ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "అటుకుల సమోసాలు" - మైదా లేకుండా సింపుల్​గా ఇలా చేయండి!

అటుకులతో దోసెలు, ఉప్మా రోటీన్ - ఇలా ఓసారి సమోసాలు ట్రై చేయండి!

Poha Samosa
Poha Samosa (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Poha Samosa : సమోసాలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా, లోపల స్టఫ్ఫింగ్​తో సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువగా వీటిని మైదాపిండితో ఉల్లి, ఆలూ స్టఫ్ఫింగ్​తో చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి గోధుమపిండితో ఉల్లి, అటుకులను ఉపయోగించి ఇవి చేశారంటే కరకరలాడుతూ పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. మరి అటుకుల సమోసాకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పల్లెటూరు "కాకా హోటల్ చట్నీ రెసిపీ" సీక్రెట్ ఇదే! - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఇది కమ్మగా ఉంటుంది!

Poha Samosa
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - ముప్పావు కప్పు
  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • క్యారెట్​ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కారం -1 టీ స్పూన్​
  • చాట్ మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్​
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్​
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Poha Samosa
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, రెండు టీ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేసి కలపాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్​ ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని సెమీ సాఫ్ట్​గా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే మూడు ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక క్యారెట్​ను పొట్టు తీసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
Poha Samosa
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు అటుకులు వేసి బాగా మిక్స్​ చేయాలి. అనంతరం క్యారెట్,​ పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తురుము యాడ్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ చాట్​ మసాలా, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి మిశ్రమాన్ని బాగా కలపాలి.
Poha Samosa
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఓ చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా గోధుమపిండి, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కాస్త జారుడుగా కలిపి పక్కనుంచాలి. ఈ మిశ్రమం షీట్స్​ను క్లోజ్​ చేయడానికి పనికొస్తుంది.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై ఆ పిండి ముద్దను నాలుగు సమాన ఉండలుగా చేయాలి.
  • అనంతరం ఒక్కొ పిండి ఉండను పొడి పిండిలో అద్ది చపాతీ పీటపై వీలైనంత పల్చని చపాతీలా చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసిన చపాతీ నాలుగు ఎడ్జ్​లను ముందుగా చాకుతో కట్​ చేయాలి. ఆపై స్క్వేర్ షేప్​లో మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో సమోసా షీట్స్​లా కట్ చేసుకోవాలి.
Poha Samosa
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక్కో షీట్​ని తీసుకుని సమోసా షేప్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్​ను సరిపడా నింపాలి.
  • ఆ తర్వాత అంచులు ఊడిపోకుండా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న తడి పిండిని అప్లై చేసి అంచులను చక్కగా కవర్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత సమోసాలను ఒక్కొక్కటిగా వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • సమోసాలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే అటుకుల సమోసాలు మీ ముందుంటాయి!

జిగురు లేకుండా "బెండకాయ పచ్చడి" - రోటి పచ్చడిలా అద్భుతంగా ఉంటంది!

"కారం పొడులు" మీకు ఇష్టమా? - ఇలాంటి "పుదీనా కారం పొడి" సింపుల్​గా చేసేయండి!

TAGGED:

POHA SAMOSA IN TELUGU
అటుకుల సమోసా తయారీ విధానం
ATUKULA SAMOSA MAKING PROCESS
ONION POHA SAMOSA PREPARE
POHA SAMOSA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.