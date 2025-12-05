చల్లని వేళ వేడివేడిగా "సోయా నగ్గెట్స్" - పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
పిల్లలు, పెద్దల కోసం సరికొత్త స్నాక్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 2:08 PM IST
Meal Maker Nuggets Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా సోయా నగెట్స్ ట్రై చేశారంటే మీ ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ జోడీ అవుతుంది. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి టేస్టీ, క్రంచీ సోయా నగ్గెట్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
పాకం పట్టకుండా బెంగాలీ స్పెషల్ "రోష్ బోరా" - ఇంట్లోనే సరికొత్త స్వీట్ టేస్ట్ ఆస్వాదిస్తారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్మేకర్ (సోయా) - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- బంగాళదుంపలు - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని కుక్కర్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో ఒక కప్పు మీల్మేకర్ (సోయా), సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మీల్మేకర్లోని వాటర్ను పిండి మిక్సీజార్లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మీల్మేకర్ పొడిని బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇందులోనే ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని సిలిండర్ షేప్లో నగెట్స్ను చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు గ్లాసు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న నగెట్స్ను మైదాకార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమంలో ముంచి ఆ తర్వాత బ్రెడ్క్రంబ్స్లో అటుఇటు తిప్పి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సోయా నగెట్స్ను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అంతే క్రంచీ, ట్రేస్టీ సోయా నగెట్స్ మీ ముందుంటాయి!
- ఈ సోయా నగ్గెట్స్ను టమోటా సాస్లో ముంచి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది!
ఘుమఘుమలాడే " బీట్రూట్ సాంబార్" - ఈ రుచికి ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
మడతపెట్టే "క్లాత్ దోసెలు" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!