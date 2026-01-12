ETV Bharat / offbeat

సేమియాతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గా పర్ఫెక్ట్​!

-సేమియాతో పాయసం, ఉప్మా రొటీన్​ - ఇలా కరకరలాడే స్నాక్​ చేసుకోండి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Crunchy Semiya Pakoda: ఇంట్లో సేమియా ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ పాయసం చేస్తుంటారు. లేదంటే ఉప్మా చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా సేమియాతో కరకరలాడే పకోడీ కూడా చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఆనియన్​ పకోడీ బోర్​ కొట్టినవారు కాస్త వెరైటీగా సేమియాతో చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా క్రంచీ సేమియా పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సేమియా - 1 కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి లీటర్​ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు సేమియా వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • సేమియా సగం మేర ఉడికినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. వెంటనే చల్లటి నీళ్లు పోసి సేమియాను పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉడికించి చల్లార్చిన సేమియా వేసుకోవాలి. అందులోకి కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, కారం, శనగపిండి, ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ చల్లుకుంటూ పకోడీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలిపి పెట్టుకున్న సేమియా మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేయించాలి.
  • పకోడీలు వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పకోడీల మాదిరి వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే కరకరలాడే సేమియా పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఒక కప్పు సేమియాకు, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో సేమియా తీసుకుంటే దాని తగినట్లుగా శనగపిండి తీసుకుంటే సరి.
  • సేమియాను మరీ మెత్తగా అయ్యేవరకు ఉడికించవద్దు. ఓ 50 శాతం ఉడికిస్తే సరి. అంటే పట్టుకుని చూసినప్పుడు మెత్తగా ఉండాలి కానీ తుంచితే కాస్త పలుకు ఉండాలి.
  • మరిగే వాటర్​లో సేమియా వేయకపోయినా, మెత్తగా ఉడికించినా, సేమియా వేడి చల్లారకముందే శనగపిండి కలిపినా మెత్తని ముద్దలాగా అవుతుంది. అప్పుడు పకోడీలు అంత బాగా రావు. కాబట్టి చూసుకోండి.

