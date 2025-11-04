ETV Bharat / offbeat

సింపుల్ పద్ధతిలో "దోసకాయ రోటి పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

రోటి పచ్చళ్లంటే మీకు చాలా ఇష్టమా? - ఓసారి ఇలా దోసకాయ పచ్చడి చేసుకోండి!

Dosakaya Roti Pachadi
Dosakaya Roti Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Dosakaya Mukkala Roti Pachadi : చాలా ఇండ్లలో రోటి పచ్చళ్లను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. దొండకాయ, టమోటా, ఇతర పదార్థాలు ఉపయోగించి వివిధ రకాల పచ్చళ్లు చేస్తారు. అయితే ఇందులో దోసకాయ పచ్చడి ఒకటి. ఎప్పుడూ మీరూ చేస్తే స్టైల్లో కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి దోసకాయ రోటి పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే చాలా అంటే చాలా సూపర్​గా ఉంటుంది. పైగా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dosakaya Roti Pachadi
దోసకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దోసకాయ - 1
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • టమోటాలు - 2
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • కొత్తిమీర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Dosakaya Roti Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక దోసకాయను కడిగి పొట్టుతీసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పదిహేను పచ్చిమిర్చి, రెండు టమోటాలు, ఒక ఉల్లిపాయను కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేయించి వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
  • ఇవి మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Dosakaya Roti Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో పల్లీలు, నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కల మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి. అలాగే ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొన్ని దోసకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో మిగిలిన దోసకాయ ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
Dosakaya Roti Pachadi
పల్లీలు (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అలాగే కొంచెం ఎండుమిర్చి, చిటికెడు ఇంగువ, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును పచ్చడిలో వేసి కలిపారంటే దోసకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!

