కరకరలాడే పెద్ద "పునుగులు" - నూనె పీల్చకుండా, టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!

Pedda Punugulu Recipe in Telugu : పునుగులను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో చిట్టి పునుగులు, పెద్ద పునుగులని రెండు రకాలు ఉంటాయి. వీటిలో టమోటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో పాటు కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు కాంబినేషన్​గా వేసి తింటుంటే ఆ టేస్టే వేరంటారు ఫుడ్​ లవర్స్​. బయట వీటిని తినప్పుడూ నోటికి ఎంతో రుచినిస్తాయి. కానీ ఇంట్లో ఇవి చేస్తే ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని కొందరు చెబుతుంటారు. ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ, ఈ కొలతలతో పెద్ద పునుగులు చేశారంటే అచ్చం బయట తిన్న విధంగానే వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా పెద్ద పునుగులను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pedda Punugulu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 1 కప్పు
  • బియ్యం - 3 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Pedda Punugulu
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు, మూడు కప్పుల బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటలు నానబెట్టాలి.
  • రెండు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్​లో పప్పుబియ్యం మిశ్రమం, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి లైట్ బరకగా పిండిని గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి పైన కొన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
Pedda Punugulu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • మరుసటి రోజు ఈ రెసిపీని చేయడానికి ముందు ఉదయం రెండు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా పుదీనా, నాలుగు రెబ్బల కరివేపాకు కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పులియబెట్టిన పిండిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, పుదీనా తరుగు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాలు వేసి కలపాలి.
Pedda Punugulu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిలో పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల ఆకారంలో వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Pedda Punugulu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి పెద్ద పునుగులు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • పెద్ద పునుగుల్లో టమోటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీ వేసి తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే!

