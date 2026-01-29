స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో కరకరలాడే "పల్లీ పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా రెడీ!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే మంచి టైమ్ పాస్ 'స్నాక్' - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోండిలా!
Published : January 29, 2026 at 4:51 PM IST
Crunchy Palli Pakoda Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్లో క్రంచీగా, టేస్టీగా ఏదో ఒక స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది. అటువంటి టైమ్లో అందరూ క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి 'పకోడీ'. దీన్ని చాలా మంది ఉల్లిపాయ, చికెన్, ఎగ్, ఆలూ, పాలకూరతో చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేరకంగా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పల్లీ పకోడీ". ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే అచ్చం స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో భలే రుచికరంగా వస్తుంది. అలాగే, దీన్ని తయారు చేసుకోవడం చాలా తేలిక. పిల్లలైతే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 400 గ్రాములు
- అర కప్పు - శనగపిండి
- అర కప్పు - బియ్యప్పిండి
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒకటిన్నర చెంచాలు - కారం
- అర చెంచా - గరం మసాలా
- అర చెంచా - చాట్ మసాలా
- ఒకటి - నిమ్మకాయ
- నాలుగైదు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- డీప్ ఫ్రైకి తగినంత - నూనె
తయారీ విధానం :
- స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, రెండు చెంచాలు నీరు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పల్లీలు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి మిశ్రమం వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత సాల్ట్, కారం, గరంమసాలా, చాట్ మసాలా వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో రెండు చెక్కల నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని పదార్థాలన్నీ పల్లీలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో చాలా కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పల్లీలకు మసాలా మిశ్రమం మొత్తం పట్టే విధంగా కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండిని లూజుగా కలిపినట్లయితే పల్లీలపై పిండి కోటింగ్ నిలవదు. దాంతో నూనెలో వేసినప్పుడు పిండి సెపరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి, కచ్చితంగా ముద్దగానే పిండిని కలుపుకోవాలి. ఆవిధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలిపి పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ విడివిడిగా పకోడీలా కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా ఒక నిమిషం పాటు అలా వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- పకోడీ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ను హై-ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఓ నిమిషం పాటు వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఇదే నూనెలో కరివేపాకును వేయించుకుని పకోడీలో కలుపుకోవచ్చు.
- అంతే, కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "పల్లీ పకోడీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- దీనిని వేడి మీద తింటే కాస్త మెత్తగా అనిపిస్తుంది. అదే, చల్లారిన తర్వాత తింటే కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ స్నాక్స్ బదులుగా దీన్ని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
టిప్స్ :
- ఈ స్నాక్ మీకు ఇంకా స్పైసీగా రావాలనుకుంటే ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవచ్చు.
- ఈ పకోడీ రుచి మొత్తం దాన్ని వేయించడంలోనే దాగి ఉంటుంది. కాబట్టి, ఫ్రై చేసేటప్పుడు స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నిదానంగా వేయించుకోవాలి.
క్రిస్పీ "బీరకాయ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా కిర్రాక్ ఉంటాయి - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!