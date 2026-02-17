పిల్లల కోసం అప్పటికప్పుడు చేసే క్రిస్పీ "స్నాక్" - నెల రోజులు కరకరలాడుతూ కమ్మగా తినేయొచ్చు!
అటుకులతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మురుకులు" - తక్కువ నూనెతో పావుగంటలోనే రెడీ!
Published : February 17, 2026 at 5:48 PM IST
Crispy Snack Recipe for Kids : పిల్లలకు ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా చాలా మంది మురుకులను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా అందరూ జంతికల తయారీకి శనగపిండి వాడుతుంటారు. కానీ, ఓసారి ఇలా అటుకులతో ట్రై చేయండి. ఇవి ఎక్స్ట్రా క్రిస్పీగా రావడమే కాకుండా మంచి టేస్టీగానూ ఉంటాయి. అలాగే, వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ అటుకుల జంతికలు నూనెనూ అంతగా పీల్చుకోవు! కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మరి, అందుకు అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- పుట్నాలపప్పు - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
- తెల్ల నువ్వులు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- కలోంజి సీడ్స్ - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- బటర్ - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
- నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
క్రిస్పీ "సగ్గుబియ్యం వడలు" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి! - ప్రిపరేషన్ వెరీ సింపుల్!
తయారీ విధానం :
- కరకరలాడే ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మొదటగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అటుకులు, పుట్నాలపప్పును వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- అటుకులు కాస్త క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. అవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని బియ్యప్పిండి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అటుకుల పొడిని జల్లించుకోవాలి.
- తర్వాత అందులోనే జీలకర్ర, తెల్లనువ్వులు, కలోంజి సీడ్స్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, బటర్ వేసుకుని అవన్నీ పిండిలో కలిసేలా చేతితో రబ్ చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై పిండి మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని గోరువెచ్చని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మరీ మెత్తని ముద్దలా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది పూరీ పిండిలా సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండాలి. అప్పుడే జంతికలు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించేందుకు తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని అందులో స్టార్ షేప్(నక్షత్రాకారం) ఉన్న బిళ్లను సెట్ చేసి లోపలి భాగాన కొద్దిగా నూనెను రాయాలి.
- ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అటుకుల పిండి మిశ్రమాన్ని తగినంత తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- నూనె మీడియంగా హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి పిండి నింపిన మురుకుల గొట్టంతో నేరుగా కాగుతున్న ఆయిల్లో నెమ్మదిగా చిన్న చిన్న జంతికల్లా వత్తుకోవాలి.
- ఆయిల్లో నేరుగా వత్తుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే చిల్లుల గరిటె లేదా చిన్న ప్లేట్కు కాస్త నూనె రాసి దానిపై మురుకుల్లా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవచ్చు.
- పాన్లో వేయించడానికి అనుగుణంగా వత్తుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో అలాగే వేగనివ్వాలి.
- మురుకులు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి చక్కగా వేగాయనుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, అటుకులతో భలే రుచిగా ఉండే కరకరలాడే మురుకులు నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ రొటీన్ జంతికలు కాకుండా ఇలా అటుకులతో ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు.
కరకరలాడే "మరమరాల మిక్చర్" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు స్నాక్స్గా బెస్ట్!
టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "బ్రెడ్ పిజ్జా బైట్స్" - గుంత పొంగనాల పెనంలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!