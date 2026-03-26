కరకరలాడే "సగ్గుబియ్యం గారెలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Sabudana Vada
Sabudana Vada (Getty Images)
Published : March 26, 2026 at 8:49 PM IST

Sabudana Vada Making : గారెలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడలని పిలుస్తారు. ఇవి కరకరలాడుతూ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. వీటిని ఎక్కువగా మినపప్పు, పెసరపప్పు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త కొత్తగా సగ్గుబియ్యం ఇలా చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. మరి కమ్మని సగ్గుబియ్యం గారెలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sabudana Vada
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం తురుము - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
  • బంగాళదుంపలు - 2
  • నిమ్మరసం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Sabudana Vada
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ ముందుగా గిన్నెలో కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత జల్లెడలో సగ్గుబియ్యాన్ని వేసి నీటిని వడగట్టి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
Sabudana Vada
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర కప్పు పల్లీలు వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని 16 నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పల్లీలను క్లాత్​లో వేసి గట్టిగా రుద్ది పొట్టును చెరగాలి. ఆపైన పల్లీలను చపాతీ కర్రతో రుద్దుతూ మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా రెండు బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆలూను తురిమి పెట్టుకోవాలి.
Sabudana Vada
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
  • ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం కరిపాకు తరుగు, అర టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఆలూ తురుము వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన పల్లీలు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం చేతులను తడిచేసి ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెల మాదిరిగా చేసి పక్కనుంచాలి.
Sabudana Vada
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా గారెలు వేసి వేయించాలి.
  • గారెలు కాస్త రంగు మారాక మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి క్రిస్పీగా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే సగ్గుబియ్యం గారెలు రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడిగా ఈ గారెలను తింటే ఆహా అనాల్సిందే.

