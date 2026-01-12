సేమియాతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఈవెనింగ్ స్నాక్గా పర్ఫెక్ట్!
-సేమియాతో పాయసం, ఉప్మా రొటీన్ - ఇలా కరకరలాడే స్నాక్ చేసుకోండి!
Published : January 12, 2026 at 12:08 PM IST
Crunchy Semiya Pakoda: ఇంట్లో సేమియా ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ పాయసం చేస్తుంటారు. లేదంటే ఉప్మా చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా సేమియాతో కరకరలాడే పకోడీ కూడా చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఆనియన్ పకోడీ బోర్ కొట్టినవారు కాస్త వెరైటీగా సేమియాతో చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా క్రంచీ సేమియా పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సేమియా - 1 కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కారం - 1 టీస్పూన్
- శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు సేమియా వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- సేమియా సగం మేర ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. వెంటనే చల్లటి నీళ్లు పోసి సేమియాను పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉడికించి చల్లార్చిన సేమియా వేసుకోవాలి. అందులోకి కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, కారం, శనగపిండి, ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుంటూ పకోడీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలిపి పెట్టుకున్న సేమియా మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- పకోడీలు వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పకోడీల మాదిరి వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే కరకరలాడే సేమియా పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఒక కప్పు సేమియాకు, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో సేమియా తీసుకుంటే దాని తగినట్లుగా శనగపిండి తీసుకుంటే సరి.
- సేమియాను మరీ మెత్తగా అయ్యేవరకు ఉడికించవద్దు. ఓ 50 శాతం ఉడికిస్తే సరి. అంటే పట్టుకుని చూసినప్పుడు మెత్తగా ఉండాలి కానీ తుంచితే కాస్త పలుకు ఉండాలి.
- మరిగే వాటర్లో సేమియా వేయకపోయినా, మెత్తగా ఉడికించినా, సేమియా వేడి చల్లారకముందే శనగపిండి కలిపినా మెత్తని ముద్దలాగా అవుతుంది. అప్పుడు పకోడీలు అంత బాగా రావు. కాబట్టి చూసుకోండి.
