ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ "సోయా చంక్స్" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!

సోయాతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి!

Crispy Soya Snack
Crispy Soya Snack (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Soya Chunks Making : సాయంత్రం వేళలో వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే సోయా చంక్స్ (మీల్​ మేకర్​)తో సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్​. నార్మల్​గా అందరూ వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై లేదా ఇతర కూరగాయలతో కలిపి రెసిపీలు ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఇలా క్రిస్పీ సోయా చంక్స్​ చేసుకోండి. ఇవి తక్కువ పదార్థాలతో, నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతాయి. అలాగే ఇవి ఆయిల్​ను కూడా అంతగా పీల్చవు! మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఘుమఘుమలాడే చుక్క కూర పప్పు - ఇలా చేస్తే ఎంతసేపైనా గట్టిపడదు!

Crispy Soya Snack
సోయా చంక్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సోయా చంక్స్ (మీల్ మేకర్) - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • మైదాపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
Crispy Soya Snack
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పులో కప్పు సోయా చంక్స్, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి.
Crispy Soya Snack
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాపిండి, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి కలపాలి. అలాగే నానబెట్టిన సోయా చంక్స్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత సోయా చంక్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Crispy Soya Snack
మైదాపిండి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత సోయా చంక్స్​ను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే సోయాతో వేడివేడి క్రిస్పీ స్నాక్ రెడీ అయినట్లే!
Crispy Soya Snack
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
  • మీరు ఈ క్రిస్పీ సోయా చంక్స్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సోయా చంక్స్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే రాజస్థానీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

టేస్టీ "మునగాకు కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసె, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

TAGGED:

CRISPY SOYA CHUNKS PAKODA
CRISPY SOYA CHUNKS RECIPE
క్రిస్పీ సోయా స్నాక్ తయారీ విధానం
SOYA CHUNKS NACK MAKING IN TELUGU
CRISPY SOYA SNACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.