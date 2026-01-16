సేమియాతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్లెట్స్" - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే స్నాక్ 'రెసిపీ' - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Published : January 16, 2026 at 2:56 PM IST
Crispy Snack Recipe with Semiya : పిల్లల కోసం ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీ, పునుగులు వంటివి కాకుండా ఒక కొత్తరకం స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "సేమియా వెజ్ కట్లెట్స్". సరికొత్త రుచితో వారెవ్వా అనిపించే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైన క్రంచీ క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. మరి, స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే ఈ సేమియా కట్లెట్స్ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కట్లెట్స్ కోసం :
- అటుకులు - రెండు కప్పులు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆలుగడ్డలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మొక్కజొన్న గింజలు - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- క్యాప్సికం తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- క్యారెట్ తురుము - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నూనె - తగినంత
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
కోటింగ్ కోసం :
- సన్నని సేమియా - 300 గ్రాములు
- మైదా - అర కప్పు
- వాటర్ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టెయినర్లో అటుకులను తీసుకుని జల్లించాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడిగి వెంటనే బయటకు తీసి వాటర్ పిండి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు పోసి బంగాళాదుంపలను మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి తరుగు, క్యారెట్ తురుముని రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పైన పొట్టు తొలగించుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దానిలో తడిపి పక్కనుంచిన అటుకులను వేసి మూడు నిమిషాలు చేతితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకున్న బంగాళాదుంపలను గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో స్వీట్ కార్న్ గింజలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, కారం, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, నిమ్మరసాన్ని పిండి పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా చేతితో గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బుల్లెట్స్ లేదా కట్లెట్స్ మాదిరిగా(మీకు నచ్చిన షేప్లో) తయారు చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ కట్లెట్స్కు కోటింగ్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో మైదా, కొద్దిగా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా పలుచని మజ్జిగలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, మరో ప్లేట్లో శనగపిండి తీసుకుని దానిలో కూడా కాస్త ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, ఇంకో ప్లేట్లో మామూలు సన్నని సేమియాను తీసుకుని అర ఇంచు ముక్కలుగా నలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మీరు ముందుగా తయారు చేసుకున్న అటుకుల స్టఫింగ్ కట్లెట్ను శనగపిండిలో అన్ని వైపులా పిండి చక్కగా కోట్ అయ్యేలా రోల్ చేయాలి.
- ఆపై దాన్ని పలుచని మైదా పిండి మిశ్రమంలో వేసి మొత్తం మునిగేలా డిప్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ముక్కలుగా చేసి పెట్టుకున్న సేమియాలో వేసి అన్ని వైపులా సేమియా మంచిగా అంటేలా రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ సేమియా అంటనట్లయితే చేతితో ఆ ప్లేస్లో అంటించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సేమియా కట్లెట్స్ని వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- ఆపై వెంటనే కదపకుండా రెండు నిమిషాల పాటు వేగనిచ్చి ఆ తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలా మీడియం ఫ్లేమ్లో నిదానంగా వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమటా సాస్తో వేడి వేడిగా తినండి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీగా నోరూరించే "సేమియా వెజ్ కట్లెట్స్" తయారవుతాయి!
