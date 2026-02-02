ప్రొటీన్ రిచ్ "మీల్ మేకర్ పకోడీ" - టేస్టీగా కరకరలాడుతాయి!
- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే స్నాక్ - తక్కువ నూనె, రుచి ఎక్కువ!
Published : February 2, 2026 at 1:47 PM IST
Meal Maker Pakoda Recipe in Telugu : ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల్లో "మీల్ మేకర్" ఒకటి. కానీ, పిల్లలతోపాటు చాలా మంది పెద్దవాళ్లూ వీటిని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అయితే, మీ ఇంట్లోనూ 'మీల్ మేకర్' అంటే 'నో' అనే వారున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మీల్ మేకర్ పకోడీ". కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు. ఈ పకోడీ నూనె కూడా అంతగా పీల్చుకోదు! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ నయా పకోడీ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్ మేకర్స్ - ఒక పెద్ద కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- పుట్నాలపప్పు - ఒక కప్పు
- ధనియాలు - రెండు చెంచాలు
- జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
- వాము - ఒక స్పూన్
- సోంపు - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపిండి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- పుదీనా - ఒక చిన్న కట్ట
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుని అందులో మీల్ మేకర్స్ను వేసి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొత్తిమీర, పుదీనాలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ధనియాలు, వాము, సోంపు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసుకుని మరీ మెత్తని పొడిలా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ జార్లో పుట్నాలపప్పును వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంటే, అక్కడక్కడా పుట్నాల పలుకులు కనిపించేలా ఉండాలి.
- అనంతరం ఆ పుట్నాల పొడిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే చిన్న మిక్సీ గిన్నెలో నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్స్ను వాటర్ గట్టిగా పిండి వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కనిపించేలా (కీమాలాగా) మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అలా మీల్ మేకర్స్ అన్నింటినీ విడతల వారీగా మెత్తని ముద్దలా మిక్సీ పట్టుకుని పుట్నాల పొడి ఉన్న మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉన్న ఆ మిశ్రమంలో గరంమసాలా, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేసుకోవాలి.
- అలాగే, బియ్యప్పిండి, శనగపిండి కూడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి తరుగు, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు, మూడు చెంచాల వేడి నూనె వేసుకుని ముందు గరిటెతో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై చేతితో కలియతిప్పుతూ పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండి మిశ్రమాన్ని కలిపేటప్పుడు వాటర్ అవసరం పడితే మీల్ మేకర్స్ నానబెట్టుకున్న నీటిని కొద్దికొద్దిగా వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గోరుమిటీలు/మురిపీల షేప్లో వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయంచడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో కొన్ని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేయించి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "మీల్ మేకర్ పకోడీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
