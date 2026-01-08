గోధుమపిండి, మెంతి కాంబోలో "చిప్స్" - కరకరలాడుతూ నెల రోజుల నిల్వ ఉంటాయి!
-గోధుమపిండితో పూరీలు, చపాతీలు మాత్రమే కాదు - ఇలా మెంతి కాంబోలో చిప్స్ చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : January 8, 2026 at 11:06 AM IST
Crispy Snacks with Menthikura: ఇంట్లో గోధుమపిండి ఉంటే చాలా మంది అమ్మలు చపాతీలు, పూరీలు చేస్తుంటారు. లేదంటే అప్పటికప్పుడు పిండి కలిపి దోశలు పోస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా గోధుమపిండితో కరకరలాడే చిప్స్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మెంతి కూర కాంబోలో. ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఎలాగూ సంక్రాంతి వస్తుంది కాబట్టి వీటిని చేసుకుంటే పండగకు బెస్ట్ ఆప్షన్. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని గోధుమపిండి మెంతికూరతో చిప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మెంతికూర తరుగు - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- వాము - 1 టీస్పూన్
- నువ్వులు - 4 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- మీడియం సైజ్లో ఉన్న మెంతికూర కట్టను సన్నగా తరిగి కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- మెంతికూర తరుగును శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని నీళ్లు పోయేవరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కడిగి పెట్టుకున్న మెంతికూరను వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- మెంతి ఆకులోని పచ్చివాసన పోయి పర్ఫెక్ట్గా వేగి అంటే నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. పిండిలో బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి, ఇంగువ, నువ్వులు, వాము, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. వామును నలిపి తీసుకోవాలి.
- ఈ పిండిలో పావు కప్పు నూనెను బాగా వేడి చేసుకుని పిండిలో పోసి నిధానంగా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలిపినాక ముందే ఫ్రై చేసిన మెంతికూరను వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మరీ మెత్తగా కాకుండా చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి కలిపి మూత పెట్టి సుమారు పావుగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- పిండిని నానినాక మరోసారి కలిపి కాస్త పెద్ద సైజ్లో ఉండలు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి నూనె అప్లై చేసుకుంటూ మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగా ఉండేలా చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా రోల్ చేసినాక రౌండ్, షార్ప్లాగా ఉన్న ఏదైనా ప్లేట్ లేదా మూత తీసుకుని రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం చాకు సాయంతో ట్రైయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిని చపాతీలా చేసుకుని ట్రై యాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె మీడియంగా హీట్ అయినాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న చిప్స్ వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా అవి కాస్త పైకి తేలినాక మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- ఇవి పర్ఫెక్ట్గా కాలాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన అన్నింటిని నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే గోధుమపిండి, మెంతికూర కాంబోలో చిప్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మెంతికూరను నూనెలో బాగా మగ్గించాలి. కూరలోని పచ్చివాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి. లేదంటే చిప్స్ కాస్త చేదుగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- గోధుమపిండిలో వేడి నూనె వేసి కలిపినాక కొద్దిగా తీసుకుని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే ముద్దలాగా అవ్వాలి. ఇలా పిండి వచ్చిందంటే పర్ఫెక్ట్గా కలిసినట్టు. అలా కాలేదంటే మరికాస్త నూనె వేడి చేసి తీసుకుంటే సరి.
- ప్రిపేర్ చేసుకున్న చిప్స్ను నూనెలో వేసిన వెంటనే కదపకుండా కాస్త పైకి తేలినాక గరిటెతో కదుపుతూ వేయించుకోవాలి.
