అన్నం వండినంత ఈజీగా "రవ్వ వడియాలు" - ఏడాది పాటు నిల్వ! - టేస్ట్ సూపర్!
బిగినర్స్ కూడా సింపుల్గా చేసుకునే "వడియాలు" - ఈవెనింగ్ స్నాక్గా అద్దిరిపోతాయి!
Published : April 14, 2026 at 11:31 AM IST
Rava Vadiyalu Recipe in Recipe : సమ్మర్లో చాలా మంది మహిళలు వడియాలు, ఒరుగులు, అప్పడాలు వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది బియ్యం, బియ్యప్పిండి, సగ్గుబియ్యం వంటి వాటితో ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా బొంబాయి రవ్వతో ట్రై చేయండి. ఇవి క్రిస్సీగా, మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే ఏడాది పాటు నిల్వ కూడా ఉంటాయి! భోజనంలోకి సైడ్ డిష్గా మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గానూ కమ్మగా తినేయొచ్చు. పైగా ఈ వడియాలను ఇద్దరు ముగ్గురితో పని లేకుండా ఒక్కరైనా సరే అన్నం వండినంత ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రవ్వ వడియాలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు గ్లాసులు - బొంబాయి రవ్వ
- పది - ఎండుమిర్చి
- రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర
- రెండు చెంచాలు - వాము
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అడుగు మందంగా ఉండే ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో రవ్వ తీసుకున్న గ్లాసుతో 16 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అంటే, ఒక గ్లాసు రవ్వకు 8 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకోవాలన్నమాట.
- ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ మీద ఉంచి ఆ వాటర్ను మరిగించుకోవాలి.
- ఆ నీళ్లు మరిగేలోపు చిన్న మిక్సీ జార్లో ఎండుమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఎండుమిర్చి అనేది చిన్న చిన్న పలుకులుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో రవ్వను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ రవ్వ మంచిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- రవ్వ చక్కగా ఉడికి కొంచెం దగ్గరపడుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో జీలకర్ర, వాము, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే "వడియాల పిండి" రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి వైట్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని తడిపి నీళ్లు లేకుండా శుభ్రంగా పిండుకోవాలి.
- తర్వాత మేడ మీద లేదా బాల్కనీలో చాప లేదా పట్టా వేసి దానిపై తడిపిన కాటన్ క్లాత్ పరచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి చిన్న గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ క్లాత్ మీద వేసి కావాల్సిన సైజ్లో పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అలాగని మరీ పల్చగా స్ప్రెడ్ చేయకూడదు.
- ఇదే ప్రాసెస్లో పిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న అప్పడాల సైజ్లో వడియాలుగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా పెట్టుకున్న వడియాలను ఒకట్రెండు రోజుల పాటు రోజంతా ఎండలో బాగా ఎండబెట్టుకోవాలి.
- అవి బాగా ఎండిన తర్వాత కాటన్ క్లాత్ వెనుకవైపు కొద్దిగా తడి చేసుకుంటూ వడియాలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ప్లేట్లోకి క్లాత్ నుంచి వడియాలన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మరో రోజు ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఇవి పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత ఏదైనా గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇక మీరు తినాలనుకున్నప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి బాగా వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక తగినన్ని వడియాలు వేసుకుని చక్కగా వేయించి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, బొంబాయి రవ్వతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడియాలు" సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా రవ్వ వడియాలు ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.
