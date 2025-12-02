రవ్వతో పావుగంటలో రెడీ అయ్యే సూపర్ "స్నాక్" - కరకరలాడుతూ, టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి!
రవ్వతో ఉప్మా రొటీన్ - ఇలా కరకరలాడే "ఫింగర్స్" చేయండి! - పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : December 2, 2025 at 10:40 AM IST
Crispy Snack Recipe for Kids : నార్మల్గా ఇంట్లో రవ్వ ఉంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఉప్మా, ఇడ్లీ, దోశ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే, రవ్వతో ఈవెనింగ్ టైమ్కి అప్పటికప్పుడు నోరూరించే ఒక స్నాక్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "ఫింగర్స్". వీటినే 'రవ్వ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే వద్దనకుండా అడిగి మరీ తింటారు. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చవు! చాలా తక్కువ పదార్థాలతో కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ కరకరలాడే రవ్వ ఫింగర్స్ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
- రెండు - ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు
- ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - ఎండుమిర్చి గింజలు
- అర చెంచా - మిరియాలపొడి
- ఒకట్రెండు - పచ్చిమిర్చి
- పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక కప్పు - నీళ్లు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పెట్టి నీళ్లు పోసి అరచెంచా నూనె వేసి మరిగించుకోవాలి. ఆ వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో రవ్వ వేసి కలిపి ఉడికిన తర్వాత దింపేయాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముద్ద, మిరియాలపొడి, ఎండుమిర్చి గింజలు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి కొద్దిగా నూనె రాసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమం నుంచి కాస్త పిండిని తీసుకుని వీలైనంత పొడుగ్గా ఫ్రెంచ్ఫ్రైస్ ఆకారంలో చేసుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని ఫ్రెంచ్ఫ్రైస్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వాటిని పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగి మంచి కలర్లోకి వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, బొంబాయి రవ్వతో కరకరలాడే "ఫింగర్స్ లేదా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా ఏదైనా క్రిస్పీ స్నాక్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వీటిని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
