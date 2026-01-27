టమోటాలతో క్రిస్పీ, క్రంచీ "చిప్స్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
టమోటాలతో కరకరలాడే చిప్స్ - ఇలా చేస్తే గుల్లగా క్రిస్పీగా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 5:17 PM IST
Crunchy Tomato Chips in Telugu : టమోటాలతో పప్పు, పచ్చడి, కూర, చారు చేస్తుంటారు. లేదా ఇతర కూరగాయలతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే వీటితో కరకరలాడే చిప్స్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేస్తే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. ఇందుకోసం పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా ఈజీగా తయారు చేయోచ్చు. అంతేకాక నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా, కరకరలాడే చిప్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ పకోడీ" - పండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్లేవర్తో సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - 3
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు టమోటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. అనంతరం టమోటా ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా ప్యూరీ, కప్పు గోధుమపిండి, పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి. ఇందులోనే కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని చపాతీ ముద్దలాగా సాఫ్ట్గా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత తర్వాత పిండి ముద్దను చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి కాస్త పొడి పిండి చల్లి చపాతీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చపాతీపై ఫోర్క్తో అక్కడక్కడ గాట్లు పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చిప్స్ పొంగకుండా క్రిస్పీగా వస్తాయి. అనంతరం చాకుతో చపాతీని స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా కట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత చిప్స్ను ఒక్కొక్కటిగా కడాయిలో వేయాలి.
- కడాయికి సరిపడా చిప్స్ వేసిన తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించాలి. ఇవి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన అనంతరం ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే టమోటాలతో కరకరలాడే చిప్స్ మీ ముందుంటాయి!
- ఈ చిప్స్ చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
కమ్మని "హర్యాలీ ప్రాన్స్ కర్రీ" - నీచు వాసన ఉండదు, రుచి అద్దిరిపోతుంది!
కర్ణాటక స్టైల్ "రవ్వ పొంగలి"- ఎన్నిసార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!