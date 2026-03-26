కరకరలాడే "సగ్గుబియ్యం గారెలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 8:49 PM IST
Sabudana Vada Making : గారెలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడలని పిలుస్తారు. ఇవి కరకరలాడుతూ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. వీటిని ఎక్కువగా మినపప్పు, పెసరపప్పు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త కొత్తగా సగ్గుబియ్యం ఇలా చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. మరి కమ్మని సగ్గుబియ్యం గారెలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కాకరకాయ వేపుడు నచ్చట్లేదా? - ఇలా చేశారంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం తురుము - అర టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
- బంగాళదుంపలు - 2
- నిమ్మరసం - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ ముందుగా గిన్నెలో కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత జల్లెడలో సగ్గుబియ్యాన్ని వేసి నీటిని వడగట్టి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కప్పు పల్లీలు వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని 16 నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పల్లీలను క్లాత్లో వేసి గట్టిగా రుద్ది పొట్టును చెరగాలి. ఆపైన పల్లీలను చపాతీ కర్రతో రుద్దుతూ మాష్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా రెండు బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆలూను తురిమి పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
- ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం కరిపాకు తరుగు, అర టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఆలూ తురుము వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన పల్లీలు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం చేతులను తడిచేసి ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెల మాదిరిగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా గారెలు వేసి వేయించాలి.
- గారెలు కాస్త రంగు మారాక మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి క్రిస్పీగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే సగ్గుబియ్యం గారెలు రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడిగా ఈ గారెలను తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
నెల్లూరు స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - కొత్తవాళ్లైనా ఇలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
రంజాన్ 2026 స్పెషల్ "దూద్ దూలారి" - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!