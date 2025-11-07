టమాటాలతో కరకరలాడే "చిప్స్" - ప్రిపరేషన్ ఈజీ - పిల్లలు ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!
- టమాటాలతో కూర, చారు రొటీన్ - పిల్లలకు నచ్చేలా చిప్స్ చేసుకోండి!
Published : November 7, 2025 at 2:04 PM IST
Crunchy Tomato Chips: ఇంట్లో ఏ కూరగాయలు ఉన్నా, లేకున్నా టమాటాలు మాత్రం కచ్చితంగా ఉంటాయి. ఇక వీటితో చాలా మంది రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా పప్పు, పచ్చడి, కూర వంటివి కాకుండా కరకరలాడే చిప్స్ చేసుకోండి. మీరు విన్నది నిజమే. టమాటాలతో క్రిస్పీ చిప్స్ చేసుకోవచ్చు.
టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలకు చిప్స్ అంటే ఎలాగూ ఇష్టమే. కాబట్టి వారికోసం ఇలా చేసి పెడితే బయట దుకాణాల జోలికి కూడా వెళ్లరు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మగా, కరకరలాడే టమాటా చిప్స్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 2
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలను చాకుతో తీసేసుకోవాలి. అనంతరం మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రుబ్బుకున్న టమాటా ప్యూరీని వడకట్టాలి. అందుకోసం మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జల్లెడ పెట్టి అందులో టమాటా ప్యూరీని వేసి స్పూన్తో కలుపుతుంటే రసం కిందకు దిగుతుంది.
- ఆ టమాటా రసంలో గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, కారం, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పదార్థాలు అన్నీ కలిసిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్దలాగా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- కొద్దిసేపటి తర్వాత పిండి ముద్దను మూడు లేదా నాలుగు భాగాలుగా చేసుకోవాలి.
- ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పల్చగా రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఫోర్క్ స్పూన్తో అక్కడక్కడ గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చిప్స్ పొంగకుండా క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
- స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా చపాతీని నాలుగు వైపులా చివర్లు కట్ చేసి చాకుతో ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే రోల్ చేసుకుని చిప్స్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత చిప్స్ను ఒక్కొక్కటిగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- చిప్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే టమాటా చిప్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ చేసేయండి.
