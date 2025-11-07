ETV Bharat / offbeat

టమాటాలతో కరకరలాడే "చిప్స్​" - ప్రిపరేషన్​ ఈజీ - పిల్లలు ఫుల్​ ఖుష్​ అవుతారు!

- టమాటాలతో కూర, చారు రొటీన్ - పిల్లలకు నచ్చేలా చిప్స్​ చేసుకోండి!​

Crunchy Tomato Chips
Crunchy Tomato Chips (ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 2:04 PM IST

Crunchy Tomato Chips: ఇంట్లో ఏ కూరగాయలు ఉన్నా, లేకున్నా టమాటాలు మాత్రం కచ్చితంగా ఉంటాయి. ఇక వీటితో చాలా మంది రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా పప్పు, పచ్చడి, కూర వంటివి కాకుండా కరకరలాడే చిప్స్​ చేసుకోండి. మీరు విన్నది నిజమే. టమాటాలతో క్రిస్పీ చిప్స్​ చేసుకోవచ్చు.

టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలకు చిప్స్​ అంటే ఎలాగూ ఇష్టమే. కాబట్టి వారికోసం ఇలా చేసి పెడితే బయట దుకాణాల జోలికి కూడా వెళ్లరు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా, కరకరలాడే టమాటా చిప్స్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 2
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
Tomato Chips
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలను చాకుతో తీసేసుకోవాలి. అనంతరం మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రుబ్బుకున్న టమాటా ప్యూరీని వడకట్టాలి. అందుకోసం మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జల్లెడ పెట్టి అందులో టమాటా ప్యూరీని వేసి స్పూన్​తో కలుపుతుంటే రసం కిందకు దిగుతుంది.
  • ఆ టమాటా రసంలో గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, కారం, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Tomato Chips
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • పదార్థాలు అన్నీ కలిసిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్దలాగా సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • కొద్దిసేపటి తర్వాత పిండి ముద్దను మూడు లేదా నాలుగు భాగాలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పల్చగా రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫోర్క్​ స్పూన్​తో అక్కడక్కడ గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చిప్స్​ పొంగకుండా క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
Tomato Chips
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • స్క్వేర్​ షేప్​ వచ్చేలా చపాతీని నాలుగు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసి చాకుతో ట్రయాంగిల్​ షేప్​లో కట్​ చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే రోల్​ చేసుకుని చిప్స్​గా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత చిప్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • చిప్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే టమాటా చిప్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ చేసేయండి.
Tomato Chips
టమాటా చిప్స్​ (ETV Bharat)

