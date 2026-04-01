ఇంట్లోనే కరకరలాడే "మినప అప్పడాలు" - ఇక బయట కొనాల్సిన పనిలేదు!
అప్పడాలు ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 11:53 AM IST
Urad Dal Papad Recipe : చాలా మందికి పప్పు, చారు, రసం వంటి వాటికి కాంబినేషన్గా అప్పడం ఉండాల్సిందే! ఇది లేకపోతే భోజనం తృప్తిగా తిన్న ఫీలింగ్ రాదు. అందుకే వీటిని ఎక్కువగా బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే అతి తక్కువ సమయంలోనే చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్ చేయకుండా మినప అప్పడాలు ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
"పల్లెటూరు నాటుకోడి కూర" కావాలా? - చిన్నప్పుడు తిన్న టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయాలి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- బేకింగ్సోడా - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో రెండు కప్పుల మినప్పప్పు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి. అస్సలు నూక అనేది లేకుండా ఎంత వీలైతే అంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప పొడిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్సోడా వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గట్టిగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి మరోసారి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత చపాతీ పీట మీద పిండి ముద్దను ఉంచి సాగదీస్తూ సుమారు 15 నిమిషాల పాటు ఒత్తుకోవాలి. పిండి ఎంతసేపు కలిపితే అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది. అప్పుడే అప్పడాలు రుచికరంగా వస్తాయి.
- పిండి బాగా కలిపిన తర్వాత రెండు భాగాలుగా విడదీయాలి. ఇందులో ఓ భాగాన్ని మరోసారి కలిపి ఉండలుగా చేసుకోవాలి. అనంతరం ఒక్కొ ఉండను తీసుకొని పొడి గోధుమపిండిలో ముంచి చపాతీ పీటపై పెట్టి కర్రతో పల్చగా వత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు అప్పడాల సైజ్లో ఉండే రౌండ్ ప్లేట్ లేదా బాక్స్ మూత సాయంతో గుండ్రంగా కట్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇంట్లోనే ఫ్యాన్ కింద క్లాత్ వేసి దాని మీద అప్పడాలను ఒక్కొక్కటిగా సెట్ చేసి ఓ గంట సేపు గాలికి ఆరనివ్వాలి. గంట తర్వాత అప్పడాలను రెండో వైపు తిప్పి మరో 60 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి.
- ఇక ఎండలో అయితే క్లాత్ మీద అప్పడాలు ఉంచి ఓ వైపున 20 నిమిషాలు, మరోవైపు 20 నిమిషాలు ఆరబెడితే సరిపోతుంది.
- అంతే ఎంతో రుచికరమైన మినప అప్పడాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఇలా ఆరిన వాటిని తీసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నూనెలో వేయించి తినొచ్చు.
- అయితే అప్పడాలను నూనెలో వేయించేటప్పుడు ఆయిల్ బాగా కాగి ఉండాలనే విషయాన్ని కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఆయిల్ బాగా కాగకపోతే అప్పడాలకు నూనె పడుతుంది. కాబట్టి ఈ టిప్ పాటించాల్సిందే.
పంచదార లేకుండానే "ఫ్రూట్ కస్టర్డ్" - రుచి చూస్తే వదలనే వదలరు!
రాజస్థానీ స్టైల్ "అప్పడాల మజ్జిగ పులుసు" - జిందగీ ఖుష్ అయిపోతుంది!