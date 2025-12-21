ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ క్రిస్పీ "క్యారెట్ ఫ్రైస్​" - ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్​ను మించిన టేస్ట్​!

- మీ పిల్లలు క్యారెట్లు తినాలంటే ముఖం చిట్లిస్తున్నారా? - ఇలా ఫ్రైస్​ చేసి పెట్టండి, వద్దనకుండా లాగిస్తారు!

Crunchy Carrot Fries
Crunchy Carrot Fries (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 11:58 AM IST

Crunchy Carrot Fries: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో.. మరీ ముఖ్యంగా కంటికి మేలు చేసే వాటిలో క్యారెట్​ ఒకటి. అయితే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడమో లేదంటే కర్రీ, హల్వా వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్లతో క్రిస్పీగా ఫ్రైస్​ చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్​ రుచికి ఏమాత్రం తీసిపోవు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిల్లలకు స్నాక్స్​గా ఇవి పర్ఫెక్ట్​. అంతేకాదు ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు వీటిని చేసి సర్వ్​ చేస్తే ఫుల్​ ఎంజాయ్​ చేసుకుంటూ తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా క్యారెట్లతో కరకరలాడే ఫ్రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యారెట్​ - 200 గ్రాములు
  • మైదా పిండి - పావు కప్పు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ - తగినంత
Carrot Fries
క్యారెట్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా క్యారెట్లపై ఉండే పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత క్యారెట్​ సైజ్​ను బట్టి రెండు లేదా మూడు సమాన భాగాలుగా కట్​ చేసి ఫ్రైస్​ మాదిరి పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి ఓ లీటర్​ నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాగా బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు కట్​ చేసిన క్యారెట్​ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
Carrot Fries
క్యారెట్​ ముక్కలు (ETV Bharat)
  • క్యారెట్​ సగం మేర ఉడికినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు కోటింగ్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మైదా పిండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ పిండిలోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి అస్సలు ఉండలు లేకుండా పేస్ట్​లాగా కలిపి రెడీగా ఉంచాలి. ఈలోపు మరో ప్లేట్​లోకి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ తీసుకోవాలి.
Carrot Fries
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగేలోపు క్యారెట్​ ముక్కలకు కోటింగ్​ ఇవ్వాలి.
  • అందుకోసం ఉడికించిన క్యారెట్​ ముక్కలను మైదా పిండి మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ముక్కలకు కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్​గా కోట్​ అయినాక వాటిని బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​లో వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగుతున్నప్పుడు బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​తో కోట్​ చేసుకున్న క్యారెట్​ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత నిధానంగా గరిటెతో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
Carrot Fries
బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ (Getty Images)
  • క్యారెట్​ ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో వేసి వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకుని వేడివేడిగా టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రంచీగా ఉండే క్యారెట్​ ఫ్రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Carrot Fries
క్యారెట్​ ఫ్రైస్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • క్యారెట్​లు లేతవి తీసుకుంటే తొందరగా వేగుతాయి. అలాగే క్యారెట్​లను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు.
  • మరీ మెత్తగా ఉడికిస్తే పేస్ట్​ లాగా అయ్యి నూనె పీల్చుకుంటాయి. కాబట్టి సగం మేర ఉడికిస్తే సరి.
  • మైదా పిండి బదులు కార్న్​ఫ్లోర్​ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ లేకపోతే బ్రెడ్​ స్లైస్​లను మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరి.

