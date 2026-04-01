ఇంట్లోనే కరకరలాడే "మినప అప్పడాలు" - ఇక బయట కొనాల్సిన పనిలేదు!

Urad Dal Papad (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 11:53 AM IST

Urad Dal Papad Recipe : చాలా మందికి పప్పు, చారు, రసం వంటి వాటికి కాంబినేషన్​గా అప్పడం ఉండాల్సిందే! ఇది లేకపోతే భోజనం తృప్తిగా తిన్న ఫీలింగ్​ రాదు. అందుకే వీటిని ఎక్కువగా బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే అతి తక్కువ సమయంలోనే చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్​ చేయకుండా మినప అప్పడాలు ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • బేకింగ్​సోడా - 1 టీ స్పూన్​
  • ఆయిల్​ - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
బేకింగ్​సోడా (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో రెండు కప్పుల మినప్పప్పు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి. అస్సలు నూక అనేది లేకుండా ఎంత వీలైతే అంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్​ చేసుకున్న మినప పొడిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్​ బేకింగ్​సోడా వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గట్టిగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి మరోసారి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత చపాతీ పీట మీద పిండి ముద్దను ఉంచి సాగదీస్తూ సుమారు 15 నిమిషాల పాటు ఒత్తుకోవాలి. పిండి ఎంతసేపు కలిపితే అంత సాఫ్ట్​గా​ వస్తుంది. అప్పుడే అప్పడాలు రుచికరంగా వస్తాయి.
ఉప్పు (Getty Images)
  • పిండి బాగా కలిపిన తర్వాత రెండు భాగాలుగా విడదీయాలి. ఇందులో ఓ భాగాన్ని మరోసారి కలిపి ఉండలుగా చేసుకోవాలి. అనంతరం ఒక్కొ ఉండను తీసుకొని పొడి గోధుమపిండిలో ముంచి చపాతీ పీటపై పెట్టి కర్రతో పల్చగా వత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు అప్పడాల సైజ్​లో ఉండే రౌండ్​ ప్లేట్​ లేదా బాక్స్​ మూత సాయంతో గుండ్రంగా కట్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఇంట్లోనే ఫ్యాన్​ కింద క్లాత్ వేసి దాని మీద అప్పడాలను ఒక్కొక్కటిగా సెట్ చేసి ఓ గంట సేపు​ గాలికి ఆరనివ్వాలి. గంట తర్వాత అప్పడాలను రెండో వైపు తిప్పి మరో 60 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి.
  • ఇక ఎండలో అయితే క్లాత్​ మీద అప్పడాలు ఉంచి ఓ వైపున 20 నిమిషాలు, మరోవైపు 20 నిమిషాలు ఆరబెడితే సరిపోతుంది.
ఆయిల్ (Getty Images)
  • అంతే ఎంతో రుచికరమైన మినప అప్పడాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఇలా ఆరిన వాటిని తీసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నూనెలో వేయించి తినొచ్చు.
  • అయితే అప్పడాలను నూనెలో వేయించేటప్పుడు ఆయిల్ బాగా కాగి ఉండాలనే విషయాన్ని కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఆయిల్ బాగా కాగకపోతే అప్పడాలకు నూనె పడుతుంది. కాబట్టి ఈ టిప్​ పాటించాల్సిందే.

