ప్రొటీన్ రిచ్ "మీల్ మేకర్ పకోడీ" - టేస్టీగా కరకరలాడుతాయి!

- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే స్నాక్ - తక్కువ నూనె, రుచి ఎక్కువ!

Meal Maker Pakoda Recipe
Meal Maker Pakoda Recipe (ETV Abhiruchi)
Meal Maker Pakoda Recipe in Telugu : ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల్లో "మీల్ మేకర్" ​ఒకటి. కానీ, పిల్లలతోపాటు చాలా మంది పెద్దవాళ్లూ ​వీటిని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అయితే, మీ ఇంట్లోనూ 'మీల్ మేకర్' అంటే 'నో' అనే వారున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మీల్ మేకర్ పకోడీ". కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు. ఈ పకోడీ నూనె కూడా అంతగా పీల్చుకోదు! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ నయా పకోడీ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Meal Maker Pakoda Recipe
మీల్ మేకర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్ మేకర్స్ - ఒక పెద్ద కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • పుట్నాలపప్పు - ఒక కప్పు
  • ధనియాలు - రెండు చెంచాలు
  • జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
  • వాము - ఒక స్పూన్
  • సోంపు - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - ఐదారు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపిండి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • పుదీనా - ఒక చిన్న కట్ట
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా

Meal Maker Pakoda Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుని అందులో మీల్ మేకర్స్​ను వేసి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొత్తిమీర, పుదీనాలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ధనియాలు, వాము, సోంపు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసుకుని మరీ మెత్తని పొడిలా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Meal Maker Pakoda Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ జార్​లో పుట్నాలపప్పును వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంటే, అక్కడక్కడా పుట్నాల పలుకులు కనిపించేలా ఉండాలి.
  • అనంతరం ఆ పుట్నాల పొడిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే చిన్న మిక్సీ గిన్నెలో నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్స్​ను వాటర్ గట్టిగా పిండి వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కనిపించేలా (కీమాలాగా) మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Meal Maker Pakoda Recipe
వాము (Getty Images)
  • అలా మీల్ మేకర్స్​ అన్నింటినీ విడతల వారీగా మెత్తని ముద్దలా మిక్సీ పట్టుకుని పుట్నాల పొడి ఉన్న మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్​లో ఉన్న ఆ మిశ్రమంలో గరంమసాలా, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, బియ్యప్పిండి, శనగపిండి కూడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి తరుగు, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు, మూడు చెంచాల వేడి నూనె వేసుకుని ముందు గరిటెతో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై చేతితో కలియతిప్పుతూ పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
Meal Maker Pakoda Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • పిండి మిశ్రమాన్ని కలిపేటప్పుడు వాటర్ అవసరం పడితే మీల్ మేకర్స్ నానబెట్టుకున్న నీటిని కొద్దికొద్దిగా వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గోరుమిటీలు/మురిపీల షేప్​లో వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Meal Maker Pakoda Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అలా పాన్​లో వేయంచడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే నూనెలో కొన్ని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేయించి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "మీల్ మేకర్ పకోడీ" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
Meal Maker Pakoda Recipe
మీల్ మేకర్ పకోడీ (ETV Abhiruchi)

