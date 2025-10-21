"అలలపై విహారం" రెస్టారెంట్లు, స్పా - రేయింబవళ్లు ప్రయాణంతో ఉల్లాసం!
ట్రెండ్గా మారిన మెరైన్ టూరిజం - కొత్త టెర్మినళ్ల ఏర్పాటు
Published : October 21, 2025 at 3:25 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 4:38 PM IST
CRUISE SHIP TOURISM IN INDIA : "పాపి కొండలు టూర్" ఎంత బాగుంటుందో! ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పన్లేదు! గోదావరి అలలపై విహరిస్తూ, విభిన్న రకాల చేపల వంటకాలను రుచి చూస్తూ, బొంగు చికెన్ ఆరగిస్తూ, ఆటలు, పాటలతో యాత్ర ఆసాంతం ఉర్రూతలూగిస్తుంది. మధుర జ్ఞాపకాలతో మనసు మైమరచిపోతుంది. మరి ఒక్క రోజులో ముగిసే ఇలాంటి యాత్ర ఎన్నో అనుభూతులు పంచుతుంటే అదే మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు నీటిపై విహరిస్తే ఎలా ఉంటుందో! ఊహించుకోండి. రేయింబవళ్లు నీటి వీధుల్లో ప్రయాణం, సముద్రపు అలలు, చల్లని గాలులు, నీలి సంద్రం, నీలి ఆకాశం కలగలిసిన మెరైన్ టూరిజం ఇపుడు ట్రెండింగ్లో ఉంది. రోజుల తరబడి కడలి ఒడిలో గడిపి రావడం పర్యాటకులకు సరికొత్త ఆసక్తిగా మారింది!!
హాలిడేస్, వీకెండ్స్ వచ్చాయంటే చాలు! బైక్, కారు, మహా అయితే ఫ్లైట్ లేదా ట్రెయిన్ బుక్ చేసుకుని ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, అడవులు, ట్రెక్కింగ్, హిల్స్టేషన్లకు వెళ్లడం సర్వసాధారణమై పోయింది. కానీ, ప్రస్తుతం మెరైన్ టూరిజం పర్యటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఎటుచూసినా అంతులేని నీలి సముద్రం, అందులో ప్రయాణం ట్రెండ్గా మారుతోంది. సర్వ సదుపాయలున్న ఓ భారీ ఓడలో రెండు, మూడు రోజులు గడిపేసి వస్తున్నారు. సూర్యోదయం, సంధ్యా సమయంలో అలలను, రాత్రివేళ ఆకాశంలో నక్షత్రాలను, చూస్తూ ఆనందిస్తున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఈ పర్యాటకంలోకి రంగ ప్రవేశం చేసి అత్యాధునిక క్రూజ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురాగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది.
ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారంటే!
క్రూజ్ ప్రయాణంలో ఎంతో విశ్రాంతి లభిస్తుంది. ప్రయాణంలో భాగంగా మనం కోరుకున్నంత సేపు సముద్రంలో గడపొచ్చు. సాహస క్రీడలు, సకల సదుపాయాలు, ఫొటోలకు అద్భుతమైన బ్యాక్డ్రాప్ తదితర ఆకర్షణలు ఉంటాయి.
పశ్చిమ తీరంలో అరేబియా సముద్రంలో ముంబయి-కొచ్చి-లక్షద్వీప్, ముంబయి-గోవా-లక్షద్వీప్ రూట్లలో క్రూజ్ పర్యాటకం జోరందుకుంది.
అండమాన్లో : పోర్టుబ్లెయిర్-హావలాక్-నీల్ఐలాండ్ మార్గంలోనూ లగ్జరీ నౌకలు పర్యటకులకు మధురానుభూతులు పంచుతున్నారు. ఆయా దీవుల్లో పర్యటించి మళ్లీ క్రూజ్ ఎక్కేలా యాత్రలు, షెడ్యూల్ రూపొందిస్తున్నారు.
కడలిపై కదిలే స్టార్ హోటల్
పశ్చిమ తీరంలో ముంబయి, గోవా, కొచ్చిన్, తూర్పు తీరంలోని విశాఖపట్నం, చెన్నై వంటి తీర ప్రాంత నగరాల నుంచి లక్షద్వీప్, అండమాన్ నికోబార్దీవులకు లగ్జరీ క్రూజ్లు నడుస్తున్నాయి. సముద్రజీవుల్ని దగ్గరగా చూడటంతో పాటు అండర్వాటర్ ఫొటోగ్రఫీ పర్యటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి. క్రూజ్లో ప్రయాణం అంటే ఎన్నో సదుపాయాలు ఉంటాయి. కొన్ని నౌకలు, 10-14 అంతస్తుల వరకు ఉడి నీటిలో తేలియాడే స్టార్ హోటల్ను తలపిస్తాయి. లోపల గదులు, రెస్టారెంట్లు, డ్యాన్స్ ఫ్లోర్, స్విమ్మింగ్ పూల్ సౌకర్యాలు ఉంటాయి. సినిమా థియేటర్, ఆడిటోరియం, ఫంక్షన్ హాల్, స్పా, షాపింగ్ ఏరియా అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సకల సదుపాయాలు అందులో ఉండడంతో పాటు సంగీత కార్యక్రమాలు, రాత్రి వేళ ప్రత్యేక విందులతో మరింత హుషారుగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లకు సైతం క్రూజ్ షిప్లు వేదికగా మారుతున్నాయి. బర్త్ డే వేడుకలతో పాటు వివహాది శుభకార్యాలు కూడా చేసుకుంటున్నారు.
క్రూజ్ భారత్ మిషన్
కేంద్ర పర్యాటకశాఖ "క్రూజ్ భారత్ మిషన్"ను ప్రారంభించి దేశంలో క్రూజ్ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేక పాలసీని తీసుకువచ్చింది. 2029 నాటికి దేశంలో క్రూజ్ ప్రయాణికుల సంఖ్యను 10 లక్షలకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని విదేశీ నౌకలకు దేశీయ పోర్టుల మధ్య ప్రయాణికుల్ని తీసుకెళ్లే అనుమతి ఇచ్చింది. అంతేగాకుండా విదేశీయులకు ఈ-వీసా, వీసా ఆన్ ఎరైవల్ వంటి వెసులుబాట్లు కల్పించి పోర్టులు, నదీ మార్గాల వెంట క్రూజ్ టెర్మినళ్లు, పర్యాటక కేంద్రాల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే చెన్నై, విశాఖపట్నం, గోవా వంటి తీర నగరాల్లో ప్రత్యేక టెర్మినళ్లను ఏర్పాటు చేస్తుండగా కార్డెలియా క్రూజ్, ఆంగ్రియా క్రూజ్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు క్రూజ్ టూరిజాన్ని అందిస్తున్నాయి.
