధ రకాల పచ్చళ్లు చేస్తారు. అయితే ఇందులో దోసకాయ పచ్చడి ఒకటి. ఎప్పుడూ మీరూ చేస్తే స్టైల్లో కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి దోసకాయ రోటి పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. పైగా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయ - 1
- పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 15
- టమోటాలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 1
- కొత్తిమీర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక దోసకాయను కడిగి పొట్టుతీసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పదిహేను పచ్చిమిర్చి, రెండు టమోటాలు, ఒక ఉల్లిపాయను కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేయించి వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
- ఇవి మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో పల్లీలు, నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కల మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి. అలాగే ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొన్ని దోసకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో మిగిలిన దోసకాయ ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అలాగే కొంచెం ఎండుమిర్చి, చిటికెడు ఇంగువ, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును పచ్చడిలో వేసి కలిపారంటే దోసకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
