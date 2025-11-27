కరకరలాడే పెద్ద "పునుగులు" - నూనె పీల్చకుండా, టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!
ఇంట్లోనే ఇలా పెద్ద పునుగులు ట్రై చేయండి - ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 4:45 PM IST
Pedda Punugulu Recipe in Telugu : పునుగులను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో చిట్టి పునుగులు, పెద్ద పునుగులని రెండు రకాలు ఉంటాయి. వీటిలో టమోటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో పాటు కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు కాంబినేషన్గా వేసి తింటుంటే ఆ టేస్టే వేరంటారు ఫుడ్ లవర్స్. బయట వీటిని తినప్పుడూ నోటికి ఎంతో రుచినిస్తాయి. కానీ ఇంట్లో ఇవి చేస్తే ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని కొందరు చెబుతుంటారు. ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ, ఈ కొలతలతో పెద్ద పునుగులు చేశారంటే అచ్చం బయట తిన్న విధంగానే వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా పెద్ద పునుగులను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
జబర్దస్త్ టేస్ట్తో "సేమియా పులావ్" - ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 1 కప్పు
- బియ్యం - 3 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 8
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు, మూడు కప్పుల బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటలు నానబెట్టాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్లో పప్పుబియ్యం మిశ్రమం, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి లైట్ బరకగా పిండిని గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి పైన కొన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఈ రెసిపీని చేయడానికి ముందు ఉదయం రెండు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా పుదీనా, నాలుగు రెబ్బల కరివేపాకు కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పులియబెట్టిన పిండిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, పుదీనా తరుగు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాలు వేసి కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిలో పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల ఆకారంలో వేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి పెద్ద పునుగులు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- పెద్ద పునుగుల్లో టమోటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీ వేసి తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే!
పుల్లగా, కారంగా నోరూరించే ఉసిరికాయ "రోటి పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అమృతమే!
పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే "దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!