సీతాఫలంతో కరకరలాడే "బిస్కెట్లు" - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్! - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు!

కస్టర్డ్​ యాపిల్​, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ 'బిస్కెట్లు' - ఈ సీజన్​లో ఓసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి!

Crispy Sitaphal Biscuits Recipe
Crispy Sitaphal Biscuits Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Crispy Sitaphal Biscuits Recipe : సీతాఫలాల సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. బయట ఎక్కడా చూసిన ఇవి విరివిగా దొరుకుతున్నాయి. తియ్యగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, ఎక్కవ మంది సీతాఫలాన్ని నేరుగా తినడంతో పాటు మిల్క్​షేక్, పాయసం వంటివి చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అలాకాకుండా, ఎప్పుడైనా "సీతాఫలం బిస్కెట్స్" రుచి చూశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ఈ సీజన్​లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. రాగిపిండి, రవ్వ, సీతాఫలాల కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ బిస్కెట్స్ భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్​గానూ ఉంటాయి. పైగా, వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ సీతాఫలం బిస్కెట్లను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సీతాఫలాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సీతాఫలం గుజ్జు - ఒక కప్పు
  • రవ్వ - ఒక కప్పు
  • రాగి పిండి - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - ఒక చెంచా
  • పంచదార - మూడ్నాలుగు చెంచాలు(ఆప్షనల్)
  • జీడిపప్పులు - ఐదారు
  • నువ్వులు - ఒక చెంచా
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - తగినన్ని
  • గోధుమపిండి - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా

రాగిపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా సీతాఫలాలను తీసుకుని గింజలు, పైన తొక్క వేరు చేసి కావాల్సిన పరిమాణంలో గుజ్జును తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అలాగే, జీడిపప్పు పలుకులను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న సీతాఫలం గుజ్జు, నెయ్యి, పంచదార, కట్ చేసిన జీడిపప్పు పలుకులు, తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • పిండి కన్సిస్టెన్సీ చపాతీకి కావాల్సిన విధంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
రవ్వ (Getty Images)
  • ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒకవేళ పిండి సరైన కన్సిస్టెన్సీలో రాలేదనిపిస్తే అప్పుడు కాచి చల్లార్చిన పాలను తగినన్ని యాడ్ చేసుకుని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
  • ఒకవేళ పాలు ఎక్కువైతే ఆ టైమ్​లో అదనంగా కాస్త రాగిపిండిని యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
పాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై కాస్త పొడి గోధుమపిండిని వేసుకుని దానిపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి చిన్న ముద్దను తీసి ఉంచి చేతితో మధ్యమధ్యలో పొడి పిండిని అద్దుతూ కాస్త మందపాటి అప్పలా చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దానిపై మీకు నచ్చిన మౌల్డ్(హార్ట్​ షేప్, రౌండ్ షేప్)తో పీసెస్​గా కట్ చేసుకోవాలి. అలా, పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బిస్కెట్స్​ను వేయించడానికి సరిపడా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాయనుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కరకరలాడే సూపర్ టేస్టీ "సీతాఫలం బిస్కెట్లు" మీ ముందు ఉంటాయి!
సీతాఫలం బిస్కెట్లు (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ సీతాఫలం ఆల్రెడీ స్వీట్​గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో పంచదార వేసుకోవడం, వద్దు అనేది మీ ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, సీతాఫలం గుజ్జును మీరు తీసుకునే రాగిపిండి, రవ్వ క్వాంటిటీని బట్టి తగినంత తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ బిస్కెట్స్ మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
సీతాఫలం బిస్కెట్స్ (ETV Abhiruchi)

