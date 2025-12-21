క్రిస్పీ క్రిస్పీ "క్యారెట్ ఫ్రైస్" - ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ను మించిన టేస్ట్!
- మీ పిల్లలు క్యారెట్లు తినాలంటే ముఖం చిట్లిస్తున్నారా? - ఇలా ఫ్రైస్ చేసి పెట్టండి, వద్దనకుండా లాగిస్తారు!
Published : December 21, 2025 at 11:58 AM IST
Crunchy Carrot Fries: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో.. మరీ ముఖ్యంగా కంటికి మేలు చేసే వాటిలో క్యారెట్ ఒకటి. అయితే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడమో లేదంటే కర్రీ, హల్వా వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్లతో క్రిస్పీగా ఫ్రైస్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రుచికి ఏమాత్రం తీసిపోవు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిల్లలకు స్నాక్స్గా ఇవి పర్ఫెక్ట్. అంతేకాదు ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు వీటిని చేసి సర్వ్ చేస్తే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా క్యారెట్లతో కరకరలాడే ఫ్రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్ - 200 గ్రాములు
- మైదా పిండి - పావు కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ముందుగా క్యారెట్లపై ఉండే పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత క్యారెట్ సైజ్ను బట్టి రెండు లేదా మూడు సమాన భాగాలుగా కట్ చేసి ఫ్రైస్ మాదిరి పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ఓ లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కట్ చేసిన క్యారెట్ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- క్యారెట్ సగం మేర ఉడికినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు కోటింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మైదా పిండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ పిండిలోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి అస్సలు ఉండలు లేకుండా పేస్ట్లాగా కలిపి రెడీగా ఉంచాలి. ఈలోపు మరో ప్లేట్లోకి బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు క్యారెట్ ముక్కలకు కోటింగ్ ఇవ్వాలి.
- అందుకోసం ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలను మైదా పిండి మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ముక్కలకు కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్గా కోట్ అయినాక వాటిని బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగుతున్నప్పుడు బ్రెడ్ క్రంబ్స్తో కోట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత నిధానంగా గరిటెతో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- క్యారెట్ ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో వేసి వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకుని వేడివేడిగా టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే క్యారెట్ ఫ్రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- క్యారెట్లు లేతవి తీసుకుంటే తొందరగా వేగుతాయి. అలాగే క్యారెట్లను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు.
- మరీ మెత్తగా ఉడికిస్తే పేస్ట్ లాగా అయ్యి నూనె పీల్చుకుంటాయి. కాబట్టి సగం మేర ఉడికిస్తే సరి.
- మైదా పిండి బదులు కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర బ్రెడ్ క్రంబ్స్ లేకపోతే బ్రెడ్ స్లైస్లను మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరి.
ఘాటు ఘాటుగా "చికెన్ కర్రీ" - చల్లని క్లైమేట్లో వేడి వేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!